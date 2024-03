Từ Hi thái hậu là một trong những người phụ nữ bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa. Trong gần 5 thập kỷ, bà nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh. Không chỉ là người phụ nữ quyền lực nổi tiếng của triều đại này, xung quanh Từ Hi còn vô số giai thoại khiến hậu thế quan tâm. Trong số đó, sự tàn nhẫn của vị thái hậu này là chủ đề được bàn luận nhiều nhất.



Trong gần 5 thập kỷ, Từ Hi thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Trước hết, hãy tìm hiểu một chút về Từ Hi thái hậu. Từ Hi Thái hậu (1833-1908), nhập cung năm 17 tuổi và trở thành phi tần của vua Hàm Phong. Nhờ sinh được con trai là Tải Thuần, tức hoàng đế Đồng Trị sau này, bà được hoàng đế Hàm Phong sắc phong làm Quý phi. Sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà, hoàng tử Tải Thuần kế vị trở thành hoàng đế của nhà Thanh và được gọi là hoàng đế Đồng Trị. Theo đó, Từ Hi trở thành thái hậu.

Khi đó, Đồng Trị đế còn nhỏ, Từ Hi thái hậu đã cùng Từ An thái hậu nhiếp chính cho vua mới. Và kể từ đó, Từ Hi đóng vai trò nhiếp chính trong các triều đại của hai người con Đồng Trị Đế, Quang Tự Đế và người cháu Tuyên Thống Đế. Trong gần 50 năm tiếp theo, Từ Hi Thái hậu là người nắm quyền lực thực tế của triều đình nhà Thanh. Nắm trong tay quyền khuynh đảo triều chính, vị thái hậu này tận hưởng cuộc sống vô cùng xa xỉ.

Hành động kỳ lạ của Từ Hi thái hậu

Trong sử sách, Từ Hi thái hậu sống vô cùng xa hoa, bà dùng rất nhiều tiền trong ngân khố để tiêu xài như may hàng trăm bộ trang phục nhung lụa, sở hữu vô số trang sức, phụ kiện, tổ chức nhiều bữa tiệc linh đình... Mỗi bữa ăn, Từ Hi Thái hậu dùng tới 120 món khác nhau. Tuy nhiên, bà chỉ ăn vài món và mỗi món 1 - 2 miếng vì sợ bị đầu độc. Thậm chí vị thái hậu này còn dùng tới 400 quả táo mỗi ngày nhưng không ăn mà chỉ dùng để tạo mùi thơm trong phòng. Khi trái cây mất mùi, bà sẽ cho người đem vứt bỏ và những quả mới sẽ được dâng lên.

Nắm trong tay quyền khuynh đảo triều chính, vị thái hậu này tận hưởng cuộc sống vô cùng xa xỉ. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi không bao giờ uống nước giếng, nước mà Từ Hi uống là nước khoáng, nước suối trong và thậm chí là sương đọng trên lá.

Từ Hi còn cho rằng thường xuyên uống sữa non của phụ nữ mới sinh có thể làm đẹp da, kéo dài tuổi thọ. Có giai thoại rằng, Từ Hi dù đã bước vào tuổi 60 nhưng da dẻ vẫn mịn màng, căng bóng.

Thế nhưng, trên thực tế, một người thường dù có dùng thần dược cũng không thể thay đổi khoảng cách giữa một người phụ nữ đã 60 tuổi và một cô gái trẻ tuổi được.

Mặc dù ai ai cũng thấy điều này nhưng vì lấy lòng thái hậu, các cung nữ và thái giám xung quanh bà thường khen Từ Hi có làn da trẻ trung như thiếu nữ.

Trong sử sách, Từ Hi thái hậu sống vô cùng xa hoa, bà dùng rất nhiều tiền trong ngân khố để tiêu xài. (Ảnh: Sohu)

Một hôm, Từ Hi tỉnh giấc, có một cung nữ phụ trách hầu hạ luôn đứng bên cạnh bà. Tuy nhiên, khi Từ Hi liếc mắt nhìn sang phía cung nữ này. Sau đó bà liền ra lệnh giết chết người này. Cung nữ này đã làm gì, vì sao nàng ta lại bị thái hậu giết hại?

Hóa ra, cung nữ này là một người mới được đưa vào cung. Không rõ lý do gì, nàng ta được phân công hầu hạ thái hậu. Vì chưa nắm rõ quy tắc ngầm trong cung, cung nữ nhỏ bé đã vô tình để khoảnh khắc kinh ngạc tột độ trước mặt mộc của Từ Hi. Chính điều này đã làm cho Từ Hi cảm thấy không vui và khó chịu, do đó, bà đã ra tay tàn ác như vậy.

Sự việc này diễn ra cũng khiến hậu thế hiểu rõ hơn về sự tàn ác, hung bạo của Từ Hi thái hậu.

*Nguồn: Sohu, Sina