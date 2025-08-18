Vương phi Kate – biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh từ lâu đã được ngưỡng mộ không chỉ bởi thần thái sang trọng mà còn nhờ khả năng “mix & match” khéo léo giữa hàng hiệu và đồ bình dân. Một trong những item được yêu thích nhất trong tủ đồ của cô, chiếc áo sơ mi linen đến từ thương hiệu Boden hiện đang được giảm giá cực sâu, khiến giới mộ điệu không thể bỏ qua.

Chiếc áo sơ mi này từng được Vương phi Kate diện vào tháng 4 vừa qua, kết hợp cùng quần tây dáng suông, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa thoải mái. Được làm từ chất liệu linen pha tái chế, thiết kế có giá gốc 98 bảng (khoảng gần 3,5 triệu đồng), nay chỉ còn 39,2 bảng (hơn 1,3 triệu đồng). Hiện sản phẩm vẫn còn đủ size từ 8 đến 22, tạo điều kiện để nhiều người có thể sở hữu phong cách “chuẩn hoàng gia” với mức giá vô cùng dễ chịu.

Ngoài phiên bản màu trắng thanh lịch mà Vương phi từng mặc, mẫu áo còn có màu xanh rêu (khaki) – gam màu vốn được lòng nhiều phụ nữ hoàng gia khác, trong đó có Công chúa Eugenie, người thường xuyên chọn sắc độ này cho trang phục mùa hè.

Theo mô tả từ thương hiệu, chiếc áo được thiết kế dáng suông thoải mái, dài ngang hông, vừa mang lại sự phóng khoáng nhưng vẫn giữ form gọn gàng. Nhiều khách hàng dành lời khen ngợi hết mực: “Chất liệu linen tuyệt đẹp, màu sắc tinh tế, chuẩn phong cách cao cấp của Boden”. Một người khác cũng đồng tình: “Dáng áo thoải mái nhưng vẫn giữ được phom dáng gọn gàng, trông tôn dáng hơn hẳn so với kiểu rộng thùng thình thông thường”.

Tuy vậy, một số khách hàng cũng lưu ý rằng thiết kế có phần tay áo hơi dài và vai rộng, nên có thể cần chỉnh sửa một chút để vừa vặn hơn.

Dù vậy, với mức giảm giá “khó tin”, chiếc áo sơ mi linen của Vương phi Kate chắc chắn sẽ trở thành món đồ “cháy hàng” trong thời gian tới, khi bất kỳ ai cũng có thể sở hữu phong cách thanh lịch, đẳng cấp hoàng gia mà không cần chi quá nhiều tiền.

Theo Express