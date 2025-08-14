Theo thông cáo báo chí từ Netflix, mùa thứ hai của With Love, Meghan sẽ lên sóng ngay trong tháng này, với sự góp mặt của nhiều đầu bếp nổi tiếng, nghệ sĩ tài năng và bạn bè thân thiết của Meghan. Điểm nhấn là vào tháng 12, chương trình sẽ có một tập đặc biệt mang đậm không khí Giáng sinh, ghi lại khoảnh khắc Meghan tại Montecito cùng gia đình và bạn bè trang trí nhà cửa, chế biến món ăn, làm quà tặng thủ công và chia sẻ những bí quyết đơn giản để tái tạo không khí lễ hội tại nhà. Archewell Productions mô tả: "Đó sẽ là một mùa lễ hội ấm áp, giàu truyền thống và tràn ngập niềm vui".

Trong khi đó, sự kiện Together at Christmas do Vương phi Kate khởi xướng từ năm 2021 sẽ tiếp tục diễn ra tại Tu viện Westminster, đánh dấu cột mốc 5 năm. Năm 2024, đây là hoạt động lớn nhất của Vương phi Kate sau khi kết thúc điều trị ung thư, thu hút 1.600 khách mời từ nhiều tầng lớp, bao gồm cả các cựu binh Thế chiến II. Chủ đề năm đó xoay quanh lòng tốt và sự đồng cảm, với các tiết mục từ Paloma Faith, Olivia Dean và Gregory Porter, được phát sóng trên ITV.

Sự kiện của Vương phi Kate luôn có sự đồng hành của Thân vương William cùng ba con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis tạo nên hình ảnh gia đình hoàng gia sum vầy trong mùa lễ. Chính vì vậy, việc Meghan Markle tung tập đặc biệt vào đúng thời điểm này càng khiến truyền thông so sánh.

Bên cạnh mảng truyền hình, Meghan cũng đang mở rộng thương hiệu As Ever sang các dòng sản phẩm mới, dự kiến ra mắt trong năm nay. Trước đó, cô vừa tung ra phiên bản rượu vang hồng Napa Valley 2024, cùng nhiều sản phẩm khác như hỗn hợp làm bánh cookie, mứt và hạt hoa trang trí món tráng miệng.

Trong thông cáo, Meghan cho biết cô và Vương tử Harry "cảm thấy được truyền cảm hứng" bởi những cộng sự cùng nhau tạo ra nội dung ý nghĩa đa dạng thể loại. Netflix, thông qua Giám đốc Nội dung Bela Bajaria, cũng khẳng định háo hức tiếp tục hợp tác với Archewell Productions.

Theo Express