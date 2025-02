Xem phim “Sex Education” lần thứ 7, tim tôi như thắt lại: Hốt hoảng nhận ra lý do con trai gào lên “con không muốn về nhà”

Tôi 38 tuổi, có một người chồng thành đạt, một cậu con trai đang tuổi trưởng thành, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở thành phố. Mọi người xung quanh luôn nói tôi là một người phụ nữ rất hạnh phúc. Tôi cũng từng nghĩ là như vậy.

Tôi luôn cố gắng giữ cho gia đình yên ấm, cố nhẫn nhịn để tránh xung đột, đồng ý với cách dạy con mà chồng tôi cho là tốt nhất. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Những bữa cơm gia đình ngày càng im lặng. Con trai tôi ít nói chuyện hơn, thường xuyên ở lỳ trong phòng, tránh mặt bố. Mỗi lần chồng tôi nói chuyện với con, chỉ toàn là những lời trách móc, những kỳ vọng, áp lực. Ngay cả khi nói chuyện với tôi, anh ấy cũng như vậy, cảm giác rất xa cách, gia trưởng. Cuộc hôn nhân của tôi vốn không thật sự hạnh phúc như tôi đã tưởng.

Trong lúc không biết nên làm gì, tôi đã xem phim "Sex Education", bộ phim tôi thấy khá thích. Đây là lần thứ 7 tôi xem bộ phim này.

Nhân vật Adam trong phim Sex Education.

Sau khi xem phim, tôi đã khóc vì thấy đồng cảm với câu chuyện của gia đình Adam. Và tôi thấy hình ảnh con trai mình ở nhân vật Adam, một cậu bé sống trong sự kìm kẹp, luôn cố gắng làm hài lòng bố nhưng chẳng bao giờ đủ tốt trong mắt ông. Một đứa trẻ không được lắng nghe, luôn bị bố áp đặt. Một đứa trẻ dần mất đi sự tự tin, trở nên “ngông cuồng” để phản kháng lại sự áp đặt của cha mình.

Tôi thấy chồng tôi trong hình ảnh Michael Groff, một người đàn ông bảo thủ, luôn tin rằng mình đúng, luôn đặt áp lực lên con cái.

Và tôi thấy chính mình trong nhân vật Maureen Groff, mẹ của Adam, một người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng sự áp đặt của chồng, khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng nhận ra lỗi sai của mình, khi mình đã quá nhu nhược, không đấu tranh để dạy con theo cách mà con thực sự cần.

Nhân vật Maureen Groff trong bộ phim Sex Education.

Tôi chợt tỉnh ngộ, nhận ra lý do vì sao con luôn đứng trước cửa nhà, do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng bước vào, vì sao trong những bữa cơm, con luôn ăn qua loa rồi lẳng lặng lên phòng. Tôi đã hiểu lý do con học hành sa sút, đôi lúc phản kháng hơi tiêu cực.

Một lần, chồng tôi gọi điện thoại bảo con về nhà, con trai đã gào lên: “Con không muốn về nhà”. Nhớ đến câu nói này của con khiến tim tôi như thắt lại.

Không biết từ bao giờ, tổ ấm mà tôi cố gắng vun đắp lại trở nên như vậy. Lý do có lẽ đến từ việc chồng tôi đã quá khắt khe, áp đặt lên con, còn tôi thì đã quá nhu nhược, im lặng quá lâu.

Tôi bật khóc khi nhận ra tất cả. Sáng hôm sau, tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với chồng về những điều mà tôi cảm nhận được. Tôi thẳng thắn nói với chồng và sẵn sàng phản bác lại ý kiến của chồng nếu tôi thấy không đồng ý, có lẽ đã lâu tôi mới làm điều này.

Chúng tôi có tranh cãi, nhưng tôi vẫn kiên quyết khẳng định chắc nịch: “Nếu anh không thay quan điểm cũng như cách dạy con, không dành thời gian quan tâm đến con và gia đình, sẽ có một ngày, em sẽ đặt trước mặt anh một tờ đơn ly hôn”.

Tôi không muốn cuộc sống của mình và con trai cứ mãi áp lực như vậy. Sau khi tôi thẳng thắn nói ra tất cả, chồng tôi cũng hứa rằng sẽ thay đổi.

Tôi không biết liệu chồng tôi có thực sự thay đổi hay không. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không còn nhẫn nhịn vô nghĩa nữa. Tôi cũng ngồi nói chuyện, tâm sự với con trai, bày tỏ sự thấu hiểu của tôi về những gì con đang cảm nhận và trải qua. Tôi cũng sẽ khiến chồng tôi thay đổi để gia đình lại hạnh phúc, đầm ấm như chúng tôi đã từng vun đắp.