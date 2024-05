Xa hoa như Từ Hi Thái Hậu cũng dựa vào 3 thứ bình dân này để trường thọ, nhiều người chưa biết

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) - một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với lối sống xa hoa. Không chỉ vậy, bà cũng có thể được coi là "chuyên gia" về sức khoẻ cũng như có nhiều bí quyết để giữ cho mình nét thanh xuân. Họa sĩ người Mỹ từng kể về trải nghiệm vẽ chân dung Từ Hi: "Mặc dù lúc đó Từ Hi đã 70 tuổi nhưng trông bà vẫn như mới 30 tuổi."

Cùng với đó, trong nhiều cuốn sách lịch sử cũng mô tả Từ Hi với làn da trắng mịn, tràn đầy sức sống dù tuổi đã cao. Điều này khiến hậu thế không khỏi tò mò về bí quyết chăm sóc sức khoẻ của bà.

Nhiều cổ vật thái hậu Từ Hi còn để lại đã phản ánh cách chăm sóc sức khoẻ trong cuộc sống thường ngày của bà trong cuộc sống thường ngày. Thái hậu Từ Hi chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe và rất đặc biệt về chế độ ăn uống của mình.

Theo ghi chép "Lược sử cung điện triều Thanh" của Kim Lương, có thể thấy bữa ăn mỗi ngày của Từ Hi thái hậu sẽ bao gồm mật ong, hạt óc chó, hạt thông, việt quất, táo đỏ, dầu mè... Đây thực chất đều là những thực phẩm khác thông dụng trong cuộc sống hàng ngày.

1. Mật ong

Từ Hi thái hậu thường dùng mật ong và hoa cúc trong cuộc sống thường ngày như một loại dược liệu và cũng là gia vị tạo độ ngọt. Mật ong được coi là thượng phẩm, là loại dược liệu cao cấp có khả năng kéo dài tuổi thọ, không gây hại cho sức khoẻ và có thể sử dụng lâu dài.

Mật ong có vị ngọt, có tác dụng bổ phổi, ẩm phổi và giảm ho. Nó có thể điều trị các triệu chứng như ho kéo dài do mệt mỏi, cổ họng khô và ít đờm, hoặc ho khan không có đờm. Cùng với đó, mật ong cũng có thể cải thiện chứng năng đường ruột và điều trị chứng táo bón.

Nhiều nghiên cứu chứng minh mật ong cấu tạo từ glucose và fructose, có thể được cơ thể con người hấp thụ trực tiếp mà không cần phân hủy enzyme nên có tác dụng tốt đối với những người có chức năng tiêu hóa kém, đặc biệt là người già.

Mật ong còn chứa nhiều loại protein, enzym, vitamin B1, vitamin B6, vitamin H, vitamin K, vitamin C,… có tác dụng điều chỉnh cân bằng axit-bazơ trong cơ thể. Mật ong rất dễ kết tinh nhưng giá trị dinh dưỡng của mật ong sẽ không bị giảm sau khi kết tinh.

Có thể pha mật ong cùng nước ấm để sử dụng nhưng cần lưu ý nhiệt độ nước phải thấp hơn 50°C vì nhiệt độ quá cao sẽ khiến enzyme trong mật ong sẽ bất hoạt và khiến vitamin mất đi.

2. Hạt óc chó

Thái hậu Từ Hi thường sử dụng hạt óc chó trong cuộc sống hàng ngày. Theo ghi chép, những hạt óc chó ngon nhất phải được đặt trong phòng trà, phòng ngủ, phòng làm việc để bà có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Bà cũng thường dùng vỏ hồ đào đã được mài nhẵn để massage chân, giúp lưu thông khí huyết.

Khi Thái hậu Từ Hi ở độ tuổi 70, tóc bà vẫn đen bóng, nước da trắng trẻo. Bà từng nói với thái y thân cận, bí quyết để có được sức khoẻ tốt là không thể thiếu hạt óc chó bên cạnh.

Hạt óc chó có tính ấm, vị bùi ngậy, có tác dụng bổ thận, làm ấm phổi, dịu cơn hen suyễn cũng như giúp tiêu hoá trở nên thông suốt cũng như kéo dài tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh, nghiền hạt óc chó cùng mè đen có thể cải thiện độ đàn hồi da, giữ làn da luôn mềm mịn, hạn chế lão hoá.

Hạt óc chó còn có khả năng nuôi dưỡng tế bào não, những thành phần có trong loại hạt này đều là chất quan trọng cho quá trình chuyển hóa tế bào não. giảm sự hấp thu cholesterol trong ruột, loại bỏ tạp chất ra khỏi thành mạch máu, từ đó giúp máu lưu thông tốt hơn trong cơ thể, có tác dụng tốt đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và mỡ máu cao.

3. Hạt thông

Bánh phục linh mà Từ Hi Thái hậu thích ăn thường được làm bằng thành phần chính là hạt thông. Ngoài ra, nhiều loại bánh ngọt khác trong cung cũng có chứa hạt thông. Nguyên nhân không chỉ bởi mùi vị thơm bùi đặc trung mà còn bởi trong hạt thông chứa nhiều chất có lợi trong việc dưỡng ẩm, trì hoãn lão hoá da.

Hạt thông có tính ấm, vị bùi, có tác dụng làm ẩm ruột, nhuận tràng, giảm ho cũng như kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, trong nhiều sách đông y có mệnh danh đây là loại "hạt trường thọ."

Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng chứng mình hạt thông rất giàu chất dinh dưỡng, chứa protein, chất béo, carbohydrate, canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố vi lượng khác. Tiêu thụ một lượng hạt thông nhất định mỗi ngày có tác dụng tốt trong việc kéo dài tuổi thọ, bồi bổ cơ thể, làm đẹp và dưỡng ẩm cho da.

Hàm lượng phốt pho và mangan trong hạt thông cũng có tác dụng bổ não, thần kinh rất tốt và phòng ngừa Alzheimer. Đặc biệt với những người thường xuyên lao động trí óc.

Dù hạt thông rất tốt nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Người bệnh tỳ vị yếu, tiêu chảy, nhiều đờm nên thận trọng khi sử dụng hạt thông hoặc nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cùng với đó, vì hạt thông tương đối nhiều dầu và là thực phẩm có hàm lượng calo cao nên ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng mỡ trong cơ thể. Nên tiêu thụ 20 đến 30 gam hạt thông mỗi ngày là tốt nhất. Hạt thông cũng không nên để lâu bởi chúng sẽ có mùi "dầu" do dầu bị biến chất, không thích hợp ăn.

Nguồn: edh.tw