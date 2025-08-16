Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia tiết lộ, Thân vương William và Vương phi Kate sắp sửa cùng các con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis dọn về Forest Lodge, căn biệt phủ 8 phòng ngủ nằm trong Windsor Great Park, vào cuối năm nay.

Khác với Adelaide Cottage khiêm nhường, nơi gia đình đã sống từ năm 2022, Forest Lodge được xem là "ngôi nhà vĩnh viễn", là nơi gắn liền với hành trình dài lâu của gia đình Hoàng gia trẻ. Các thủ tục cải tạo đang được tiến hành và dự kiến hoàn tất trước khi cả nhà chính thức chuyển vào. Đáng chú ý, chi phí sửa sang được cho là do chính Thân vương William và Vương phi Kate tự chi trả.





Theo nguồn tin, "đây không phải một sự thay đổi ngắn hạn, mà là quyết định cho tương lai. Windsor giờ đã là nhà của họ". Việc chuyển nhà còn được cho là giúp vợ chồng Thân vương thoát khỏi những ký ức không vui trong thời gian qua, đồng thời mở ra một chương mới nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Gia đình Hoàng gia nhỏ sẽ tiếp tục duy trì lối sống giản dị, không có nhân viên thường trú trong nhà, kể cả khi dọn về căn biệt phủ rộng rãi hơn. Điều này phản ánh mong muốn nuôi dạy các con trong môi trường đời thường, riêng tư và cân bằng, xa khỏi ánh nhìn soi mói ở London.





Được biết, khi rời thủ đô để chuyển đến Windsor năm 2022, vợ chồng Thân vương từng muốn gần gũi hơn với Nữ hoàng Elizabeth II – người băng hà chỉ vài tuần sau đó và cũng để các con có tuổi thơ bình yên hơn. Lần chuyển nhà này, theo giới quan sát, có thể đánh dấu một trang mới đầy tươi sáng trong hành trình của Thân vương William và Vương phi Kate.

Theo Express