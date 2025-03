When Life Gives You Tangerines: Khi đời cho ta một quả quýt, hãy pha trà và cùng thưởng thức nó!

Theo Chosun Biz, phim When Life Gives You Tangerines vừa lên sóng 4 tập đầu đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim Hàn Quốc trên Netflix. Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bộ phim đưa khán giả trở về đảo Jeju những năm xưa cũ, nơi câu chuyện của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) dần mở ra giữa những con sóng dữ và cuộc sống khắc nghiệt của những nữ thợ lặn Haenyeo. Không chỉ khắc họa hành trình mưu sinh đầy gian truân của những người phụ nữ gánh vác cả gia đình, phim còn đan xen một chuyện tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần trắc trở, khi hai tâm hồn trẻ tuổi phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã của thời đại.

Có một Jeju rất khác trong phim

Khác xa với hình ảnh Jeju hiện đại, rực rỡ và đầy sức sống, When Life Gives You Tangerines đưa người xem trở về một thời kỳ đầy khắc nghiệt của hòn đảo này – những năm 1950, nơi biển cả là cả nguồn sống lẫn gánh nặng đối với người dân. Nổi bật trong đó là hình ảnh những Haenyeo – những nữ thợ lặn kiên cường, không chỉ đối mặt với sóng dữ mà còn phải chiến đấu với sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Xoay quanh Oh Ae Sun (IU), cô gái mang trong mình hoài bão lớn nhưng bị trói buộc bởi thực tại khắc nghiệt. Mẹ cô, bà Jeon Kwang Rye, là một Haenyeo dạn dày kinh nghiệm, gánh vác cả gia đình trên đôi vai trần dưới lòng biển sâu. Mỗi lần lặn xuống là mỗi lần đối diện với nguy hiểm, với những cơn sóng lớn, dòng nước lạnh thấu xương và cả nguy cơ kiệt sức giữa lòng đại dương. Công việc ấy không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn là tinh thần sắt đá, bởi chỉ một phút giây lơ là cũng có thể khiến họ không bao giờ trở về.

Bà Kwang Rye thấu hiểu nỗi nhọc nhằn ấy hơn ai hết, nên không muốn con gái mình tiếp tục dấn thân vào nghề này. Chính vì thế bà đã thốt lên rằng: "Thà sinh ra là bò còn hơn làm hải nữ." Câu nói không chỉ bộc lộ sự mệt mỏi của cá nhân bà, mà còn phản ánh nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ phụ nữ Haenyeo. Hải nữ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, không phải vì đây là một nghề đẹp đẽ, mà bởi nó là minh chứng cho lòng kiên cường của phụ nữ – những con người dám đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả tính mạng để mưu sinh. Mẹ của Ae Sun cũng vậy. Vì muốn dành dụm cho con, bà lao lực ngày đêm, bất chấp những cơn đau lưng triền miên, những cơn ho kéo dài. Và rồi, như một định mệnh nghiệt ngã, bà đã ra đi ở tuổi 29, chỉ một năm sau khi Ae Sun về sống chung với mình.

Tập 1 của bộ phim không nhắc nhiều đến cặp đôi chính mà lựa chọn tái hiện chân thực sự gian truân của Haenyeo, khắc họa những khoảnh khắc cùng biển cả đầy nghệ thuật trên hòn đảo Jeju. Sự khắc nghiệt của nghề nghiệp này không chỉ là cơn sóng dữ, mà còn là nỗi cô đơn và sự hy sinh thầm lặng. Để rồi, dù có kiên cường đến đâu, cuối cùng họ vẫn là những người phụ nữ với nỗi lo cơm áo gạo tiền và niềm khát khao được yêu thương.

IU và Park Bo Gum diễn xuất lôi cuốn

IU và Park Bo Gum đã thực sự đắm mình vào vai diễn, mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc và đầy chiều sâu. IU trong vai Oh Ae Sun không chỉ rũ bỏ hình ảnh nữ thần ngoài đời mà còn hòa vào nhân vật một cách tuyệt đối. Cô mang đến một Ae Sun mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, một cô gái trẻ phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi của mình, gánh trên vai những gánh nặng không đáng có. Với vẻ ngoài gầy gò, gương mặt để mộc cùng những đốm tàn nhang lấm tấm, IU khiến khán giả quên đi hình ảnh hào nhoáng của cô ngoài đời thực, để đắm chìm vào câu chuyện của Ae Sun.

Thử thách hơn những bộ phim trước, tại đây IU đảm nhận cả hai vai: Ae Sun thời trẻ và con gái của cô sau này. Ở những tập đầu, cô hóa thân thành một thiếu nữ 17-18 tuổi với ánh mắt đầy hoài bão nhưng cũng không giấu được sự bướng bỉnh, đôi lúc còn trẻ con. Dù diện trang phục giản dị và hóa trang để trông lam lũ, IU vẫn toát lên thần thái cuốn hút, đặc biệt là khi thể hiện những phân cảnh nội tâm phức tạp. Ánh mắt thất thần khi chứng kiến mất mát, giọng nói nghẹn ngào khi dồn nén đau thương – tất cả đều được IU thể hiện một cách chân thực, chạm đến trái tim người xem. Đáng kinh ngạc hơn, dù đã 32 tuổi, IU vẫn thuyết phục khán giả tin rằng cô thực sự là một cô bé tuổi teen, đầy sự nổi loạn nhưng cũng mong manh đến xót xa.

