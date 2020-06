“2 đau, 2 nếp gấp, 2 đỏ” là dấu hiệu báo trước cơ thể đã bị tấn công bởi cục máu đông - căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả ung thư

Cục máu đông - hay còn gọi là huyết khối, là quá trình tập trung máu đến các mạch máu bị rách và làm ngừng chảy máu khi bạn bị thương. Tuy nhiên, khi cơ thể gặp "trục trặc" thì các cục máu đông có thể hình thành bên trong tĩnh mạch, kể cả bạn có bị thương hay không. Lúc này, nếu không điều trị kịp thời thì rất dễ gặp các vấn đề nguy hiểm như hoại tử tế bào, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não hay thậm chí là tử vong.

Ai cũng nghĩ ung thư mới là bệnh nguy hiểm nhất nhưng nếu mắc phải cục máu đông, nó có thể làm bạn tử vong ngay lập tức chứ đừng nói đến việc có thời gian điều trị.

Theo bác sĩ Luis Navarro – người sáng lập Trung tâm điều trị tĩnh mạch ở New York (Mỹ), biến chứng nghiêm trọng nhất của cục máu đông là làm tắc dòng chảy của máu. Do vậy, cần phải nhận biết sớm các dấu hiệu ban đầu thông qua "2 đau, 2 nếp gấp, 2 đỏ" dễ thấy này:



2 đau gồm

- Đau ngực

Khi chức năng tạo máu của tim suy giảm, nó sẽ xảy ra hiện tượng đau ngực do hàm lượng oxy trong phổi giảm khiến nhịp tim tăng. Nếu đau ngực và tức ngực xảy ra thường xuyên, nó sẽ gây nên nhồi máu cơ tim lúc nào không hay.

Ho và đau ngực mãi không dứt là dấu hiệu khá dễ thấy của chứng cục máu đông.

Ngoài ra, cần phân biệt giữa cơn đau ngực do đau tim và do tắc mạch phổi. Đau do nhồi máu cơ tim thường tập trung ở phần trên của cơ thể, còn đau do tắc mạch phổi là một cơn đau dữ dội và hay có cảm giác ngứa ran khi thở.

- Đau đầu và chóng mặt

2 triệu chứng này không chỉ xuất hiện khi thiếu ngủ hay cảm lạnh mà còn liên quan đến sự xuất hiện của cục máu đông. Lúc này, cục máu đông sẽ gây thiếu máu mô não và oxy nên gây nhức đầu. Bệnh nhân thường có triệu chứng tê tay chân và răng xỉn màu khi mắc bệnh giai đoạn đầu, vậy nên hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

2 nếp gấp gồm

- Xuất hiện nếp gấp mũi

Nếu xuất hiện sọc hoặc một nếp gấp trên sống mũi, hầu hết chúng đều cảnh báo bạn đang mắc cục máu đông trong cơ thể. Hiện tượng này còn đặc biệt xảy ra ở những người có lipid máu cao do máu không thể lưu thông đi khắp cơ thể.

- Có nếp gấp ở dái tai

Dái tai có nếp gấp lạ cũng phản ánh nhiều loại bệnh nguy hiểm, trong đó có cục máu đông.

Nếp gấp trên dái tai cũng là một bằng chứng cho thấy máu đang không cung cấp đủ cho tim, mà nguyên nhân chủ yếu chính do cục máu đông. Vậy nên hãy đi khám sớm nhất có thể khi xuất hiện dấu hiệu này.

2 đỏ gồm

- Vệt đỏ xuất hiện trên da

Nếu cục máu đông xảy ra sâu trong những tĩnh mạch của cơ thể, nó sẽ khiến da bị nổi đỏ lên từng những mảng lớn. Ngoài ra theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cục máu đông còn gây sưng ở cánh tay, bàn tay và bàn chân nếu bệnh trở nặng.

- Chân đỏ ửng lên

Cục máu đông sẽ làm tắc nghẽn tĩnh mạch ở chi dưới, khiến chân bị đỏ và nóng lên trông thấy. Lúc này bạn sẽ có cảm giác tê cứng ở chân nhưng không đáng kể. Nếu loại trừ những bệnh khác và uống thuốc cũng không khỏi, gần như chắc chắn đó là do cục máu đông gây nên.

Làm sao để phòng ngừa cục máu đông xuất hiện?

Đầu tiên cần phải tập thể dục thường xuyên bởi nó giúp thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện khả năng miễn dịch, giảm tính nhất quán của máu và giúp loại bỏ chứng cục máu đông hiệu quả.

Đặc biệt, mọi người cần tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn ít thực phẩm giàu chất béo, uống nhiều nước và ăn những thực phẩm giúp tan cục máu đông như dầu oliu, lựu, tỏi, trà xanh, cà chua, kiwi… Ngoài ra một số thực phẩm chứa anthocyanin, axit béo không bão hòa và vitamin cũng rất tốt để ngăn ngừa sớm chứng cục máu đông.

Theo Aboluowang