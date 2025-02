"Trên tàu cao tốc, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình một đứa trẻ trở nên thấp kém"

* Bài viết của mẹ Cà Chua (Trung Quốc)

Vài ngày trước, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng này trên tàu cao tốc trong chuyến công tác.

Một cô gái trông giống như sinh viên đại học đưa bố mẹ và em gái đi du lịch trong kỳ nghỉ. Cô lấy điện thoại di động ra và háo hức khoe với bố mẹ những điểm tham quan mà cả nhà sắp đến và nơi ở mà cô đã đặt trước.

Người mẹ không để ý đến cảm xúc dâng trào của con và vẫn im lặng. Khi nghe giá phòng, bà liếc nhìn điện thoại di động, bĩu môi nói rằng quá đắt và đề nghị ở lại khách sạn chỉ tốn vài chục Nhân dân tệ.

Cô gái nói: "Không tốn kém gì nhiều đâu". Thấy vậy, người cha hét lên: "Sao con lại ở khách sạn đắt tiền thế? Nhìn con và em gái con xem. Có trông giống quý cô sẽ ở khách sạn cao cấp không?".

Không gian đột nhiên trở nên im lặng và cô gái ngừng nói. Qua khe hở giữa hai hàng ghế, tôi nhìn thấy cô ấy cúi đầu, nước mắt lưng tròng.

Tôi nghĩ cô gái sẽ không bao giờ muốn đưa bố mẹ đi chơi vui vẻ và đặt phòng khách sạn thoải mái cho họ nữa. Hoặc có thể, khi cô ấy muốn đối xử tốt với cha mẹ mình, cô ấy không biết phải diễn đạt thế nào.

Nhiều bậc phụ huynh xung quanh tôi cũng như vậy, và thường ngăn cản sự nhiệt tình và lòng tốt của con mình. Những bậc cha mẹ thích phủ nhận ý định tốt có thể dễ dàng nuôi dạy con cái với những vết thương bên trong.

Ảnh minh họa

Sự chấp nhận của cha mẹ chính là sự khẳng định tốt nhất cho con cái

Tôi đã từng xem một video như thế này.

Một cậu bé ở Chiết Giang đã bí mật mua bó hoa tặng mẹ vào Ngày của Mẹ. Cậu nghĩ mẹ sẽ rất vui nhưng không ngờ lại bị mắng. Người mẹ nói rằng những bông hoa này hoàn toàn không thực tế và sẽ bị vứt đi sau vài ngày, vì vậy bà yêu cầu con trai trả lại. Cậu bé tuổi teen rơm rớm nước mắt. Người mẹ đã từ chối hoa, nhưng thực ra, bà đang từ chối tình yêu mà đứa con dành cho mình.

Tôi nghĩ rằng người mẹ này chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng không ngờ rằng có vô số cư dân mạng cũng có trải nghiệm tương tự.

Khi con cái dẫn cha mẹ đi ăn một bữa thịnh soạn để tỏ lòng hiếu thảo, họ coi đó là sự xa hoa, lãng phí; Trẻ mua quà để thể hiện sự chân thành, họ lại nghĩ những món quà này vô dụng.

Trẻ em được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ như vậy thường thấp kém, hèn nhát và ngại thể hiện bản thân.

Nhà tâm lý học William James đã viết: "Nhu cầu thiết yếu của cuộc sống là mong muốn được công nhận". Nếu một đứa trẻ không được công nhận ở nhà, làm sao chúng ta có thể mong đợi bé tự nhận diện mình trong xã hội?

Trẻ em thường được cha mẹ công nhận sẽ dám lên tiếng khi bị hiểu lầm và tự tin về bản thân mình; Trẻ em luôn bị cha mẹ phủ nhận sẽ chỉ trở nên chán nản, tự ti và nghi ngờ bản thân khi bị chất vấn. Sự "mù quáng" của cha mẹ sẽ khiến con cái không thể tìm được "bản sắc" của mình trong suốt cuộc đời.

Cha mẹ cần làm gì?

Cha mẹ là người hướng dẫn cho sự phát triển của con cái. Để nuôi dạy một đứa trẻ tự tin và vui vẻ, họ nên làm những điều sau:

1. Học cách "nhìn"

Khi con thể hiện tình yêu một cách vụng về, cha mẹ nên học cách "nhìn nhận" và đưa ra phản hồi chính xác cho con. Hãy nhận hoa con tặng, lấy những món quà con chọn và chú ý đến bất kỳ hành động nào của con mặc dù có vẻ "vụng về" trên bề mặt nhưng lại chân thành trong lòng.

Gordon Neufeld, tác giả của cuốn "Every Child Needs to Be Seen" (Mỗi đứa trẻ đều cần được nhìn nhận), đã phát hiện qua 40 năm nghiên cứu rằng trẻ em chỉ có thể tìm thấy sự thỏa mãn bên trong khi nhận được sự khẳng định và phản hồi từ cha mẹ. Là cha mẹ, chỉ khi "nhìn" vào hành động của con, chúng ta mới có thể cảm nhận được tình yêu thương của con.

2. Biết cách khen ngợi

Khi trẻ thể hiện tình yêu thương, chúng ta nên khen ngợi trẻ đúng mực. Chỉ khi trẻ cảm thấy được cha mẹ công nhận thì trẻ mới có mong muốn và khả năng tiếp tục thể hiện tình yêu thương với cha mẹ.

3. Học cách đồng cảm

Sự đồng cảm là khả năng của cha mẹ trong việc trải nghiệm và hiểu được thế giới nội tâm của con mình. Là cha mẹ, chúng ta phải có sự đồng cảm và có khả năng hiểu được cảm xúc của con mình từ góc nhìn của chúng. Thế giới của trẻ con rất đơn giản. Khi thể hiện tình yêu thương, trẻ luôn mong đợi: Bố mẹ vui vẻ chấp nhận và cũng đáp lại bằng tình yêu thương.

Vì vậy, bất kể con bạn thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho bạn như thế nào, hãy học cách đứng vào vị trí của chúng và "đồng cảm" với trái tim chúng. Hãy gạt bỏ thái độ coi thường, cúi xuống và quan tâm đến cuộc sống của con cái bạn và tôn trọng quyết định của chúng. Hãy để trẻ thư giãn cảm xúc bên trong, cảm thấy thoải mái khi nói ra và coi cha mẹ như những người bạn thân thiết mà chúng có thể tâm sự về bất cứ điều gì.

Trái tim trẻ thơ giống như một mảnh đất, gieo gì thì gặt nấy.

Khi trẻ em thể hiện cảm xúc của mình: Cha mẹ gieo hạt giống chấp nhận và khẳng định, con cái họ sẽ có được tính cách khoan dung và tự tin. Nếu bạn gieo mầm sự thờ ơ và đổ lỗi, trẻ em sẽ phát triển mặc cảm tự ti và tính cách hèn nhát.

Những bậc cha mẹ thực sự thông minh biết cách "nhìn" thấy biểu cảm của con, chấp nhận lòng tốt của con, khen ngợi tình yêu thương của con và đồng cảm với tấm lòng của con. Chỉ bằng cách này, khi lớn lên, trẻ sẽ không còn ngại ngùng khi thể hiện bản thân vì sợ bị người khác từ chối.