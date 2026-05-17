Thuốc cường dương không chỉ giúp nam giới "lên đỉnh". Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Viagra có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, cũng như điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Và viên thuốc phòng the "khét tiếng" này còn có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho một tình trạng mà 90% phụ nữ từng trải qua.

Mặc dù hầu hết phụ nữ đều từng phải chịu đựng các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS) hoặc đau bụng kinh dữ dội, hay còn gọi là chứng đau bụng kinh (dysmenorrhea), nhưng tình trạng này vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Chính vì vậy, nhiều phụ nữ không thấy tình trạng đau bụng, đau vùng chậu và mệt mỏi của mình thuyên giảm khi dùng thuốc thông thường.

Một nghiên cứu đã ghi nhận những kết quả đầy hứa hẹn của sildenafil citrate - thành phần hoạt tính trong Viagra - trong việc điều trị các cơn đau cấp tính do PMS, nhưng thử nghiệm đã phải kết thúc sớm do bị cắt nguồn tài trợ.

Nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Human Reproduction đã kiểm tra tác dụng của một liều duy nhất 100 miligam thuốc điều trị rối loạn cương dương ở phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi đang bị đau bụng kinh từ trung bình đến nghiêm trọng. Thuốc này được đặt vào trong âm đạo.

Các triệu chứng của họ bao gồm đau bụng hoặc đau vùng chậu lan sang lưng và đùi, chảy máu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng và chóng mặt.

Sildenafil thực sự đã cho thấy hiệu quả giảm đau, cũng như cải thiện lưu lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt và không gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã không thể tuyển đủ số lượng phụ nữ tham gia và bị mất nguồn kinh phí. Chỉ có 25 phụ nữ đăng ký, với 13 người được dùng liều thuốc và số còn lại dùng giả dược.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng khoảng thời gian theo dõi 4 giờ có thể là quá ngắn để đánh giá hết tác dụng của thuốc.

Rào cản về kinh phí không phải là trở ngại đầu tiên mà các nhà nghiên cứu gặp phải khi cố gắng tìm giải pháp cho chứng đau bụng kinh. Các nhà nghiên cứu từng báo cáo rằng các đề xuất cấp kinh phí cho các nghiên cứu về PMS của họ bị từ chối vì người ta tin rằng... hội chứng PMS không hề tồn tại.

Và mặc dù siêu âm thường được sử dụng trong các buổi khám phụ khoa, chúng lại bị hạn chế khi chẩn đoán chứng đau bụng kinh.

Các phương pháp điều trị đau bụng kinh hiện tại bao gồm thuốc tránh thai nội tiết tố, thuốc giảm đau không kê đơn như thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và các biện pháp khắc phục tại nhà như dùng túi chườm ấm.

Những người phải vật lộn với PMS và không tìm thấy sự thuyên giảm với các phương pháp điều trị hiện có có thể phải tìm đến phẫu thuật cắt tử cung - một thủ thuật ngoại khoa loại bỏ hoàn toàn tử cung, chấm dứt kinh nguyệt và mất khả năng mang thai.

Mặc dù nghiên cứu ban đầu bị chấm dứt sớm, các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả thu được rất hứa hẹn và hy vọng các nghiên cứu trong tương lai về việc dùng Viagra để giảm đau cho phụ nữ sẽ được nhìn nhận một cách nghiêm túc.