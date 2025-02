Xem phim Sex Education lần thứ 7, tôi chột dạ nhận ra lỗi sai khiến mình và nửa kia cãi vã, chia tay liên tục

Tôi là một cô gái có lẽ không gặp may trong chuyện tình cảm. Tính đến nay, tôi đã trải qua 4 mối tình, và tất cả đều kết thúc trong cay đắng. Mối tình gần đây nhất của tôi kéo dài 6 tháng. Chúng tôi chia tay trong một trận cãi vã nảy lửa. Anh ấy nói tôi không hiểu anh ấy, không thông cảm cho anh ấy. Tôi cũng cảm thấy anh ấy chẳng bao giờ muốn lắng nghe tôi.

Những ngày sau đó, tôi chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Tôi nhớ lại những lời anh ấy nói, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ. Rồi tôi tìm đến bộ phim "Sex Education" quen thuộc. Đây là bộ phim tôi yêu thích và đã xem đi xem lại rất nhiều lần.

Trong tập phim thứ 2 mùa 1, xem tới phân cảnh Otis, nhân vật chính, tư vấn tình cảm cho một cặp đôi tên là Sam và Kate tôi mới bàng hoàng nhận ra lỗi sai của mình.

Chột dạ nhận ra lỗi sai khiến bản thân luôn thất bại trong chuyện tình cảm

Trong phim, Kate và Sam đang giận dỗi nhau vì một chuyện hiểu lầm trong lúc thân mật. Kate thì luôn muốn tắt đèn khi cả hai thân mật, còn Sam lại thích bật đèn. Mâu thuẫn này dẫn đến một sự cố nhỏ khiến cả hai bị thương. Kate giận Sam vì không lắng nghe mình, còn Sam thì cho rằng bản thân đã rất quan tâm và lắng nghe bạn gái.

Otis đã giúp họ có một "cuộc trò chuyện hiệu quả". Thay vì trách móc nhau, Kate đã thành thật nói ra nỗi lòng mình. Cô cảm thấy tự ti về cơ thể và sợ Sam sẽ không thích nếu nhìn thấy cô trong ánh sáng. Khi hiểu ra sự tự ti của bạn gái, Sam đã thấu hiểu bạn gái hơn. Anh chàng cũng chia sẻ rằng bản thân cũng có những khuyết điểm và cảm ơn Kate đã chấp nhận con người anh. Sam cũng không quên bày tỏ rằng anh yêu mọi thứ ở cô nàng.

Nhờ cuộc trò chuyện đó, Kate và Sam hiểu nhau hơn. Họ nhận ra rằng cả hai đã "giao tiếp sai cách" và "không lắng nghe nhau" một cách chân thành.

Thay vì nói với Sam bản thân cảm thấy tự ti, Kate lựa chọn phản ứng tiêu cực và giận dỗi khiến anh chàng không thể hiểu nổi bạn gái. May mắn Otis đã giúp họ "dừng việc lắng nghe thụ động" và thực sự "lắng nghe tích cực".

Xem đến đây, tôi chợt nhận ra mình cũng mắc phải lỗi tương tự. Tôi luôn muốn bạn trai phải hiểu tôi, nhưng tôi lại không chủ động chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tôi cũng không lắng nghe anh ấy một cách chân thành. Tôi chỉ nghe những gì mình muốn nghe, bỏ qua những điều anh ấy thực sự muốn nói.

Tôi nhớ lại những cuộc cãi vã của mình. Tôi luôn trách anh ấy không hiểu tôi, không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng tôi đã bao giờ thực sự cố gắng hiểu anh ấy chưa? Tôi đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh ấy để nhìn nhận vấn đề chưa?

Tôi nhận ra rằng mình đã sai. Tôi đã quá tập trung vào việc đòi hỏi người khác phải tự thấu hiểu, phán đoán cảm xúc của mình mà quên mất bản thân phải thành thật nói ra cảm xúc của chính mình trước đã. Tôi đã không tạo ra một không gian an toàn để cả hai có thể chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi cũng chủ động tìm đọc thêm một số cuốn sách như "The Five Love Languages" của tác giả nổi tiếng Gary Chapman hay cuốn "The Dance of Connection" của Tiến sĩ Harriet Lerner - một trong những chuyên gia tâm lý chuyên nghiên cứu về tâm lý phụ nữ và các mối quan hệ gia đình.

Từ cuốn sách "The Five Love Languages" tôi nhận ra, mỗi người có một cách khác nhau để thể hiện và tiếp nhận tình yêu. Khi các cặp đôi không hiểu "ngôn ngữ tình yêu" của nhau, họ có thể cảm thấy không được yêu thương và dẫn đến xung đột.

Trong khi đó, với cuốn "The Dance of Connection" của Tiến sĩ Harriet Lerner, tác giả lại tập trung vào vai trò của sự tự nhận thức và trách nhiệm cá nhân trong giao tiếp. Bà cho rằng các cặp đôi thường mắc kẹt trong các "vũ điệu" giao tiếp không lành mạnh, trong đó mỗi người phản ứng theo cách quen thuộc mà không nhận ra tác động của mình đối với người khác.

Từ những kiến thức này, tôi nhận ra rằng giao tiếp sai cách là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột và tan vỡ trong các mối quan hệ. Các cặp đôi có thể cải thiện chất lượng mối quan hệ bằng cách học cách giao tiếp hiệu quả hơn, bao gồm lắng nghe chân thành, thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh, tôn trọng sự khác biệt và giải quyết xung đột một cách xây dựng.

