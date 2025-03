Nữ thần ngôn tình 32 tuổi mà cứ như mới 16, người hốc hác còn để mặt mộc vẫn đẹp đến xiêu lòng

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) sau 2 ngày phát hành thì đã gặt hái được nhiều thành tích cao, lọt vào top 10 tại hầu hết các quốc gia có bản quyền hành; top 1 tại một số quốc gia trong đó có cả Việt Nam. Hiện tại, phim cũng nhận được cơn mưa lời khen bởi kịch bản ấn tượng, bối cảnh đẹp mắt và nhất là màn thể hiện của đôi chính IU - Park Bo Gum. Đặc biệt, IU còn một mình thể hiện hai vai diễn và mang tới màn trình diễn đầy cảm xúc, có không ít phân cảnh lấy nước mắt khán giả sau 4 tập đầu.

Hình ảnh trong phim When Life Gives You Tangerines

Trong When Life Gives You Tangerines, IU thể hiện vai Oh Ae Soon thời trẻ và con gái của Ae Soon sau này. Ở 4 tập đầu, cô chủ yếu xuất hiện với hình ảnh Ae Soon thời trẻ, khi còn là một nữ sinh mới khoảng 17, 18 tuổi. Vì hoàn cảnh sống khó khăn, mất cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, bị cha dượng lười biếng lợi dụng, phải vừa học vừa làm việc quần quật để nuôi 4 miệng ăn nên Ae Soon không có tạo hình xinh đẹp, bóng bẩy. Cô luôn xuất hiện với bộ đồng phục nữ sinh sờn cũ, gương mặt không chút phấn son và lấm tấm đốm tàn nhang cùng thân hình gầy gòm, nhỏ xíu bên cạnh Gwan Shik (Park Bo Gum). Màn hoá thân này giúp IU nhận về nhiều lời khen khi cô rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nữ thần ngoài đời thật để nhập vai một cách tuyệt đối.

IU trong phim When Life Gives You Tangerines

Tạo hình dìm nhan sắc là vậy nhưng IU vẫn nhận cơn mưa lời khen về diện mạo của mình. Dù nhân vật có gầy gòm, để mặt mộc (thậm chí là còn hoá trang cho xấu thêm) nhưng IU vẫn rất xinh đẹp. Đặc biệt, tạo hình nữ sinh trung học của cô hoàn toàn thuyết phục người xem rằng đây đích thị là một cô bé mới lớn dù bươn trải, vất vả nhưng vẫn giữ được nét nổi loạn, có phần ngây ngô của tuổi trẻ. So với Park Bo Gum, màn cưa sừng làm nghé của IU thuyết phục hơn hẳn, khiến người xem không ngờ rằng ngoài đời, nữ idol đã 32 tuổi.

IU cứ như một nữ sinh thật sự

Sau 4 tập đầu phim, IU đã cùng nhân vật Ae Soon thành công dẫn dắt khán giả qua những hành trình đầy cảm xúc, có cả bi lẫn hài. Nhân vật Ae Soon ngoan cường, mạnh mẽ, nổi loạn, "mỏ hỗn" nhưng quan trọng là đầy nhiệt huyết, luôn nỗ lực để tiến về phía trước. Dù mồ côi cha mẹ, gia đình nội đối xử bất công, cha dượng lợi dụng xem như công cụ kiếm cơm nhưng Ae Soon vẫn học rất giỏi, lương thiện và giữ ước mơ trở thành nhà văn. Tuổi thơ, tuổi trẻ của cô trở nên tươi đẹp, bớt đi phần nào âu lo nhờ sự đồng hành của người anh, người bạn đã cũng cô lớn lên - Gwan Shik. Một kẻ nổi loạn, một người trầm tính đã bù trừ cho nhau, cùng nhau trưởng thành và trải qua những thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Nguồn ảnh: Netflix