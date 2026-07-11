Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet cuối cùng đã có dịp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Ngày 10/7, Cung điện Buckingham xác nhận Vua Charles và Vương hậu Camilla đã tiếp đón Vương tử Harry, Meghan Markle cùng hai con của họ vào chiều cùng ngày. Cuộc gặp diễn ra tại Highgrove House, dinh thự riêng ở vùng nông thôn Gloucestershire (Anh) của nhà vua.

Theo thông báo từ Hoàng gia, đây là buổi gặp gỡ hoàn toàn riêng tư nên sẽ không công bố bất kỳ hình ảnh hay thông tin chi tiết nào. Tạp chí PEOPLE cho biết Meghan cùng hai con đã bay từ kỳ nghỉ ở châu Âu đến Anh để tham dự cuộc đoàn tụ gia đình này. Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) gặp trực tiếp ông nội kể từ cách đây 4 năm.

Sau khi Vương tử Harry và Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên Hoàng gia làm việc vào năm 2020, gia đình chuyển đến sinh sống tại bang California (Mỹ), nơi Archie và Lilibet lớn lên. Hai em nhỏ gần nhất trở về quê hương của cha là vào tháng 6/2022 để tham dự các hoạt động nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ vương Elizabeth II. Tuy nhiên, khi đó Archie và Lilibet không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện công khai nào.

Trước cuộc đoàn tụ lần này, gia đình Sussex đã có kỳ nghỉ tại châu Âu. Ngày 6/7, Vương tử Harry trở lại Anh một mình để tham gia chuỗi sự kiện từ thiện, trong đó có hoạt động đếm ngược một năm trước thềm Invictus Games 2027 tại Birmingham.

Ban đầu, kế hoạch là Meghan cùng hai con sẽ sang Anh cùng Harry. Tuy nhiên, những lo ngại về vấn đề an ninh khiến lịch trình này gặp nhiều trở ngại. Sau đó, thông tin được cập nhật rằng Harry sẽ trở về London trước một mình, còn khả năng Meghan và các con đến Anh nhưng không lưu lại thủ đô vẫn được để ngỏ.

Đến ngày 9/7, truyền thông đưa tin Meghan, Archie và Lilibet sẽ sang Anh, nhưng gia đình không dự kiến tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào.

Trong ngày 10/7, Vương tử Harry và Vua Charles cũng có lịch trình riêng trước khi đoàn tụ cùng gia đình. Harry trải nghiệm một số môn thể thao sẽ xuất hiện tại Invictus Games 2027 ở Birmingham, cách Highgrove House khoảng 137 km. Trong khi đó, nhà vua có chuyến công tác tại hạt Oxfordshire, cách dinh thự Highgrove khoảng 80 km.

Cùng thời điểm, Thân vương William tham dự một trận đấu polo từ thiện tại Windsor với sự cổ vũ của Vương phi Kate . Hiện chưa có thông tin nào cho thấy hai anh em William và Harry sẽ gặp nhau trong chuyến trở về Anh lần này của Công tước xứ Sussex.

Trước đó, trong chuyến về Anh năm 2022, khi vẫn còn là Thân vương Charles , ông và Camilla cũng đã có khoảng thời gian bên các cháu. Đây đồng thời là lần đầu tiên Charles gặp Công chúa Lilibet, người chào đời tại Mỹ vào tháng 6/2021 sau khi gia đình Sussex chuyển đến California.

Một nguồn tin Hoàng gia khi đó chia sẻ: "Đó là một chuyến thăm tuyệt vời. Thân vương rất vui khi được gặp lại cháu trai và lần đầu tiên gặp cháu gái".

Nguồn tin cũng cho biết Charles và Camilla "vô cùng hạnh phúc" khi được gặp gia đình Sussex. Thời điểm ấy, Archie còn rất nhỏ khi Harry và Meghan rời Hoàng gia vào năm 2020 nên Charles đã không được gặp cháu trong một thời gian dài. "Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt khi được ở bên Archie. Ông cũng lần đầu tiên gặp cháu gái Lilibet, nên cuộc gặp ấy mang đến rất nhiều cảm xúc. Đó thực sự là một điều tuyệt vời", nguồn tin nói thêm.

Công chúa Lilibet sinh tại Mỹ vào tháng 6/2021. Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của cô bé, Harry và Meghan từng tổ chức một buổi dã ngoại ấm cúng trong khuôn viên Frogmore Cottage khi cả gia đình trở về Anh tham dự Đại lễ Bạch kim của Nữ vương Elizabeth II .

Lần gần nhất Vương tử Harry gặp Vua Charles trước cuộc đoàn tụ này là vào tháng 9/2025. Khi đó, Công tước xứ Sussex được nhìn thấy đến Clarence House, nơi ở của nhà vua tại London, bằng ô tô và lưu lại khoảng 55 phút trước khi rời đi.

*Theo People