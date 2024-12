Drama When the Phone Rings đình đám của màn ảnh Hàn Quốc đang mang hình ảnh cặp đôi chính Chae Soo Bin, Yoo Yeon Seok trở lại đầy mạnh mẽ, phủ sóng mọi nơi. Góp phần vào những khung hình ngập visual của tác phẩm này không thể bỏ qua nhân vật "nữ 8" nhí nhảnh do Jang Gyu Ri thủ vai. Nữ diễn viên sinh năm 1997 được ví như bản sao của Jisoo với gương mặt có nhiều nét tương đồng. Trùng hợp thay, việc xuất thân là idol chọn rẽ hướng sang diễn xuất của Jang Gyu Ri cũng chính là con đường mà chị cả BLACKPINK đang theo đuổi.

Visual nữ phụ When the Phone Rings nổi bật không kém cạnh nữ chính Chae Soo Bin. Trong tác phẩm đang gây sốt hiện tại, nhiều khoảnh khắc cô Jang Gyu Ri phải khiến người hâm mộ xuýt xoa vì vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười vô cùng thiện cảm.

Trong vai phụ cũng từng thành công không kém ở "Cheer Up", Jang Gyu Ri cũng có khoảnh khắc "gây lú" khi giống hệt Jisoo.

Nhiều netizen Việt thừa nhận đã bị nụ cười của Gyu Ri "đốn hạ", khen cô đã rất đúng đắn khi lựa chọn diễn xuất là con đường mình theo đuổi nhờ sẵn có visual đầy tính điện ảnh. Đồng thời cũng có vô số bình luận nhắc tên Jisoo và nam diễn viên Jung Hae In khi cho rằng Jang Gyu Ri là nhan sắc "trung bình cộng" của 2 người.

"Trời ơi Jisoo + Jung Hae In", "Miệng bà này cười có nét giống Jisoo ghê", "Bả cười làm tôi xỉu", "Tính ra phim này nữ 8 xinh không kém nữ 9 luôn á"...

Cộng đồng mạng thích thú khi nhận ra nét tương đồng của 2 người đẹp xứ Hàn.

Qua những khung hình so sánh, nữ diễn viên họ Jang trông như thể em gái ruột của Jisoo. Từ đôi mắt mí lót, đôi môi trái tim và sóng mũi cao, đến cả kiểu tóc của 2 người cũng trùng khớp đến lạ.

Visual thanh thuần với nụ cười là toả nắng của là điểm chung lớn nhất của Jang Gyu Ri và nữ idol nổi tiếng toàn cầu.

Với chiều cao 1,68m và vóc dáng cân đối, gu thời trang của mỹ nhân này khá basic, đặc biệt ưu tiên những item có màu sắc tươi sáng, thanh lịch và nhí nhảnh như visual ngọt ngào, thanh lịch của cô hiện tại.