Nam diễn viên nhận cái kết đắng khi bỏ rơi vợ con để chạy theo nhân tình

Ở tuổi 77, Tần Hoàng - nam diễn viên từng được hàng triệu khán giả yêu mến với hình tượng Châu Bá Thông trong phim Kim Dung giờ chỉ còn là một ông lão ngồi xe lăn, sống trong căn phòng chưa đầy 10m2 ở viện dưỡng lão, dựa vào tiền trợ cấp để sống qua ngày. Từ minh tinh màn ảnh đến kẻ bị ruồng bỏ, Tần Hoàng đã đi một vòng đời cay đắng, và bi kịch ấy bắt đầu từ chính những lựa chọn sai lầm của ông.

Tần Hoàng có cuộc sống khó khăn ở ngưỡng tuổi U80

Bỏ rơi người vợ tào khang sau khi nổi tiếng

Tần Hoàng vốn xuất thân bình thường, tuổi trẻ từng làm công nhân, bốc vác, chạy việc vặt để kiếm sống. Không qua trường lớp diễn xuất nào, ông bén duyên với phim ảnh vào thập niên 70 và cũng là thời hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Gương mặt tròn, nét hiền hậu pha chút ngốc nghếch khiến ông dễ được lòng khán giả. Năm 1976, Tần Hoàng đóng vai Châu Bá Thông trong Anh Hùng Xạ Điêu và đến phiên bản năm 1983, vai diễn ấy giúp ông một bước thành sao.

Công danh thăng hoa nhưng cũng chính lúc đó, cuộc đời nam diễn viên sinh năm 1948 rẽ sang hướng khác. Trước khi nổi tiếng, Tần Hoàng đã kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Mạc Bội Văn và khi gặp nhau, ông vẫn chỉ là diễn viên vô danh, còn bà là "chị đại" trong nghề. Dù bị gia đình phản đối, Mạc Bội Văn vẫn kiên quyết lấy Tần Hoàng, chấp nhận lùi về hậu phương, lo chăm sóc gia đình và sinh cho chồng 4 người con.

Ban đầu, họ là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi Tần Hoàng nổi tiếng, lịch quay dày đặc và tiền bạc bắt đầu nhiều lên, ông dần quên mất ai là người từng kề vai sát cánh. Từ những chuyến công tác xa nhà, những cuộc vui sau giờ quay, người chồng từng giản dị bắt đầu thay đổi và viện cớ bận rộn, còn vợ phải gồng mình lo cho các con. Khi con bệnh, ông không về, khi con cần tiền học, ông cũng viện lý do né tránh. Từ một người đàn ông chân thành, Tần Hoàng trở thành kẻ xa lạ trong chính căn nhà mình.

Khi đã thành danh, Tần Hoàng cũng quên luôn vợ con

Ngoại tình với người đáng tuổi con gái

Đỉnh điểm là khi Tần Hoàng chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) sinh sống và thuê một nữ giúp việc kém ông 30 tuổi. Cô gái này không xinh nhưng trẻ trung, biết chiều chuộng và nấu nướng khéo léo, vậy là họ đã nhanh chóng trở thành tình nhân. Tần Hoàng cùng cô giúp việc đáng tuổi con ông công khai sống chung, thậm chí bạn bè xung quanh đều mặc nhiên coi cô là "bà chủ nhỏ".

Về phần Mạc Bội Văn, bà vẫn cắn răng chịu đựng nhưng khi phát hiện chồng mua nhà cho nhân tình và mặc kệ vợ con thiếu thốn, bà nộp đơn ly hôn. Chỉ có điều, Tần Hoàng lại nhất định không ký, sợ mất mặt và sợ phải chia tài sản. Đến năm 2010, Mạc Bội Văn phát hiện mắc ung thư, bệnh tình nặng và nằm liệt giường còn Tần Hoàng chưa một lần hỏi thăm.

Ngay cả lúc Mạc Bội Văn qua đời vào năm 2017 thì Tần Hoàng cũng không xuất hiện khiến các con tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, không còn nhận ông là người thân. Trong khi đó, Tần Hoàng vẫn sống cùng cô bảo mẫu trẻ, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc và tưởng rằng cuộc đời đã viên mãn.

Bỏ bê vợ con nhiều năm, Tần Hoàng cung phụng tiểu tam như bà hoàng

Cái kết đắng cho kẻ bội bạc

Năm 2020, Tần Hoàng té ngã gãy vai và từ đó phải ngồi xe lăn. Khi xuất viện trở về, Tần Hoàng thấy căn nhà trống trơn, người tình trẻ biến mất, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm và bán sạch tài sản. Ông chỉ còn lại chiếc xe lăn, vài tấm ảnh cũ và căn phòng trống rỗng.

Khi cô độc, ngôi sao nổi tiếng một thời mới nhớ đến các con, cố gắng chuộc lỗi và thậm chí trả nợ thay con gái lớn 3 triệu HKD (khoảng 10 tỷ đồng), hy vọng nối lại tình thân. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối khi con gái nhận được tiền thì chặn số, 3 người còn lại từ chối gặp.

Cuối cùng, Tần Hoàng phải xin vào viện dưỡng lão từ thiện, sống bằng tiền trợ cấp và lòng thương của người lạ. Căn phòng ông ở rất chật hẹp, chỉ đặt vừa chiếc giường và xe lăn. Mỗi sáng, y tá đẩy Tần Hoàng ra sân phơi nắng, chiều lại đưa vào và tối đến, ông ngồi nhìn những bức ảnh cũ, lẩm bẩm gọi tên ai đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tần Hoàng nhận cái kết đắng vì những sai lầm của mình

Người ta nói, nghiệp báo đôi khi không đến sớm nhưng chắc chắn không bao giờ đến muộn. Tần Hoàng từng có tất cả với danh vọng, tiền bạc, người vợ hết lòng cùng 4 đứa con ngoan ngoãn nhưng ông đã đánh đổi tất cả chỉ vì một phút mê muội. Khi ánh đèn sân khấu tắt, khán giả quên tên, nhân tình bỏ đi và con cái quay lưng, thứ duy nhất còn lại với Tần Hoàng là nỗi cô đơn tuổi xế chiều.