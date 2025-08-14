Kensington Palace vừa chính thức công bố phần thứ hai của series Mother Nature, do Vương phi Kate khởi xướng từ tháng 5, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của bốn mùa tại Vương quốc Anh và nhắc nhở con người trân trọng sự kết nối với thiên nhiên.

Phiên bản mùa hè được quay suốt vài tháng qua tại nhiều địa điểm như Sheffield, Bradford, North Wales, đảo Anglesey và vùng duyên hải phía Nam. Xen kẽ giữa cảnh vách đá trắng Dover, những bãi biển xanh biếc, vườn hoa rực rỡ, đồng cỏ mênh mông và màn bơi lội ngoài trời là những khung hình giàu cảm xúc của các học viên Trường Ballet Hoàng gia – những người từng biểu diễn tại Lễ hội hát thánh ca Giáng sinh 2024 do chính Vương phi tổ chức.

Không xuất hiện trong video, Vương phi Kate để giọng đọc của mình dẫn dắt khán giả: "Mùa hè là mùa của sự trù phú. Giống như những bông hoa nở rộ, những trái ngọt căng tròn, chúng ta cũng được nhắc nhở về tiềm năng phát triển của chính mình. Đây là lúc thắp sáng ngọn lửa bên trong, khám phá sự sáng tạo, đam mê và ước mơ của mỗi người.

Khi chúng ta tận hưởng từng giờ nắng, bạn bè và gia đình quây quần, chơi đùa, kết nối và hiện diện bên nhau. Hãy trân trọng niềm vui ngay cả trong những khoảnh khắc thoáng qua. Cuộc sống nở hoa khi ta biết gìn giữ những sợi dây yêu thương và tình bạn. Vậy hãy mở rộng trái tim; hãy hát, hãy nhảy, hãy vui đùa. Những ngày hè vẫn còn dài, chỉ cần yêu và được yêu".

Trong thông điệp kèm video, Vương phi một lần nữa nhấn mạnh: "Cuộc sống của chúng ta nở hoa khi ta trân trọng tình yêu và tình bạn. Chưa bao giờ việc thấu hiểu giá trị của nhau, cũng như của Mẹ Thiên nhiên, lại quan trọng đến vậy. Chúc mừng mùa hè. – C".

Kể từ khi được chẩn đoán ung thư vào năm ngoái, Vương phi Kate càng tích cực lan tỏa thông điệp về sức mạnh chữa lành của thiên nhiên. Ở phiên bản mùa xuân, cô từng tiết lộ việc tìm đến thiên nhiên để hồi phục thể chất và tinh thần trong quá trình điều trị. Trước đó, vào Ngày của Mẹ tháng 3, Vương phi cũng đã khéo léo lồng ghép lời tri ân "Mẹ Thiên nhiên" vào thông điệp gửi công chúng.

Theo Express