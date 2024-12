Ngay từ những tập đầu tiên, When the Phone Rings nhanh chóng tạo nên cơn sốt càn quét khắp châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, song những kẻ thủ ác đứng sau vẫn còn là một ẩn số. So với nguyên tác, phiên bản truyền hình đã có sự điều chỉnh, khi thêm một nhân vật nam phụ là Ji Sang Woo (Heo Nam Joon).

Anh là một bác sĩ tâm thần, đồng thời là người đang nắm giữ những manh mối về hàng loạt vụ bắt cóc trong quá khứ tại một trại trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, nhân vật này còn yêu đơn phương nữ chính Hong Hee Joo và không ngại "kèn cựa" với Baek Sa Eon. Tính cách khó đoán, ánh mắt thâm trầm luôn dò xét bí mật của cặp đôi chính nên khán giả nghi ngờ Ji Sang Woo là kẻ chủ mưu của hàng loạt vụ đánh bom, bắt cóc và hãm hại Baek Sa Eon.

Ji Sang Woo luôn đối đầu với Baek Sa Eon

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền một bức ảnh chụp một phân cảnh ở tập 8 được cho là hé lộ vai trò thực sự của Ji Sang Woo. Trong cảnh này, một người bí ẩn mang đôi giày trắng và bước vào nhà bố nuôi của Baek Sa Eon. Ngay sau đó, khi Baek Sa Eon tìm tới thì căn nhà lại đã bị phóng hoả. Netizen lập tức "soi" ra người mang giày trắng trước đó chỉ duy nhất có Ji Sang Woo nên càng có cơ sở anh là thủ phạm gây ra chuyện này.

Bức ảnh đang lan truyền trên MXH được netizen bàn tán sôi nổi (Nguồn: K Love)

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến bênh vực anh, khi ở trailer tập sau, Ji Sang Woo để lộ bàn tay quấn băng trắng vì bị thương. Nhiều khả năng Sang Woo chỉ đơn thuần đến hỏi thăm thông tin từ bố nuôi nam chính và rời đi. Tên phản diện sau đó mới đến đánh ngất ông và đốt nhà. Ji Sang Woo thấy khói bốc lên nên đã quay lại và giải cứu Baek Sa Eon. Một bộ phận netizen cho rằng, Ji Sang Woo vẫn là "trùm cuối", nhưng không phải "trùm cuối" của phe phản diện, mà là ân nhân nắm vai trò then chốt làm thay đổi vận mệnh của cặp đôi chính.

Ji Sang Woo là ẩn số khó đoán của When the Phone Rings