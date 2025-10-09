Anh Trai Say Hi bị tai nạn liệt nửa mặt, ám ảnh vì ngoại hình biến dạng

Vừa qua, trong tập 3 của Anh Trai Say Hi, bên cạnh những màn chọn đội và đấu giá cho vòng thi mới thì các nghệ sĩ đã có một buổi ngồi lại để chia sẻ cùng nhau. Khi nghe được câu nói của Ngô Kiến Huy "dù như thế nào cũng không được bỏ cuộc", Bùi Duy Ngọc không khỏi xúc động và trải lòng về biến cố lớn nhất của mình.

Bùi Duy Ngọc bộc bạch: "Tôi rất yêu hát, yêu đến mức sáng nào cũng tự luyện thanh. 5 năm trước tôi gặp tai nạn. Một buổi sáng thức dậy và nhìn trong gương và thấy đây không giống với khuôn mặt mà bố mẹ sinh ra, tôi rất tự ti. Tôi đã từ bỏ ước mơ đi hát của mình, chọn việc đi dạy như cách để được hát. Lúc đó tôi không tự tin đứng trên sân khấu, tôi sợ phải đứng trước mặt mọi người, đó là vết hằn rất lớn.

Đến một ngày chương trình gửi lời mời, mọi người đã động viên tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình không thể từ bỏ, như anh Dương Lâm nói, chỉ cần mình cố gắng thì mình sẽ có thành quả xứng đáng".

Bùi Duy Ngọc xúc động kể về lần bị tai nạn giao thông

Bùi Duy Ngọc từng bị liệt nửa mặt, muốn từ bỏ sân khấu

Những chia sẻ của Bùi Duy Ngọc khiến dàn Anh Trai xúc động. Jaysonlei chia sẻ: "Em rất cảm ơn anh Ngọc vì anh là người thầy luyện thanh đầu tiên của em. Em biết anh Ngọc đã trải qua rất nhiều khó khăn, và nếu không có anh Ngọc thì đã không có em như ngày hôm nay".

Năm 2020, trong một vụ tai nạn giao thông, Bùi Duy Ngọc bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và liệt nửa mặt. Biến cố khiến nam ca sĩ sút cân nghiêm trọng, mất tự tin và phải mất một thời gian dài để phục hồi.

Bùi Duy Ngọc từng chia sẻ rằng đã để tóc dài để che phần mặt bị ảnh hưởng, bởi không muốn ai nhìn mình với ánh mắt thương hại. Thời điểm đó, âm nhạc trở thành nơi duy nhất giúp anh níu giữ tinh thần. Ngọc kiên trì tập vật lý trị liệu song song với sáng tác, luyện thanh, dần lấy lại khả năng biểu cảm trên sân khấu.

Sau gần một năm điều trị và rèn luyện, Bùi Duy Ngọc đã có thể trở lại với công việc, dù gương mặt vẫn mang dấu vết của tai nạn. Nam ca sĩ bộc bạch: "Nhờ âm nhạc, tôi học lại cách thở, cách giữ hơi, vững tinh thần. Tôi cũng tạm lui về hậu trường trong vài năm để hỗ trợ các anh chị em nghệ sĩ. Khi cảm nhận mọi thứ dần ổn định về giọng hát lẫn tinh thần, tôi quyết tâm trở lại".

Bùi Duy Ngọc gặp tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa mặt

Bùi Duy Ngọc debut năm 2014 với vai trò trưởng nhóm The Wings – nhóm nhạc từng gây sốt khi giành ngôi Á quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa 2. Thời điểm ấy, The Wings là một trong những nhóm nhạc nam hiếm hoi mang đến màu sắc trẻ trung, văn minh và được khán giả trẻ yêu thích.

Sau đó, nhóm tiếp tục ghi dấu ấn khi chiến thắng một tập trong chương trình Phiên Bản Hoàn Hảo năm 2017. Khi hoạt động nhóm tạm dừng, Bùi Duy Ngọc chuyển hướng solo và gây tiếng vang khi kết hợp cùng Thu Thủy trong Giai Điệu Chung Đôi, nơi cả hai giành chiến thắng chung cuộc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Bùi Duy Ngọc còn là một nhà sản xuất âm nhạc có thực lực. Anh từng tham gia sản xuất cho nhiều dự án nổi bật, hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác như Trấn Thành, Đông Nhi, Orange, Mew Amazing, Vicky Nhung, Jsol, Hoàng Duyên, Phượng Vũ, rapper ICD,…