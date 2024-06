Theo HK01, một fan hâm mộ gần đây tình cờ gặp Xa Thi Mạn xin chụp ảnh chung, sau đó đăng lên trang Instagram cá nhân. Người đăng ảnh bày tỏ sự ngưỡng mộ đến nữ diễn viên. Ngay cả khi không trang điểm, Xa Thi Mạn vẫn có nhan sắc xinh đẹp với làn da căng bóng, không thấy dấu hiệu lão hóa.



Không chỉ có làn da trẻ trung, nữ diễn viên còn sở hữu thân hình lão hóa ngược. Sắc vóc của Xa Thi Mạn trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Ngay cả khi chuẩn bị bước sang tuổi 50, nữ diễn viên vẫn có vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả.

Xa Thi Mạn chăm ăn thanh long vàng để giữ dáng, trẻ lâu!

Để giữ làn da căng bóng ngay cả khi không trang điểm, "Nhàn phi" rất chú trọng chăm sóc da hàng ngày bằng những cách đắp mặt nạ cấp ẩm, chống lão hóa. Cô cũng chăm chỉ cấp nước cho da, tẩy da chế 2 tuần mỗi lần.

Đặc biệt, người đẹp kết thân với thanh long vàng trong chế độ ăn hàng ngày. Loại quả giàu vitamin C này được đánh giá có công dụng dưỡng da, giảm cân rất tốt. Thậm chí, với hàm lượng vitamin C dồi dào, chúng còn được ví là "kem chống nắng tự nhiên", ngăn chặn tác động của gốc tự do, hạn chế tác hại của tia UV, làm chậm quá trình lão hóa da.

Thanh long vàng cũng có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, có thể giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Chất xơ trong thanh long vàng cũng góp phần cải thiện hệ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã, hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, Xa Thi Mạn duy trì 2 thói quen từ rất lâu, phụ nữ sau tuổi 40 muốn giữ dáng trẻ trung rất nên học hỏi

1. Tập yoga nóng

Theo Sohu, để giữ dáng, trẻ lâu hơn tuổi thật, diễn viên Xa Thi Mạn rất chăm tập thể dục. Một trong những bộ môn được người đẹp 49 tuổi kiên trì thực hiện mỗi ngày là yoga nóng. Yoga là bộ môn giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, duy trì sắc vóc lão hóa ngược, rất thích hợp cho phụ nữ sau tuổi 40 có tốc độ lão hóa nhanh hơn.

Xa Thi Mạn chia sẻ, trong quá trình tập luyện yoga nóng, cô nhận thấy cơ thể được đào thải độc tố rất hiệu quả qua mồ hôi, khí huyết được lưu thông. Điều này không chỉ giúp làn da hồng hào, săn chắc mà còn hỗ trợ giảm cân rất tốt. Đây chính là bí quyết giữ dáng, trẻ lâu của nữ diễn viên. Ngay cả khi ngấp nghé bước sang tuổi 50, Xa Thi Mạn vẫn luôn là thần tượng để nhiều cô gái trẻ học hỏi.

Trường phái yoga nóng, còn được gọi là "hot yoga", là một hình thức của yoga thường được thực hiện trong một phòng có nhiệt độ cao. Phòng thường được điều chỉnh để đạt đến một nhiệt độ cao, thường là từ 35°C trở lên, có độ ẩm cao. Môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao được cho là giúp cơ thể nhanh chóng nới lỏng, thải độc tố qua việc mồ hôi. Đồng thời cũng tạo điều kiện để tăng cường linh hoạt và cải thiện tình trạng tâm trí.

2. Ăn uống khoa học

Sau độ tuổi 40, cơ thể thay đổi chóng mặt, sự xuống cấp đến nhanh hơn bình thường. Xa Thi Mạn hiểu rõ điều đó nên cô luôn chú ý ăn uống khoa học. Điều này không chỉ giúp giảm cân mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Để có vóc dáng thon thả, eo nhỏ như thiếu nữ đôi mươi, người đẹp lựa chọn ăn nhiều rau xanh, hoa quả mỗi ngày. Còn lại, lượng tinh bột, chất đạm và chất béo chiếm một lượng nhỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Mặc dù ít nhưng luôn đủ, bữa nào Xa Thi Mạn cũng ăn đầy đủ các nhóm chất để cung cấp đủ chất cho cơ thể.

Những loại rau xanh, hoa quả rất giàu vitamin, khoáng chất, vừa có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ. Chúng giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, tăng cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn quá nhiều và có lợi cho hệ tiêu hóa. Chưa kể, các loại vitamin và chất chống oxy hóa trong rau xanh, hoa quả giúp da khỏe mạnh, tươi sáng hơn. Người đẹp đã lựa chọn thông minh trong khẩu phần ăn uống để eo nhỏ xíu, nhiều cô gái tuổi đôi mươi cũng phải ghen tị.