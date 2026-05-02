Chưa hết nghỉ lễ mẹ chồng đã gọi điện giục lên gấp, nhìn mâm cơm bố chồng gửi tôi mới hiểu mình "có giá" thế nào!

Hôm nay mới là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, vợ chồng tôi quyết định lên thành phố sớm hơn dự kiến. Lý do không phải vì công việc đột xuất, mà là vì một tấm ảnh "cầu cứu" từ bố chồng khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy thương.

Tôi làm dâu trong một gia đình khá giả, bố mẹ chồng đều đã về hưu. Mẹ chồng tôi vốn là kiểu phụ nữ "tiểu thư" chính hiệu, từ trẻ đã được bố chồng cưng chiều hết mực nên bà rất ít khi phải động tay vào việc nhà, đặc biệt là chuyện bếp núc. Ở nhà có bác giúp việc lo dọn dẹp loanh quanh, nhưng riêng phần nấu nướng là tôi tự tay đảm nhận chính. Một phần vì tôi yêu thích nấu ăn, phần khác tôi muốn tự tay chăm sóc sức khỏe cho gia đình theo đúng ý mình.

Nghỉ lễ năm nay, ông bà mới đi du lịch Châu Âu về nên không thiết tha đi đâu nữa, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Hiểu tính mẹ chồng "vụng" chuyện bếp, trước khi đưa con cái về quê ngoại, tôi đã dành cả buổi chuẩn bị đủ thứ: từ thịt cá tôm nấu sẵn đến vài hộp nem tôi gói để trong ngăn đông. Tôi dặn dò kỹ lưỡng mẹ chồng. Bác giúp việc cũng về quê nghỉ lễ, nên tôi cứ đinh ninh là với số đồ ăn sẵn ấy, hai ông bà sẽ ổn.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Sáng nay, bố chồng tôi nhắn tin cho con dâu, kèm theo tấm ảnh mâm cơm khiến tôi "ngã ngửa". Trong hình là một đĩa nem rán vừa cháy vừa xấu, vài miếng chả và cái bánh chưng khéo để từ hôm Tết. Bố tôi nhắn: "Con ơi, bố mẹ đang ăn đến chiếc nem cuối cùng" .

Nhìn đĩa nem, tôi đoán chắc mẹ chồng tôi lấy từ ngăn đá ra là bỏ vào chảo luôn, không chờ rã đông cũng chẳng nắn lại nên nó mới "te tua" như thế. Nhìn mâm cơm lèo tèo đúng đĩa nem cháy với bát nước mắm, tôi vừa thương bố chồng chịu trận, vừa không nhịn được cười vì sự vụng về đáng yêu của mẹ chồng.

Chồng tôi nhìn tấm ảnh xong thì cười khoái chí, huých vai vợ: "Đấy, em thấy tầm quan trọng của mình với nhà anh chưa? Không có em chắc bố mẹ anh lại quay về thời kỳ ăn mì tôm mất" .

Bố mẹ chồng tôi là thế, đôi khi vụng về một chút nhưng lại rất thẳng thắn và trân trọng những gì con dâu làm. Thay vì trách móc sao bà không chịu học nấu ăn, tôi lại cảm thấy vui vì mình được cả nhà "cần" đến thế. Thôi thì, kỳ nghỉ lễ kết thúc sớm một chút cũng chẳng sao, về sớm nấu cho bố mẹ bữa cơm ngon bù lại mấy ngày "hành xác" với đĩa nem cháy của mẹ chồng cũng là một niềm hạnh phúc rồi!