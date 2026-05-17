Trong guồng quay bận rộn hiện đại, không ít người gặp phải tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên dùng đồ ăn nhanh, thức khuya hay căng thẳng kéo dài đều có thể khiến hệ tiêu hóa “xuống sức”.

Nhiều người chỉ chú ý điều trị khi đau dạ dày trở nặng mà quên rằng chế độ ăn uống hằng ngày mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe đường ruột. Một số thực phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng nếu ăn đúng cách lại có thể giúp dạ dày “dễ thở” hơn đáng kể.

Những món ăn được xem là “thân thiện” với dạ dày

- Cháo kê - món ăn nhẹ bụng nhưng giàu dưỡng chất

Kê từ lâu đã được xem là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn dưỡng dạ dày ở châu Á. Loại ngũ cốc này chứa vitamin nhóm B, carbohydrate dễ hấp thu và lượng chất xơ vừa phải, phù hợp với người hay đầy bụng hoặc ăn uống kém.

Cháo kê nấu loãng, ăn ấm vào buổi sáng thường giúp cơ thể dễ chịu hơn, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nhiều người còn kết hợp kê với bí đỏ hoặc khoai lang để tăng vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

- Mì mềm và các món tinh bột dễ tiêu

Với những ngày bụng khó chịu, một bát mì nấu mềm hoặc cháo trắng thường là lựa chọn an toàn hơn các món nhiều dầu mỡ. Khi được nấu kỹ, tinh bột sẽ dễ tiêu hóa và ít tạo áp lực lên dạ dày.

Người lớn tuổi hoặc người vừa ốm dậy thường được khuyên ưu tiên các món mềm như mì, súp hoặc cháo để hạn chế cảm giác đầy hơi sau ăn.

Các loại rau củ giúp “xoa dịu” đường ruột

- Bí ngô - thực phẩm giàu pectin

Bí ngô chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, loại củ này còn giàu beta-carotene và vitamin A.

Bí ngô hấp, nấu canh hoặc nấu cháo đều dễ ăn, phù hợp với người thường xuyên khó tiêu. Đây cũng là nguyên liệu được nhiều gia đình sử dụng cho bữa tối nhẹ bụng.

- Cà rốt - nguồn beta-carotene quen thuộc

Không chỉ tốt cho mắt, cà rốt còn được xem là loại rau củ hỗ trợ tiêu hóa khá tốt. Khi hầm mềm, cà rốt dễ hấp thu và phù hợp với cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

Canh cà rốt hầm xương hoặc súp cà rốt là món ăn thường được lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi hoặc ăn uống kém.

Những loại trái cây “nhẹ bụng” nên có trong thực đơn

- Táo

Táo chứa pectin - thành phần có khả năng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Với người có dạ dày nhạy cảm, táo hấp hoặc táo hầm thường dễ tiêu hóa hơn ăn sống.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn táo điều độ có thể giúp giảm cảm giác đầy hơi và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động ổn định hơn.

- Chuối chín

Chuối là nguồn cung cấp kali và chất xơ tự nhiên. Chuối chín mềm thường phù hợp với người có vấn đề tiêu hóa, đặc biệt khi cơ thể mệt hoặc ăn uống kém. Tuy nhiên, chuối còn xanh chứa nhiều tannin nên có thể khiến tình trạng táo bón nặng hơn.

Thịt cá, thịt gà - nguồn protein dễ hấp thu

So với các loại thịt đỏ nhiều mỡ, cá và thịt gà thường “nhẹ gánh” hơn cho hệ tiêu hóa. Cá hấp hoặc canh cá là món ăn phù hợp cho người thường xuyên đầy bụng.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, người có hệ tiêu hóa yếu nên ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu và hạn chế món nhiều dầu mỡ để giảm áp lực lên dạ dày, ruột.

Trong khi đó, thịt gà nấu cháo hoặc hấp cũng là lựa chọn phổ biến vì giàu protein nhưng ít gây cảm giác nặng bụng.

Khi bị đầy hơi, trào ngược nên ăn gì?

- Đầy bụng, khó tiêu: Một số món đơn giản như củ cải luộc, trà vỏ quýt hoặc sữa chua có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Sữa chua chứa lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

- Trào ngược axit: Người hay ợ nóng hoặc trào ngược thường được khuyên hạn chế đồ cay nóng, cà phê và rượu bia. Các món tinh bột mềm như bánh mì, cháo hoặc mì có thể giúp giảm kích ứng dạ dày.

- Táo bón: Khoai lang, ngô, rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ thường giúp cải thiện nhu động ruột. Uống đủ nước cũng là yếu tố rất quan trọng.

Những món nên hạn chế nếu dạ dày nhạy cảm

Không phải món ăn nào “ngon miệng” cũng phù hợp với hệ tiêu hóa yếu. Người thường xuyên đầy bụng hoặc đau dạ dày nên hạn chế:

Đồ cay nóng Thực phẩm chiên rán nhiều dầu Đồ ăn quá lạnh Rượu bia và nước ngọt có gas Ăn quá nhanh hoặc ăn quá no vào buổi tối

Ngoài chế độ ăn, việc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì vận động nhẹ cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Dù không phải “thần dược”, những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống mỗi ngày vẫn có thể giúp dạ dày và đường ruột hoạt động dễ chịu hơn. Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn uống điều độ, lựa chọn thực phẩm phù hợp và lắng nghe tín hiệu từ cơ thể.