When the Phone Rings tập 10: Cặp chính hôn nhau mãnh liệt, tổng tài bật khóc vì hành động gây sốc của vợ yêu

Tiếp nối phân cảnh còn bỏ ngỏ ở tập 9, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) bị trợ lý Park Do Jae chuốc thuốc thì ở tập này, mối quan hệ của hai kẻ phản diện dần rõ ràng hơn. Hoá ra, tên áo đen Baek Sa Eon “thật” và Park Do Jae không hề biết mặt nhau, nhưng hai người họ liên kết để trả thù nam chính là sự thật. Song, một điều mà tên sát nhân kia không lường trước được, đấy là Park Do Jae chỉ dùng Hong Hee Joo như “mồi nhử” để khiến Baek Sa Eon “thật” lộ mặt. Trước đó, trợ lý Park đã nghe lén được cuộc trò chuyện của người bố nuôi với tên bắt cóc và biết được sự thật tên này mới là người gây ra cái chết cho anh trai song sinh của mình. Dù rất nỗ lực để đả thương đối phương, nhưng Park Do Jae vốn dĩ không đủ sức để làm đối thủ của hắn.

Một lúc sau, Baek Sa Eon “giả” (Yoo Yeon Seok thủ vai) đã tìm đến và tìm thấy trợ lý Park trong một chiếc bao tải bị vứt trên sông. Ngay lúc này, tiếng xe hơi vang lên kéo cả hai về thực tại. Tên bắt cóc định dùng chiếc xe này để bắt cóc Hong Hee Joo, nhưng may mắn là cô đã tỉnh lại và giằng co với hắn để thoát thân. Baek Sa Eon “thật” định dùng dao đâm nam chính, nhưng bất ngờ Park Do Jae lại lao vào đỡ cho anh nhát dao chí mạng. Lợi dụng lúc mọi người sơ hở, Baek Sa Eon “thật” bỏ trốn. Sau sự việc này, Park Do Jae trở thành tình nghi và bị cảnh sát thẩm vấn. Anh cũng thừa nhận là người đẩy Hee Joo xuống núi trước đó. Tuy nhiên, sau hiểu lầm này, nhiều khả năng Park Do Jae sẽ "quay xe" về phe nam chính và phối hợp để tóm gọn được tên sát nhân bệnh hoạn kia.

Cũng trong tập này, mối liên kết giữa Hong In Ah và Hong Hee Joo ngày càng rõ ràng hơn. Nhờ lời nói của chị gái, Hee Joo không chỉ phát hiện sự thật về tai nạn của gia đình năm xưa mà còn biết được cô không phải là kẻ thế thân mà là người vợ được Baek Sa Eon chọn lựa ngay từ đầu. Vì quá đỗi hạnh phúc, đêm ấy, Hee Joo đã mặc chiếc đầm do Sa Eon mua tặng và đợi chồng về. Hee Joo đem câu chuyện này kể lại với Baek Sa Eon, anh hứa sau khi mọi chuyện qua đi sẽ cầu hôn cô. Sau đó, cả hai đã có màn khoá môi nóng bỏng trong đêm.

Tuy nhiên, bình yên vẫn là thứ xa xỉ với cặp đôi chính khi Baek Sa Eon “thật” ngày càng điên tiết và liều mạng. Với sự giúp sức của mẹ ruột, hắn ta đã thành công nguỵ tạo vụ hoả hoạn trong đám giỗ của nhà họ Baek và trót lọt bắt cóc Hong Hee Joo. Khác với phân cảnh ở tập 1, lần này, Hee Joo không hề hy vọng Baek Sa Eon cứu mình, thay vào đó muốn “đồng quy vu tận” để tên này không uy hiếp được người mình thương. Sau lời nói “em yêu anh”, Hee Joo đã phóng ga phi xe lao thẳng xuống vực.

Mạch phim chuyển sang nhiều ngày sau, khi truyền thông đều đưa tin về vụ mất tích của vợ phát ngôn viên Baek Sa Eon. Nam chính tiều tuỵ tổ chức họp báo để thừa nhận tất cả về việc bản thân không phải là con cháu của nhà họ Baek mà chỉ là một đứa trẻ được đưa về thế chỗ. Song, điều khiến mọi người sốc hơn cả đấy là anh thừa nhận Hong Hee Joo là vợ hợp pháp của mình, đồng thời công khai hình ảnh của cô lên bản tin với hy vọng người dân cả nước có thể giúp anh sớm tìm thấy cô ấy.

Tập 10 khép lại với phân cảnh Hong Hee Joo và Baek Sa Eon trò chuyện với nhau. Khi ấy, nam chính nói rằng bản thân đã tìm ra lý do để trở thành Baek Sa Eon là để gặp được Hong Hee Joo. Lời thoại này càng khiến netizen xót xa bởi tình cảnh ngày càng bất lực, thê thảm của tổng tài.