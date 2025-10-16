Lên sóng với dàn thí sinh chất lượng, nhiều nghệ sĩ có tiếng trong làng nhạc, Anh trai say hi mùa 2 được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn bùng nổ và hình ảnh nam nghệ sĩ vừa phong độ, vừa tự nhiên. Thế nhưng, trái với mong đợi, ekip chương trình lại khiến khán giả thất vọng khi xây dựng tạo hình quá đà: lớp trang điểm dày, tóc giả lạm dụng và trang phục lòe loẹt, biến sự chỉn chu cần có trên sân khấu trở thành rườm rà, khó chịu.

Ngay từ những tập đầu, phản hồi từ khán giả đã không ít lần nhắc tới việc makeup quá đậm khi hầu hết các anh trai tham gia chương trình đều được makeup kĩ càng, lớp nền trắng bệch cùng phần gò má ửng hồng.

Đặc biệt, sau khi tập 1 lên sóng, nhiều khán giả đã nhận xét việc makeup quá đậm làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của dàn anh trai, tuy nhiên, càng về sau lớp trang điểm của các anh trai càng được tô đậm hơn. Một vài netizens bức xúc cho rằng các anh trai thậm chí còn được trang điểm kỹ và có phần "lố" hơn cả các em xinh.





Lạm dụng tóc giả, thiếu chuyên nghiệp

Không chỉ make up quá kỹ càng với lớp nền dày cộm, dàn anh trai năm nay còn lạm dụng việc đội tóc giả tạo cảm giác không được tự nhiên. Trong nhiều khung hình, các Anh trai đội tóc giả đủ màu, từ đen sang bạch kim, từ nâu ánh đồng đến hồng pastel — nhưng thay vì tạo cảm giác mới mẻ, nhiều mái tóc giả bị lộ đường keo, đường chân tóc, thừa dây rối rắm — làm gương mặt thêm "giả" và hình ảnh mất đi sự chăm chút tinh tế cần có.

Trong Live Stage 2, Karik trình diễn với một diện mạo gây hoang mang. Khán giả phát hiện ra mái tóc của anh lộ cả chỗ dán chân tóc khiến khản giả phải bực dọc thốt lên: "Bên làm tóc sao sao ấy, tập nào cũng bị lộ đường chân tóc hết, làm gì mà giả trân".

Cũng trong tập phát sóng này, nhiều người còn bất ngờ và tiếc nuối khi thấy Ngô Kiến Huy đội mái tóc bạch kim, mặt trắng bệch. Một khán giả đã để lại bình luận: "Sợ người ta không biết ảnh đội tóc giả nên phải làm cho nó giả".





Trang phục & tạo hình — chạy theo hiệu ứng, mất điểm tinh tế

Bên cạnh trang điểm và tóc giả, trang phục của các đội trong “Anh Trai Say Hi” cũng nhiều lần bị chỉ trích vì chọn phối màu quá chói, chất liệu bóng loáng, các chi tiết phụ kiện cầu kỳ, diêm dúa chẳng giúp làm nên tổng thể thẩm mỹ tốt hơn.

Điều đáng nói là mục tiêu của một show âm nhạc như Anh trai say hi không phải chỉ để “đẹp hết mức”, mà là để người nghệ sĩ tỏa sáng bằng nội lực, giọng hát, biểu cảm, cảm xúc. Khi hình ảnh được ép quá đà, makeup nặng, tóc giả quá đà, trang phục nổi bật, thì không phải là “đẹp hơn”, mà dễ bị khán giả nhìn nhận là “quá lố”.





Xin đừng biến dàn Anh trai thành những “màn hình màu” chỉ để nổi bật — hãy để họ lộ diện bằng chính tài năng, cá tính và sự tự tin. Khi nội lực đủ mạnh, hình ảnh chỉ cần được hỗ trợ tinh tế, không cần tô vẽ quá đà.