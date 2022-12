Kim Kardashian mặc váy của Marilyn Monroe tại Met Gala. Ngôi sao truyền hình thực tế đã mượn chiếc váy từ bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not. Tuy nhiên, Kim Kardashian hứng chịu nhiều chỉ trích bởi lo ngại mồ hôi, nước hoa, kích cỡ cơ thể của Kim có thể làm hỏng thiết kế trị giá 4,81 triệu USD.