Việt Nam có loại cá bình dân, giàu omega-3 ngang cá hồi, rất tốt cho nam giới nhưng hay bị “ghét bỏ”

Thế nhưng do có mùi tanh đặc trưng nên loại cá này bị nhiều người “ghét bỏ”. Đó chính là cá mè!

Giàu omega-3 ngang cá hồi

Cá mè tươi (Ảnh: Vnexpress).

Việc bỏ qua cá mè trong thực đơn hằng ngày đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ qua một nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá. Theo thông tin từ Vietnamnet, cá mè sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đặc biệt ở hàm lượng omega-3. Nếu cá hồi được xem là biểu tượng của omega-3 thì cá mè, nhất là phần mỡ, cũng cung cấp dồi dào hai axit béo omega-3 quan trọng là EPA và DHA không kém cá hồi.

Cả EPA và DHA đều là những thành phần then chốt đối với não bộ và tim mạch. DHA tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ, khả năng tập trung và chức năng nhận thức, trong khi EPA giúp điều hòa mỡ máu, giảm triglyceride và hạn chế hình thành mảng xơ vữa. Nhờ đó, việc bổ sung cá mè vào khẩu phần ăn không chỉ mang lại lợi ích tương tự cá hồi về bảo vệ tim mạch mà còn góp phần nuôi dưỡng não bộ, với chi phí dễ tiếp cận hơn trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình Việt.

Một món ăn từ cá mè (Ảnh minh họa).

Ngoài omega-3, cá mè còn có rất nhiều các chất dinh dưỡng khác.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong 100g thịt cá mè hoa có:

15,3g đạm

2,2g mỡ

4,7g carbohydrate

82mg canxi

18mg photpho

0,8mg sắt

229mg kali

2,8mg axit nicotinic

2,65mg vitamin E

Và hàng loạt các vitamin nhóm B như B1, B2…

Nhờ thành phần dinh dưỡng này, cá mè được coi là loại cá đặc biệt tốt cho nam giới. Trong Đông y, cá mè được coi là vị thuốc có tác dụng bồi bổ khí huyết, tăng cường chức năng gan, bổ thận tráng dương, hỗ trợ chức năng sinh sản và duy trì phong độ của nam giới.

Ngoài ra, protein trong cá mè được xếp vào nhóm protein chất lượng cao, vì chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Nhờ đó, cá mè giúp duy trì và phục hồi cơ bắp, hỗ trợ tái tạo tế bào, phù hợp cho cả người cao tuổi, trẻ em và những người cần bổ sung đạm lành mạnh trong chế độ ăn hằng ngày.

Thử chế biến món cá mè tốt cho nam giới

Cá mè hấp bia (Ảnh minh họa).

Hãy thử nấu một món ăn lạ miệng từ cá mè để làm mới thực đơn của gia đình và bồi bổ cho cánh mày râu: Cá mè, thịt heo hấp bia.

Nguyên liệu

Cá mè tươi

Thịt heo (lợn) nạc

Ngũ vị tử

Long cốt

Muối, mì chính

Bia (lượng vừa đủ)

Cách nấu

Cá mè sơ chế sạch, bỏ đầu và ruột, cạo nhớt; dùng muối hoặc giấm chà nhẹ để khử mùi tanh.

Cho cá vào xửng, thêm bia rồi hấp đến khi cá chín mềm.

Thịt lợn băm nhỏ, ướp với muối, mì chính cùng ngũ vị tử, long cốt, sau đó xào chín.

Rải phần thịt đã xào lên trên mình cá mè hấp, dùng nóng.

Công dụng

Món ăn giúp bổ sung protein chất lượng cao và omega-3, tốt cho tim mạch và thể lực. Đây là món hỗ trợ bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe nam giới nếu dùng đều đặn. Ăn khoảng 1 lần/tuần để phát huy hiệu quả dinh dưỡng mà không gây ngán.