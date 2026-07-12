Trong trận Chung kết Đơn nữ Wimbledon diễn ra tại All England Club, Vương phi Kate một lần nữa chứng minh gu thời trang thanh lịch và đẳng cấp khi lựa chọn một thiết kế màu đỏ scarlet nổi bật của Roland Mouret. Bộ váy giúp cô trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện trong khu Royal Box để theo dõi trận đấu giữa Karolina Muchová và Linda Nosková.

Catherine, Princess of Wales lựa chọn tông đỏ xuyên suốt cho tổng thể trang phục, đồng thời khéo léo kết hợp cùng bộ trang sức hồng ngọc và kim cương sang trọng. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là chiếc vòng cổ kim cương đính hồng ngọc rất hiếm khi được cô sử dụng trước công chúng. Theo nhiều nguồn tin, món trang sức này được chế tác bởi G Collins & Sons và lần đầu xuất hiện trong chuyến công du Ba Lan của Vương phi Kate vào năm 2017.

Sau lần đó, chiếc vòng cổ gần như "ở ẩn" trong bộ sưu tập trang sức Hoàng gia cho đến đầu năm nay, khi được Vương phi Kate sử dụng tại buổi tiếp tân ở Cung điện St James do Vua Charles III chủ trì nhằm tôn vinh tổ chức Cancer Research UK. Khi ấy, cô cũng phối chiếc vòng với một thiết kế váy đỏ họa tiết của thương hiệu Rodarte.

Đôi hoa tai được cho là lời tri ân dành cho Hoàng tử George

Dù cùng sử dụng hồng ngọc và kim cương, đôi hoa tai của Vương phi Kate không thuộc cùng một bộ với chiếc vòng cổ. Đây được cho là món trang sức mới hơn trong tủ đồ của cô, cũng do G Collins & Sons chế tác. Thiết kế gồm một viên hồng ngọc ở trung tâm, bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ tạo thành cụm hoa tinh xảo.

Vương phi Kate lần đầu đeo đôi hoa tai này vào tháng 5/2025 trong lễ kỷ niệm VE Day, kết hợp cùng chiếc váy khoác thanh lịch của Emilia Wickstead. Sau đó, cô tiếp tục lựa chọn món phụ kiện này khi cùng Thân vương William đón Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Không lâu sau, đôi hoa tai lại xuất hiện trong chuyến thăm National Memorial Arboretum nhân Ngày Tưởng niệm.

Nhiều chuyên gia theo dõi Hoàng gia nhận định đôi hoa tai có thể mang ý nghĩa rất riêng đối với Vương phi Kate. Viên hồng ngọc chính là đá khai sinh của Hoàng tử George, người sẽ bước sang tuổi mới vào ngày 22/7 tới.

Từ lâu, Vương phi Kate được biết đến là người thường xuyên sử dụng những món trang sức mang đá khai sinh của các con như một cách tinh tế để luôn cảm thấy các con ở bên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia.

Gắn bó với Wimbledon suốt gần một thập kỷ

Kể từ năm 2016, sau khi tiếp nhận vai trò từ Nữ hoàng Elizabeth II, Vương phi Kate trở thành người bảo trợ của All England Club. Ở cương vị này, cô có nhiệm vụ trao cúp cho nhà vô địch và á quân ở các trận Chung kết Đơn nữ và Đơn nam Wimbledon, diễn ra vào cuối tuần khép lại giải đấu.

Những năm gần đây, Vương phi Kate thường tới Wimbledon cùng Thân vương William. Năm ngoái, hai vợ chồng đưa theo Hoàng tử George và Công chúa Charlotte để cùng thưởng thức các trận đấu. Trước đó một năm, đây lại là dịp riêng của hai mẹ con Kate và Charlotte. Năm nay, Vương phi Kate xuất hiện một mình tại Royal Box, dù em trai cô là James Middleton cùng em dâu Alizée Thevenet cũng có mặt trên khán đài Centre Court để theo dõi trận đấu.





Cuối tuần bận rộn với thời trang và thể thao

Trước khi tới Wimbledon, Vương phi Kate đã có một cuối tuần sôi động với nhiều hoạt động thể thao. Hôm thứ Sáu, cô bất ngờ xuất hiện để cổ vũ Thân vương William tại giải Royal Charity Polo Cup ở Guards Polo Club, Windsor. Trong lần xuất hiện này, Vương phi Kate diện chiếc váy kẻ gingham đen trắng mới của Temperley London, kết hợp giày cao gót slingback màu nâu, kính mát Ralph Lauren và đôi hoa tai nổi bật của Sézane.

Đáng chú ý, cô còn thử nghiệm cách phối trang sức mới bằng cách đeo chồng nhiều vòng tay. Bộ phụ kiện gồm chiếc vòng aquamarine của Halcyon Days, vòng howlite của Sézane và một chiếc vòng ngọc lam mảnh được cho là mới bổ sung vào bộ sưu tập.

Đây không phải lần đầu Vương phi Kate áp dụng cách phối nhiều vòng tay cùng lúc. Cô từng đeo hai chiếc vòng Halcyon Days tại Chung kết Đơn nam Wimbledon năm 2024. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ba mẫu vòng kể trên được kết hợp trong cùng một tổng thể.

Thông thường, Vương phi Kate rất ít khi đeo vòng tay. Cô thường ưu tiên một đôi hoa tai nổi bật hoặc một chiếc vòng cổ tinh tế. Nếu lựa chọn trang sức cho cổ tay, đó thường là những món trang sức gia truyền thuộc bộ sưu tập Hoàng gia, góp phần hoàn thiện vẻ thanh lịch đặc trưng.

Theo lịch trình, Vương phi Kate sẽ tiếp tục trở lại Wimbledon trong ngày diễn ra trận Chung kết Đơn nam. Giới yêu thời trang và Hoàng gia đang chờ đợi xem cô sẽ lựa chọn bộ trang sức nào để tiếp tục tỏa sáng trong lần xuất hiện tiếp theo.

*Tổng hợp