WHO chỉ ra những món ăn có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư một cách vượt trội, tất cả đều ngon lành, rẻ tiền và đặc biệt có bán ở khắp các chợ!

Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm và trở thành nỗi ám ảnh của mọi gia đình. Việc làm sao để phòng tránh, ngừa bệnh hiệu quả là điều ai cũng quan tâm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO: Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những giải pháp phòng ngừa ung thư vô cùng hiệu quả bởi có khoảng 30% bệnh nhân ung thư ở phương Tây mắc bệnh đều vì lý do này.

WHO chỉ rõ những loại thực phẩm có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư hàng đầu đó là:

1. Các món ăn giàu chất xơ như: trái cây, rau

Trái cây và rau được coi là những thực phẩm phòng ngừa ung thư hiệu quả bởi chúng chứa nhiều chất xơ.

WHO lấy dẫn chứng từ một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí The Lancet, cho thấy rằng người Châu Phi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng thấp là do chế độ ăn uống nhiều chất xơ.

Trái cây và rau được coi là những thực phẩm phòng ngừa ung thư hiệu quả bởi chúng chứa nhiều chất xơ.

Theo Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (Việt Nam), các món ăn giàu chất xơ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư vì nó làm giảm độc tính của tác nhân gây ung thư bằng cách hoà loãng hay vô hiệu hoá tác nhân này, làm giảm thời gian chất bã di chuyển trong ruột, làm giảm độ acid của phân bã và thay đổi môi trường vi trùng trong ruột.



2. Các món ăn được chế biến từ thực phẩm giàu folate

Theo WHO, chế độ ăn thiếu folate có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

Ngoài ra, sử dụng axit folic (một dạng tổng hợp của folate được các nhà sản xuất thêm vào nhiều thực phẩm như bánh mì, mì ống, ngũ cốc) đã được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết xuống thấp hơn.

Một số loại thực phẩm giàu folate bậc nhất để các bà nội trợ chế biến món ăn cho gia đình mình đó là: cải bó xôi, đậu lăng, đậu thận, bông cải xanh, măng tây, dưa lưới, trứng, ngũ cốc...



3. Các món ăn chứa nhiều canxi

Thiếu canxi lâu dài trong khẩu phần có dẫn tới những bệnh lý nghiêm trọng như: bệnh cao huyết áp và ung thư đại trực tràng chính vì vậy việc bổ sung đầy đủ khoáng chất này vào cơ thể là vô cùng cần thiết.

Không chỉ có tác dụng ngừa ung thư, canxi còn là một khoáng chất cần thiết giúp xây dựng xương và răng khỏe mạnh, đảm bảo cơ bắp, các tế bào và các dây thần kinh hoạt động tốt. Người lớn cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày, phụ nữ trên 50 tuổi nên tiêu thụ khoảng 1,200mg canxi mỗi ngày, với trẻ em từ 4-18 tuổi thì con số này nên là 1.300mg. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta không hề bổ sung đủ lượng canxi mình cần.

Những thực phẩm được khuyến cáo chứa nhiều canxi nhất để chế biến các món ăn đó là: Đậu phụ, hạnh nhân, quả sung, bột yến mạch, cá mòi, cải xoăn, bông cải xanh, cam...



Ngoài việc tăng cường những loại thực phẩm trên, WHO còn khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn 6 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu đó là:

- Đồ uống có cồn: Đồ uống có cồn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng, thanh quản, thực quản, gan và ung thư vú. Trong đó, rượu là loại đồ uống có cồn tỉ lệ gây ung thư cao nhất.

- Các thực phẩm bị nhiễm aflatoxin làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

- Cá muối kiểu Trung Quốc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư vòm họng.

Cá muối kiểu Trung Quốc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư vòm họng.

- Các loại thịt được bảo quản hoặc thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.



- Những thực phẩm được bảo quản bằng muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

- Tiêu thụ đồ uống và thực phẩm nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản.

Theo WHO