Park Bo Gum trong vai Gwan Sik cũng có một màn trình diễn đáng nhớ. Nhân vật của anh không màu mè hay khoa trương mà là một chàng trai trầm lặng, có phần vụng về nhưng lại luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ Ae Sun theo cách riêng của mình. Khác với IU, sự chuyển biến tâm lý của Park Bo Gum không thể hiện quá rõ ràng qua lời thoại, mà nằm ở ánh mắt và cử chỉ. Một cái liếc nhìn đầy yêu thương, một khoảnh khắc vụng về khi muốn thể hiện tình cảm, hay cả khi bồng bột đứng lên vì tình yêu của đời mình – tất cả tạo nên một Gwan Sik chân thực, đời thường nhưng vẫn đủ sức làm tan chảy trái tim khán giả.

Sự kết hợp giữa một Ae Sun nổi loạn, mạnh mẽ nhưng vẫn non nớt và một Gwan Sik điềm tĩnh, trưởng thành đã tạo nên một cặp đôi tương phản nhưng đầy ăn ý. Cả hai không chỉ là người bạn, mà còn là chỗ dựa tinh thần của nhau, cùng nhau trưởng thành trong những biến động của thời cuộc. Tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời giữa hai nhân vật càng trở nên chân thực hơn nhờ diễn xuất tinh tế của IU và Park Bo Gum.

Điều đặc biệt trong màn hóa thân của IU và Park Bo Gum là cả hai không ngại hy sinh hình ảnh để mang đến sự chân thực nhất cho nhân vật. IU không chỉ chấp nhận hóa trang cho kém sắc mà còn dành thời gian làm quen với cuộc sống của phụ nữ vùng biển, tập luyện để tái hiện những thói quen, cử chỉ chân thật nhất. Park Bo Gum cũng không ngại làm lu mờ sự hào hoa của mình để trở thành một chàng trai quê vụng về, ngại ngùng. Chính sự hết mình vì vai diễn này đã giúp cả hai tạo nên một cặp đôi màn ảnh đầy ăn ý và lôi cuốn.

Vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ!

Ngoài IU và Park Bo Gum, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Moon So Ri, Park Hae Joon, Na Moon Hee, Oh Jung Se, Lee Jun Young và Yeom Hye Ran. Đặc biệt, sự xuất hiện của Kim Seon Ho với tư cách khách mời càng khiến khán giả mong chờ. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, góp phần tạo nên một bức tranh tổng thể phong phú về cuộc sống nơi đảo xa.

Không chỉ sở hữu một cốt truyện hấp dẫn, When Life Gives You Tangerines còn chinh phục khán giả bằng phần hình ảnh được trau chuốt tỉ mỉ, mang đậm chất điện ảnh. Những thước phim về Jeju hiện lên vừa thơ mộng, vừa khắc nghiệt, phản ánh chân thực cuộc sống của người dân nơi đây vào những năm 1950. Tông màu trầm ấm kết hợp cùng cách quay chậm rãi giúp tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp hoài niệm của một Jeju xưa cũ – nơi có những bãi biển hoang sơ, những mái nhà lợp đá và những nữ thợ lặn Haenyeo cần mẫn ngày đêm. Mỗi khung hình đều như một bức tranh gợi nhắc về ký ức, khiến người xem vừa say đắm, vừa xúc động trước bối cảnh nhuốm màu thời gian.

Bên cạnh hình ảnh, âm nhạc cũng là một yếu tố làm nên linh hồn của bộ phim. Những giai điệu nền nhẹ nhàng, sâu lắng hòa quyện với âm thanh tự nhiên của sóng biển, tiếng gió vi vu, tiếng bước chân trên bãi cát hay những tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đã tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc. Âm nhạc không chỉ đóng vai trò kết nối mạch phim mà còn giúp khán giả đồng cảm sâu sắc hơn với những niềm vui, nỗi buồn của các nhân vật. Những ca khúc trong phim, dù chỉ vang lên thoáng qua, cũng đủ để đọng lại trong lòng người xem một nỗi niềm man mác khó tả.

Chấm điểm: 4/5

Điều khiến When Life Gives You Tangerines trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cách kể chuyện tinh tế mà còn ở thông điệp sâu sắc mà bộ phim truyền tải. Giữa những thăng trầm của cuộc sống, giữa những biến động của thời cuộc, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và niềm hy vọng từ những điều nhỏ bé nhất. Bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng, dù có trải qua bao nhiêu mất mát, đau thương, chỉ cần giữ vững niềm tin và tình yêu thương, ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc. Giống như cách Ae Sun và Gwan Sik đã tìm thấy nhau giữa muôn trùng sóng gió – một tình cảm giản dị nhưng lại đủ sức sưởi ấm cả những ngày tháng lạnh lẽo nhất.