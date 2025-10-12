Anh Trai Say Hi diêm dúa!

Tập 4 của Anh Trai Say Hi 2025 vừa lên sóng, mang đến loạt sân khấu được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn trình diễn. Tuy nhiên, giữa lúc khán giả còn đang bàn luận về phong độ của các đội, một chủ đề khác lại chiếm spotlight trên mạng xã hội: phong cách trang điểm và tạo hình của dàn anh trai năm nay.

Từ khi các đoạn highlight tập 4 được lên sóng, hàng loạt bài viết trên Threads bùng nổ bình luận, nhiều khán giả tỏ ra "không thẩm nổi" các layout makeup của chương trình. Phần đông cho rằng lớp nền trắng bệt, phần phấn mắt đậm, son môi và tóc giả khiến nhiều gương mặt nam thần trở nên "lạ lẫm" và mất đi nét điển trai vốn có. Một số người còn so sánh, nhận xét makeup năm nay "đậm còn hơn cả các chị ở Em Xinh".

Người bị réo gọi không ít chính là Ngô Kiến Huy. Trải qua 2 livestage, khán giả được phen "nổ mắt" với loạt mái tóc giả trân từ màu đen đến bạch kim. Cùng với lớp trang điểm dày cộm khiến Ngô Kiến Huy trở thành meme khắp mạng xã hội.

Tạo hình khó hiểu của Ngô Kiến Huy ở livestage 2

Nam ca sĩ gắn liền với những bộ tóc giả trân khiến visual bị dìm đi trông thấy

Trong khi đó, Hải Nam - gương mặt được xem là "cây visual" của chương trình - lại khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi từ đầu chương trình đến giờ chưa có "outfit nào ra hồn". Như trong livestage 2, nam diễn viên hồng từ đầu đến chân, trên mặt còn điểm thêm phụ kiện lạ mặt. Một số khán giả nhận định, sự phá cách lần này khiến Hải Nam trở nên kém tự nhiên, khác xa hình ảnh mỹ nam trước đó.

Không vậy, các rapper khác như Karik, Phúc Du hay Robber cũng bị nhận xét là trang điểm quá đậm, lớp phấn sáng màu khiến gương mặt thiếu tự nhiên. Đáng chú ý, Đỗ Nam Sơn xuất hiện với bộ trang phục ánh bạc, cầu vai tạo hình cánh kim loại, mang cảm giác nặng nề và rườm rà hơn là sáng tạo.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu ekip muốn khai thác phong cách fantasy hay futuristic thì cần sự tiết chế để không làm mất đi tinh thần, sự mạnh mẽ, năng động, hiện đại của các Anh Trai. Việc lạm dụng màu sắc, tóc giả và chi tiết trang phục phức tạp khiến tổng thể trở nên rối mắt, làm lu mờ cả cá tính và năng lượng biểu diễn của nghệ sĩ.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối vì ekip quá phí phạm nhan sắc của Hải Nam

Không biết ekip dựng tăng sáng hay lớp make up dày sẵn mà trông các Anh Trai "đậm đà" như thế này

Khán giả cho rằng các Anh Trai đã có nét sẵn, không cần trang điểm quá đậm để làm gì

Anh Trai Đỗ Nam Sơn gương mặt trắng bệt đến chói mắt

Hiếm lắm mới thấy các rapper trong hình ảnh mịn màng, sáng loá như ở Anh Trai Say Hi

Một bình luận được chia sẻ nhiều viết: "Các anh vốn đã đẹp trai sẵn rồi, cần gì make up đậm dữ vậy trời. Mong chương trình tiết chế lại!". Nhiều ý kiến khác đồng tình: "Layout make up kiểu này khiến visual Hải Nam, Dillan trông giả và mất tự nhiên. Xem clip hậu trường thấy đẹp trai bao nhiêu thì lên sân khấu lại mất nét bấy nhiêu",...

Bên cạnh đó, một luồng ý kiến khác bênh vực ekip, cho rằng đây là phong cách trình diễn sân khấu nên cần hiệu ứng thị giác mạnh. Tuy vậy, phản ứng chung vẫn nghiêng về hướng mong muốn chương trình tiết chế hơn để giữ lại vẻ tự nhiên cho các nghệ sĩ.