Will Smith trở lại với dự án mới sau cái tát tại Oscar

Mới đây, Will Smith đã được bắt gặp có mặt trên phim trường tại Ecuador. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên trở lại làm việc sau hơn 5 tháng kể từ khi anh tát Chris Rock trên sóng truyền hình trực tiếp tại Oscar 2022.

Ảnh: CNN

Theo nguồn tin từ People, đây là dự án phim mang tên Welcome to Earth của National Geographic/Disney+ - một dự án về môi trường nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về Trái đất cũng như các loài động vật.

Tại phim trường, Will Smith được nhìn thấy trên chuyến tàu La Nariz del Diablo, mặc áo dài tay và đội một chiếc mũ bóng chày. Ngôi sao giành giải Oscar cũng gây chú ý khi không ngần ngại hôn gió với người hâm mộ và các phóng viên qua cửa sổ tàu.

Will Smith được bắt gặp tại Ecuador để quay dự án phim mới. (Ảnh: Backgrid)

Welcome to Earth có thể coi là màn tái xuất đầu tiên của Will Smith với tư cách diễn viên sau lùm xùm chấn động tại Oscar. Chưa dừng lại ở đó, theo nguồn tin của The Sun, Will Smith đang đàm phán cho vai diễn nhà khoa học Robert Neville trong bộ phim I Am Legend, đây cũng là vai diễn anh từng thể hiện trong bộ phim gốc vào năm 2007. Bộ phim sau đó đã trở thành một thành công lớn, mang về hơn 585 triệu USD doanh thu. "Kịch bản đã đưa viết xong và có đề cập tới nhân vật này. Cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như Will Smith vẫn sẽ có mặt trong dự án phim", nguồn tin chia sẻ.



Sau cái tát tại Oscar không lâu, Will Smith cũng được bắt gặp tại sân bay Mumbai (Ấn Độ) - lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng và truyền thông sau hành vi bạo lực của mình. Mặc dù không nói về nguyên nhân anh tới đất nước này nhưng một nguồn tin của People cho biết nam diễn viên đã tới đây để học thiền định.