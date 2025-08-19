Trong tuần qua, cả Vương phi Kate và Meghan Markle đều tung ra video mới, thu hút sự so sánh mạnh mẽ từ dư luận.

Meghan gây chú ý với đoạn trailer giới thiệu mùa tiếp theo của show Netflix đình đám Harry & Meghan . Trailer không chỉ có sự xuất hiện của vợ chồng cô mà còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng: Người mẫu Chrissy Teigen, ngôi sao truyền hình Tan France, podcaster Jay Shetty cùng vợ là Radhi Devlukia, và hàng loạt đầu bếp trứ danh như Samin Nosrat, Clare Smyth, Christina Tosi, Jose Andres và David Chang. Ngoài ra, một số bạn bè thân thiết của Meghan như nữ doanh nhân mỹ phẩm Jamie Kern Lima, huấn luyện viên pilates Heather Dorak và chuyên gia trang điểm Daniel Martin cũng góp mặt.

Trong khi đó, Vương phi Kate chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với video thuộc series “Mother Nature” – dự án theo mùa do Điện Kensington khởi xướng từ mùa xuân. Xuất hiện trong khung cảnh mùa hè nước Anh, Kate khuyến khích mọi người “trân trọng tình yêu và tình bạn”, coi đó là sợi dây gắn kết cộng đồng trong những ngày nắng ấm.

Bình luận về sự trùng hợp này, nhà báo Judith Woods của The Telegraph nhận định: “Sự đối lập thật rõ rệt. Kate luôn có khả năng khiến người khác tỏa sáng từ lãnh đạo tổ chức từ thiện cho tới những đứa trẻ. Đó là sức mạnh độc đáo của Hoàng gia Windsor. Trong khi đó, Meghan lại là một nghệ sĩ bẩm sinh, luôn khao khát được làm ngôi sao chính".

Theo bà Woods, máy quay có thể rất “ưu ái” nụ cười của Meghan, nhưng việc nhường spotlight cho người khác dường như không nằm trong “bản năng” của cô. Điều này không hẳn là xấu, nhưng lại cho thấy Meghan khó có thể hòa nhập với môi trường Hoàng gia – nơi tinh thần “làm việc tập thể” luôn được đặt lên hàng đầu.

Bà kết luận: “Meghan chưa bao giờ muốn đứng sau ai khác. Nhưng nếu muốn xây dựng lại hình ảnh, cô nên học cách từ Vương phi Kate – người chứng minh rằng sự tôn trọng không đến từ những show truyền hình hay những chiêu trò bề nổi, mà từ những hành động phục vụ cộng đồng và cống hiến lặng lẽ cho đời sống quốc gia".

Theo Express