Phần 4 phim Sex Education đã kết thúc khá lâu nhưng bây giờ tôi mới có thời gian xem. Nhân vật tôi ghét nhất giai đoạn đầu phim chính là ông Hiệu trưởng Michael Groff. Dù đọc các bài review, biết được nhân vật này về sau sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên nhưng tôi chưa xem đến những đoạn đó nên hãy cứ nói về nhân vật này ở đoạn đầu đã.

Đây là một nhân vật khắc nghiệt, nghiêm khắc, cổ hủ trong cả cách nuôi dạy con và dạy dỗ học sinh ở trường. Một trong những phân cảnh đáng ghét nhất của Michael Groff là khi trường Moordale tổ chức buổi diễn vở kịch "Romeo và Juliet" do học sinh thực hiện. Trong một cảnh tình cảm, khán giả (bao gồm học sinh và giáo viên) tỏ ra phấn khích và cổ vũ.

Michael Groff, với tính cách nghiêm khắc và bảo thủ, cảm thấy khó chịu trước phản ứng này và đã la mắng khán giả:

"They're children, for God's sake! They don't know what they want". (Chúng chỉ là trẻ con thôi, vì Chúa! Chúng đâu biết mình muốn gì).

Michael Groff

Rõ ràng, Michael Groff không tin rằng thanh thiếu niên đủ trưởng thành để biết mình muốn gì, và ông xem đó là lý do để kiểm soát học sinh của mình. Đây cũng là một khoảnh khắc hài hước vì ngài hiệu trưởng đã quá nghiêm túc với một vở kịch, trong khi mọi người xung quanh lại không thấy có vấn đề gì.

Câu nói của ông Michael Groff khiến tôi rất bực mình và cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rõ ràng ông Groff đại diện cho một bộ phận người lớn trong cuộc sống, luôn nghĩ rằng người trẻ không biết gì và từ đó kiểm soát quá đà cuộc sống của chúng, gây ra những tổn thương tâm lý.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp bạn bè của mình kiểm soát con cái quá mức, bắt con phải làm này, làm kia, rồi không được như này, không được như nọ. Kết quả là mâu thuẫn giữa cha mẹ - con cái nảy sinh, ngày càng leo cao. Đến khi những đứa trẻ lớn hẳn, chúng dần tách hẳn cha mẹ, tỏ ra xa cách, kháng cự vì không muốn bị "điều khiển" nữa.

Mối quan hệ cha mẹ - con cái vì vậy mà sứt mẻ, lạnh nhạt.

Sở dĩ có tư duy này là bởi nhiều phụ huynh luôn lo sợ con cái sẽ phạm sai lầm hoặc bị tổn thương. Chính vì vậy, họ chọn giải pháp bảo vệ quá mức. Trong một số trường hợp, vì bản thân từng trải qua cách nuôi dạy này rồi nên họ vô thức áp đặt lên con.

Để thay đổi tư duy này, trước hết, chúng ta cần tôn trọng trẻ như một cá thể có suy nghĩ riêng, lắng nghe ý kiến của chúng thay vì áp đặt. Thay vì kiểm soát, cha mẹ nên hướng dẫn, giúp con hiểu rõ hậu quả của lựa chọn thay vì chỉ ra lệnh.

Sai lầm là một phần của trưởng thành, và trẻ cần được thử, sai và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình. Giáo dục sớm về tâm lý, tình dục và cảm xúc cũng rất quan trọng, chúng giúp trẻ có kiến thức và tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định.

Thay vì giữ tư duy "cha mẹ, người lớn là người quyết định", chúng ta nên thay đổi thành "cha mẹ, người lớn là người đồng hành", giúp con trẻ tự tìm ra câu trả lời phù hợp với bản thân.

Michael Groff là hình mẫu tiêu biểu của một thế hệ cha mẹ bảo thủ, nhưng cuối cùng ông cũng phải học cách thay đổi.

Nếu muốn thế hệ trẻ phát triển một cách độc lập, tự tin và có trách nhiệm, chúng ta cần tôn trọng và trao quyền cho chúng, thay vì kiểm soát và áp đặt!