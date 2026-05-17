Ngay lập tức, Bộ Y tế Việt Nam đã kích hoạt hệ thống giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cơ sở y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Quyết định trên được WHO đưa ra vào ngày 17/5/2026 trong bối cảnh các ca bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp tại khu vực châu Phi. Việc nâng cấp độ cảnh báo nhằm mục đích thúc đẩy các quốc gia tăng cường năng lực giám sát phòng ngừa, phát hiện sớm và chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời, không có nghĩa là dịch bệnh đã lan rộng trên quy mô toàn cầu.

Diễn biến dịch bệnh phức tạp tại tâm dịch châu Phi

Theo báo cáo mới nhất từ WHO tính đến ngày 16/5/2026, tỉnh Ituri thuộc Cộng hòa Dân chủ Công gô đang là tâm điểm dịch với 08 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm. Đáng lo ngại hơn, khu vực này đã ghi nhận tới 246 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và 80 ca tử vong nghi có liên quan.

Tại quốc gia láng giềng Uganda, dịch bệnh cũng bước đầu xâm nhập với 02 ca nhiễm được khẳng định bằng xét nghiệm tại thủ đô Kampala, trong đó có 01 trường hợp đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định cả hai bệnh nhân này đều có tiền sử di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Cônggô sang.

Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm các bệnh có tỉ lệ tử vong cao. Vi rút lây truyền thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc người đã tử vong, hoặc gián tiếp qua các bề mặt, vật dụng bị ô nhiễm. Bệnh có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày với các triệu chứng điển hình ban đầu như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy, phát ban; một số trường hợp chuyển nặng sẽ xuất hiện biểu hiện xuất huyết.

Việt Nam chủ động kiểm dịch cửa khẩu, khuyến cáo người dân không hoang mang

Trước diễn biến khẩn cấp của dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với WHO và Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc gia để cập nhật liên tục tình hình biến động của vi rút. Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế và siết chặt quy trình kiểm dịch y tế tại tất cả các cửa khẩu quốc tế.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

Không hoang mang: Người dân cần bình tĩnh, chỉ theo dõi và cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tự theo dõi sức khỏe: Những người di chuyển về từ khu vực đang có dịch bệnh Ebola bắt buộc phải tự theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt trong vòng 21 ngày.

Tránh tiếp xúc nguồn bệnh: Tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, cũng như máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng cá nhân của người bệnh.

Chủ động khai báo y tế: Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi trở về từ vùng dịch, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, đồng thời chủ động khai báo chi tiết lịch sử đi lại và tiếp xúc để được hướng dẫn cách ly, điều trị kịp thời.

Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh để ban hành các hướng dẫn phòng chống phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe của người dân.