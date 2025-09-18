Donald Trump vốn không xa lạ với những phát ngôn gây chú ý. Nhưng trong buổi tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại Lâu đài Windsor ngày 17/9, ông đã khiến cả khán phòng lẫn truyền thông quốc tế bất ngờ khi dành những lời nồng nhiệt cho Vương phi Kate.

Ngồi ngay bên phải Tổng thống Mỹ, Kate Middleton – Vương phi xứ Wales trở thành tâm điểm khi Trump dừng lại giữa bài phát biểu để nói: “Melania và tôi vô cùng vinh dự khi được gặp Thân vương William và Vương phi Catherine. Thật rạng rỡ, thật khỏe mạnh, và thật xinh đẹp”.

Ngay lúc ấy, Vương phi Kate ngẩng đầu, trao lại một nụ cười duyên dáng, đầy tinh tế – một phản ứng ngắn gọn nhưng đủ “ghi điểm” tuyệt đối.





Phát ngôn của Trump càng thêm đặc biệt trong bối cảnh Vương phi vừa trải qua quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời. Tháng 3/2024, Kate công khai tin đang điều trị ung thư, khiến dư luận Anh quốc và thế giới rúng động. Cô phải tạm gác nhiều nhiệm vụ Hoàng gia, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để trấn an công chúng bằng vài dòng cập nhật.

Đến tháng 9/2024, Vương phi tuyên bố hoàn tất quá trình hóa trị. Và đến đầu năm 2025, cô chính thức xác nhận đang trong giai đoạn thuyên giảm. Tuy vậy, Kate không giấu diếm rằng giai đoạn “hậu điều trị” là một hành trình đầy thử thách: “Người ta nghĩ rằng khi điều trị xong, bạn sẽ quay về cuộc sống bình thường. Nhưng sự thật, nó như một chuyến tàu lượn, lúc lên lúc xuống. Bạn phải học cách tìm ra ‘bình thường mới’ cho mình" - Vương phi từng chia sẻ trong chuyến thăm Bệnh viện Colchester mùa hè qua.





Nụ cười mà Kate gửi lại cho Donald Trump vì thế không đơn thuần là phép lịch sự ngoại giao. Nó còn mang ý nghĩa của một sự khẳng định: Vương phi xứ Wales đã thật sự “trở lại”, rạng rỡ và mạnh mẽ hơn sau hành trình chiến đấu khắc nghiệt.

Trong khi đó, Hoàng gia Anh vẫn còn đối diện thử thách khi Vua Charles tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư mà Cung điện Buckingham không tiết lộ chi tiết. Hình ảnh Kate mỉm cười trước lời khen công khai của Trump càng trở thành biểu tượng hy vọng rằng Hoàng gia vẫn đang trụ vững, bất chấp những sóng gió y tế liên tiếp.

Theo People