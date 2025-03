Khi xem phim Sex Education, tôi ấn tượng bởi rất nhiều câu nói của các bậc cha mẹ trong phim. Từ những bà mẹ là chuyên gia như Jean Milburn, hay ông bố nghiêm khắc đến cực đoan như Michael Groff, hay bà mẹ yếu đuổi như Maureen,...

Có một câu nói của nhân vật tên Jakob cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Đó là "We all have horrible thoughts sometimes. Doesn’t mean bad things will happen" - "Ai cũng có những suy nghĩ tồi tệ đôi khi. Nhưng điều đó không có nghĩa là những điều xấu sẽ xảy ra".

Trong phim, Jakob là bố của Ola - bạn cùng trường với nam chính Otis Milburn và cũng từng hẹn hò với Jean Milburn, mẹ của Otis. Khi Jean lo lắng về việc nuôi dạy con và cảm thấy bất an với những suy nghĩ tiêu cực của mình, Jakob đã đưa ra lời khuyên trên cho Jean.

Jakob nói câu này trong Sex Education để an ủi Jean Milburn khi cô lo lắng về việc nuôi dạy con hoặc cảm thấy bất an với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Jean là một nhà trị liệu tình dục, nhưng cô cũng có những bất an, đặc biệt là khi mang thai và làm mẹ một lần nữa.

Câu nói đó cũng thể hiện triết lý sống của Jakob – anh không quá lo lắng về những điều chưa xảy ra mà tập trung vào thực tế và hành động.

Jakob đưa ra lời khuyên cho Jean

Khi nghe câu này, tôi cảm thấy rằng, đây là lời khuyên không chỉ dành cho Jean mà còn cho rất nhiều bậc cha mẹ ngoài kia. Tôi từng thấy một đồng nghiệp của tôi, nhất quyết không cho con thi trường cấp 3 con mong muốn vì sợ con trượt, kết quả là con lại thi đỗ. Hay một người bạn khác, con đã học lớp 9 rồi nhưng vẫn phải đưa đón con đi học, không dám cho con đi xe bus, suốt ngày sợ con đi lạc, sợ này sợ kia,... Thời điểm dừng học thêm ở trường, gia đình chị mới tá hỏa, không biết phải làm thế nào vì không thể tan làm sớm để đón con. Cuối cùng, chị phải tốn một đồng tiền để bắt xe ôm đưa đón con.

Hay điều dễ nhìn thấy nhất là nhiều cha mẹ không dám để con làm việc nhà vì sợ con làm bẩn, không dám dạy con nấu ăn vì sợ con cầm dao đứt tay,...

Những suy nghĩ sợ hãi quá đà đó khiến con cái họ bị kiềm kẹp, bức xúc tinh thần và không trưởng thành được.

Chính vì vậy, câu nói của Jakob nhắc chúng ta rằng:

1. Không nên quá lo lắng về những suy nghĩ tiêu cực

Làm cha mẹ đôi khi đi kèm với những suy nghĩ lo âu, như "Mình có phải là một người cha/mẹ tốt không?" hay "Nếu mình làm sai, con mình sẽ chịu hậu quả thế nào?".

Việc có những suy nghĩ tiêu cực là điều bình thường, nhưng chúng không nhất thiết sẽ trở thành hiện thực. Quan trọng là cha mẹ không để những lo âu này kiểm soát hành động của mình.

2. Đừng tự trách bản thân vì những cảm xúc nhất thời

Có những lúc cha mẹ cảm thấy tức giận, bực bội hoặc kiệt sức vì con cái. Điều này không có nghĩa là họ là người xấu hoặc đang làm hỏng con mình. Thay vì chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, hãy chấp nhận rằng ai cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, quan trọng là cách mình xử lý chúng.

3. Tập trung vào hành động hơn là lo lắng quá mức

Thay vì lo lắng xem tương lai con sẽ ra sao, cha mẹ nên tập trung vào những điều mình có thể làm ngay bây giờ để hỗ trợ con phát triển. Chẳng hạn, nếu sợ con gặp khó khăn trong việc học, hãy dành thời gian trò chuyện, hỗ trợ và tìm giải pháp thay vì chỉ lo lắng.

4. Giữ bình tĩnh và tạo môi trường tích cực cho con

Nếu cha mẹ luôn căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, trẻ cũng sẽ cảm nhận được và dễ bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu cha mẹ có một thái độ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc, trẻ cũng học được cách đối mặt với khó khăn mà không hoảng loạn.

5. Chấp nhận rằng không ai là cha mẹ hoàn hảo

Jakob là một người cha thực tế và không cầu toàn, điều này cũng là một bài học quan trọng. Không ai có thể là cha mẹ hoàn hảo, và điều quan trọng không phải là tránh mọi sai lầm, mà là học hỏi và phát triển cùng con.