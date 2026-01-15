Chúng ta vẫn thường nhìn thấy William và Kate với nụ cười rạng rỡ, chỉn chu trong những bộ trang phục lộng lẫy trước ống kính. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của vương miện là những áp lực nghẹt thở, những nỗi đau thầm kín và cả những giọt nước mắt ít ai thấu. Sau bao đồn đoán, một cuốn sách mang tính "thâm cung bí sử" có tựa đề William & Catherine: The Intimate Inside Story (tạm dịch: William & Catherine: Những câu chuyện thầm kín bên trong) đã chính thức được công bố. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là lời giải đáp cho câu hỏi: Làm thế nào để họ vẫn đứng vững và nắm chặt tay nhau giữa những cơn bão lớn nhất của cuộc đời?

Khi những "bí mật hoàng gia" được đưa ra ánh sáng

Đã hơn 10 năm rồi, công chúng mới lại thấy một cuốn tiểu sử chung viết về cặp đôi quyền lực nhất nhì Hoàng gia Anh được xuất bản. Ấn phẩm được mong đợi này, do nhà xuất bản Ebury Spotlight phát hành, dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 26/2 tại Anh và 10/3 tại Mỹ. Không giống những cuốn sách lá cải trôi nổi, đây là tác phẩm được chấp bút bởi Russell Myers – biên tập viên Hoàng gia uy tín của tờ Mirror.

Russell không phải là cái tên xa lạ, ông là người dẫn chương trình podcast Pod Save the King nổi tiếng toàn cầu với hơn 15 triệu lượt tải về, và là gương mặt quen thuộc trên các bộ phim tài liệu về hoàng gia. Chính vì thế, độ tin cậy và tính xác thực của những câu chuyện trong cuốn sách này đang khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Trên trang cá nhân X (Twitter), tác giả hào hứng chia sẻ: "Tôi rất vui mừng thông báo cuốn sách đầu tay của mình... Tôi nóng lòng muốn chia sẻ nó với tất cả các bạn!".





Đi qua giông bão: Từ chuyện Harry - Meghan đến cú sốc bệnh tật

Cuốn sách sẽ đưa độc giả ngược dòng thời gian, trở về những ngày đầu tiên khi chàng sinh viên William gặp gỡ cô gái thường dân Kate Middleton tại Đại học St Andrews, cho đến vị thế vững chắc của họ ngày hôm nay. Nhưng điều khiến cuốn sách này trở nên đặc biệt "nóng" chính là việc nó không ngần ngại chạm vào những vết thương chưa lành hẳn.

Tác giả sẽ đi sâu vào những bối cảnh hậu trường của các sự kiện chấn động gần đây. Đó là áp lực khủng khiếp từ truyền thông trong chuyến công du Caribbean năm 2022, là nỗi đau mất mát khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời - chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cả gia đình. Và tất nhiên, không thể thiếu câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất: sự ra đi đầy ồn ào của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Cuốn sách hứa hẹn cung cấp những góc nhìn từ "người trong cuộc", những cận thần thân cận nhất, để chúng ta hiểu thực sự William và Kate đã phải đối mặt và xử lý những rạn nứt gia tộc ấy như thế nào.

Đặc biệt, điểm nhấn xúc động nhất có lẽ là hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của Vương phi Kate. Những ngày tháng lo âu, sự kiên cường của một người mẹ, một người vợ và trách nhiệm của một Vương hậu tương lai sẽ được khắc họa rõ nét. Qua đó, cuốn sách muốn làm nổi bật lên "sức bật" phi thường của cả hai, và cách họ đang cùng nhau vạch ra một tương lai mới cho chế độ quân chủ hiện đại.





Thông tin về cuốn sách "bom tấn" này được tung ra chỉ vài giờ sau khi có tin tức xác nhận lịch trình làm việc mới nhất của cặp đôi. Vào tuần tới, ngày 20/1, William và Kate sẽ có chuyến đi về phía Bắc, ghé thăm Stirling và Falkirk (Scotland). Tại đây, họ được người dân yêu mến gọi bằng tước hiệu riêng là Công tước và Nữ công tước xứ Rothesay. Cặp đôi dự kiến sẽ tham gia các hoạt động tôn vinh những di sản văn hóa độc đáo của vùng đất này.

Giữa những dòng chảy tin tức về sách báo và những bí mật sắp được "khui" ra, hình ảnh William và Kate vẫn miệt mài với các chuyến công du, vẫn rạng rỡ gặp gỡ người dân như một lời khẳng định ngầm: Dù quá khứ có nhiều sóng gió, và dù cuốn sách sắp tới có tiết lộ điều gì, thì hiện tại, họ vẫn đang ở đây, làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình. Đối với những người yêu mến phong cách sống hoàng gia, cuốn sách sắp tới chắc chắn là một món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ để hiểu thêm về bản lĩnh của người phụ nữ đang đứng cạnh ngai vàng tương lai.