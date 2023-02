Will Smith trở lại sau cú tát đồng nghiệp

Theo USA Today, Will Smith và Martin Lawrence đang quay phần thứ tư bộ phim Bad Boys . Đây là một trong những dự án nổi bật nhất của tài tử đoạt giải Oscar sau cú tát đồng nghiệp chấn động trên sóng truyền hình toàn cầu.

Sony Pictures - đơn vị sản xuất phim - công bố phần tiếp theo của Bad Boys đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Trong video đăng trên trang cá nhân, diễn viên phim King Richard hào hứng khi được đón nhận trở lại.

Quá trình ghi hình phần tiếp theo của Bad Boys (nối tiếp thành công của Bad Boys for Life năm 2020) bị tạm dừng sau khi Smith đánh Chris Rock tại Lễ trao giải Oscar hồi tháng 3/2022.

Cú tát ở Oscar gây xôn xao mạng xã hội suốt năm 2022.

Tom Rothman - giám đốc của Sony Pictures - thời điểm đó phủ nhận tẩy chay Will Smith. "Vụ việc xảy ra một cách đáng tiếc. Nhưng tôi không nghĩ mình nên bình luận việc này. Tôi biết Will trong nhiều năm, anh ấy là người tốt. Tôi tin rằng lời xin lỗi và sự hối hận của Will là thật. Tôi muốn mọi người tha thứ cho anh ấy", ông nói.

Trước khi gặp sự cố tát đồng nghiệp và có nguy cơ tẩy chay, phần thứ ba của loạt Bad Boys thành công lớn ở phòng vé. Phim thu về 426 triệu USD toàn cầu.

Sự việc Will Smith tát đồng nghiệp diễn ra trên sóng trực tiếp, nhanh chóng khiến toàn bộ người có mặt tại sân khấu và khán giả toàn cầu sốc.

Trong lúc dẫn chương trình, để pha trò, Chris Rock châm biếm mái đầu hói của Jada Pinkett Smith. Do cảm thấy vợ mình bị xúc phạm, Will Smith đi thẳng lên sân khấu tát đồng nghiệp. Cú tát nhanh và bất ngờ khiến diễn viên hài không thể né tránh.

Will Smith dần trở lại sau scandal lớn nhất sự nghiệp.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ, bàn tán khắp các mặt báo, mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động đánh người là bạo lực, cần tẩy chay. Viện Hàn lâm từng họp khẩn và đề nghị lấy lại tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc của Will Smith. Cuối cùng, tài tử nổi tiếng phải từ chức ở Viện Hàn lâm. Độ tin cậy của khán giả dành cho Will cũng giảm nghiêm trọng, theo Variety.



Sau khi tát đồng nghiệp, Will Smith liên tục bị gọi tên, chế giễu ở các sự kiện lễ trao giải. Tại Quả cầu Vàng hồi tháng 1, MC Jerrod Carmichael nói: "Trong thời gian giải lao, chúng tôi đã trao giải vinh dự Rock Hudson cho Will Smith vì thể hiện sự nam tính trên truyền hình. Hãy trao cho Will một tràng pháo tay".