Chậm lão hóa nhờ kiểu ăn "truyền thống" của người Việt?

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Aging Cell cho thấy thay đổi chế độ ăn trong vòng 4 tuần cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể bạn.

Cụ thể hơn, công trình dẫn đầu bởi nhà khoa học dinh dưỡng Caitlin Andrews từ Đại học Sydney (Úc) đã tuyển chọn 104 người từ 65-75 tuổi có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 20 đến 35, tức bao gồm những người có cân nặng bình thường lẫn thừa cân - béo phì.

Họ được phân ngẫu nhiên thành 4 nhóm, tuân thủ 4 chế độ ăn khác nhau, với các suất ăn mang năng lượng tương đương, được thiết kế cụ thể do nhóm nghiên cứu cung cấp. Sau 4 tuần, kết quả đã gây bất ngờ.

Chế độ ăn truyền thống của người châu Á với phần lớn calo đến từ tinh bột thay cho chất béo có thể là lựa chọn lành mạnh để chống lão hóa - Minh họa AI: Thu Anh

Bốn chế độ ăn được cung cấp đều bao gồm 14% năng lượng từ protein, là mức vừa phải theo các hướng dẫn dinh dưỡng.

Nhóm thứ nhất được yêu cầu "ăn hỗn hợp" - tức một nửa protein là từ động vật, nửa còn lại từ thực vật - và ăn nhiều chất béo, cũng là kiểu ăn giống với chế độ ăn trước khi nghiên cứu của các tình nguyện viên nhất.

Nhóm thứ 2 cũng ăn hỗn hợp, nhưng nhiều carbohydrate thay vì chất béo.

Nhóm thứ 3 ăn "bán chay" - với 70% protein đến từ thực vật - và nhiều chất béo.

Nhóm thứ tư ăn bán chay, nhiều carbohydrate.

Các tác giả đã phân tích tác động của chế độ ăn lên tuổi sinh học của mỗi người tham gia bằng phương pháp Klemera-Doubal (KDM), một thuật toán nổi tiếng, có độ tin cậy cực kỳ cao trong y học lão khoa và sinh học phân tử.

Phương pháp này tính đến 20 chỉ số sinh học – bao gồm huyết áp, nồng độ insulin, cholesterol, protein C-reactive trong máu... – để xác định tuổi sinh học.

Trước khi nghiên cứu, nhóm tình nguyện viên có kiểu ăn giống với chế độ ăn hỗn hợp nhiều chất béo nhất.

Kết quả cho thấy ngoài chế độ ăn hỗn hợp giàu chất béo, 3 chế độ ăn còn lại dường như đã làm giảm tuổi sinh học của những người này, trong đó nhóm ăn hỗn hợp giàu carbohydrate có tuổi sinh học giảm rõ rệt nhất.

Phát hiện này thách thức một số quan niệm gần đây cho rằng chế độ ăn giàu carbohydrate - vốn phổ biến ở châu Á, bao gồm Việt Nam - là không tốt cho sức khỏe.

Thậm chí, có một số kiểu ăn kiêng khuyên mọi người tăng chất béo, giảm tinh bột - nguồn carbohydrate chính - để giảm cân và khỏe mạnh hơn, một lời khuyên cũng mang đến nhiều tranh cãi trong giới khoa học.

Tất nhiên để bữa ăn thực sự tốt cho sức khỏe, các nhà khoa học khuyến nghị bạn nên chọn nguồn carbohydrate "tốt", tức tinh bột không bị tinh chế như khoai, bắp, đậu..., ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, các loại bánh mì, mì, nui... từ ngũ cốc nguyên cám).