Sau hai năm không tham dự vì quá trình điều trị và hồi phục sau ung thư, Vương phi Kate đã trở lại bên lề sân đấu để cổ vũ chồng là Thân vương William trong trận polo từ thiện thường niên.

Ngày 10/7, Thân vương và Vương phi xứ Wales cùng xuất hiện tại giải DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 được tổ chức ở Guards Polo Club. Đây là lần thứ 15 Thân vương William tham gia trận đấu gây quỹ thường niên, trong khi Vương phi Kate lần đầu trở lại sự kiện kể từ năm 2023. Xuất hiện trong không khí mùa hè, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy không tay họa tiết caro gingham đen trắng kết hợp cùng kính râm, mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung và thoải mái.

Cô đến sự kiện cùng Thiếu tá Không quân Mike Reynolds, người giữ vai trò trợ lý quân sự của Thân vương William. Không lâu sau đó, William ra sân thi đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Vương phi Kate tham gia lễ trao giải. Tại đây, cô tiến đến chúc mừng chồng, khi William vẫn còn mặc trang phục thi đấu và đi đôi ủng cưỡi ngựa. Hai vợ chồng trao nhau một nụ hôn nhẹ trên má, gợi nhớ khoảnh khắc tương tự sau trận đấu năm 2023. Đây là một trong số ít lần cặp đôi thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Chuyên gia nghi thức Hoàng gia Myka Meier, nhà sáng lập Beaumont Etiquette, từng chia sẻ với PEOPLE rằng Hoàng gia Anh không có quy định cứng nhắc về việc các cặp đôi thể hiện tình cảm trước công chúng.

Theo bà, các thành viên cấp cao của Hoàng gia được tin tưởng tự cân nhắc đâu là thời điểm phù hợp để thể hiện tình cảm. Mức độ thân mật cũng thường được điều chỉnh tùy theo tính chất của từng sự kiện. Những dịp trang trọng hoặc mang tính tưởng niệm hiếm khi xuất hiện các cử chỉ thân mật, trong khi những sự kiện mang tính giải trí hoặc đời thường sẽ cởi mở hơn.

Không chỉ có Vương phi Kate đến cổ vũ Thân vương William, Peter Phillips, em họ của William, cũng có mặt tại trận đấu cùng người vợ mới Harriet và con gái riêng của cô là Georgina. Trước đó, Thân vương William và Vương phi Kate cũng là khách mời trong lễ cưới của Peter và Harriet diễn ra vào tháng trước.

Trong nhiều năm, Vương phi Kate thường xuyên góp mặt tại giải polo từ thiện này, thậm chí từng đưa chú chó cưng Orla đến sân vào năm 2022. Tuy nhiên, cô đã vắng mặt trong hai mùa giải gần nhất để tập trung điều trị bệnh và hồi phục sức khỏe.

Giải đấu polo thường niên là hoạt động gây quỹ cho các tổ chức từ thiện do Thân vương William và Vương phi Kate bảo trợ. Năm nay, sự kiện được kỳ vọng quyên góp hơn 20 triệu USD để hỗ trợ nhiều tổ chức như Wales Air Ambulance, The Royal College of Paramedics, Shout, Tŷ Hafan Children's Hospice, Forward Trust, Evelina London Children's Hospital, Maternal Mental Health Alliance, We Are Farming Minds, The Passage cùng Royal Navy and Royal Marines Charity.

Sự trở lại của Vương phi Kate tại giải polo cũng đánh dấu thêm một bước trong hành trình quay lại với các hoạt động Hoàng gia sau quãng thời gian đầy biến động vì bệnh tật. Trước đó không lâu, cô cũng vừa thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư.

Tác giả chuyên viết về Hoàng gia Catherine Mayer nhận định với PEOPLE rằng sự hiện diện của Vương phi Kate có ý nghĩa đặc biệt đối với Hoàng gia Anh ở thời điểm hiện tại.

"Kate hiện là người gần với hình ảnh một 'ngôi sao' nhất trong Hoàng gia và cũng là thành viên mà công chúng mong muốn được nhìn thấy nhiều nhất", bà nói. Theo Catherine Mayer, điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực rất lớn dành cho Vương phi xứ Wales, nhất là khi cô vừa trải qua cuộc chiến đầy thử thách với sức khỏe của chính mình.

*Theo People