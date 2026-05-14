Xem những mâm cơm trên mạng chồng tôi liên tục đòi hỏi vô lý khiến tôi không ngoan hiền nổi

Bình thường tôi vốn là đứa nhẫn nhịn nhưng đến hôm nay thì đúng là "giọt nước tràn ly". Không hiểu từ bao giờ, mạng xã hội rộ lên cái trend khoe đi chợ khéo, mâm cơm ngon bổ rẻ mà cái giá thì vô lý đùng đùng. Khổ nỗi, chồng tôi lại thuộc kiểu người thực tế nửa mùa, cứ thấy cái gì trên mạng là mặc định nó là sự thật rồi về áp đặt lên đầu vợ.

Sáng nay, anh ta đưa tôi xem một cái ảnh rồi bảo: "Em xem người ta đi chợ đi, chồng đưa có 200k mà mua đủ thứ từ cá diêu hồng, cá thu, xương ống đến tận 1kg bắp bò mà vẫn còn dư hẳn 33k. Nhìn lại em xem, ngày nào cũng kêu tiền chợ đắt đỏ" .

Tôi nhìn cái ảnh mà tức đến nghẹn cổ. Trong ảnh người ta ghi bắp bò 1kg có 50k, cá thu 30k, lại còn có cả cá biển, diềm bò với giá rẻ mạt như cho. Tôi không hiểu họ đi chợ ở năm 1900 hồi đó hay đi chợ trong trí tưởng tượng? Giữa cái thời buổi bát bún vỉa hè đã 35-40k, mà anh ta lại tin sái cổ chuyện cầm 200k mua được cả một "kho" thịt cá tươi ngon như thế.

Ảnh minh họa

Từ ngày lậm mấy cái tin này, chồng tôi bắt đầu đổ đốn cái tính keo kiệt, hay để ý vặt. Cứ bữa nào thấy mâm cơm ít món là lại càu nhàu: "Tiền anh đưa đi đâu hết?" . Đỉnh điểm là tối qua, lúc tôi mua cân thịt ba chỉ ngon về kho, anh cầm tờ hóa đơn rồi soi xét: "Trên mạng bắp bò có 50k mà sao em mua thịt lợn lại đắt thế?" .

Lúc đó tôi không thể "ngoan hiền" nổi nữa, tôi quẳng luôn cái tạp dề xuống bàn rồi bảo: "Anh giỏi thì anh cầm tiền đi chợ theo cái ảnh này đi. Nếu anh mua được 1kg bắp bò với giá 50k mà tươi ngon thế này, tôi gọi anh là bố, còn không thì bớt xem mấy cái thứ vô lý trên mạng lại" .

Nói thật, những cái bài đăng kiểu này cực kỳ "độc hại" đối với những ông chồng vốn đã có tính chi li. Họ không hiểu rằng đó chỉ là những nội dung câu view, dàn dựng, hoặc có khi là giá từ đời tám hoánh nào rồi. Cái sự "hồn nhiên" của chồng cộng với sự vô lý của mạng xã hội đang trực tiếp giết chết không khí yên bình trong gia đình tôi.

Cứ cái đà này, chắc tôi phải cho anh ta ăn cơm trắng với muối vài bữa để anh ta tỉnh ngộ ra cái "thực tế" giá cả thị trường bây giờ nó như thế nào!