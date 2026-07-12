Hết làm gỏi cuốn, bánh tráng Việt giờ còn thành "siêu phẩm" bánh ngọt matcha khiến dân mạng điên đảo!

Trong thế giới ẩm thực, sự sáng tạo chưa bao giờ có giới hạn. Mới đây, những tín đồ ăn uống trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đã tạo nên một cơn sốt khi "hô biến" bánh tráng - một nguyên liệu thuần Việt thành những chiếc bánh ngọt matcha đầy nghệ thuật. Từ những miếng bánh tráng mỏng manh, khô cứng, chỉ qua vài bước xử lý đơn giản cùng bột trà xanh, chúng đã lột xác hoàn toàn, khoác lên mình diện mạo mới đầy hấp dẫn. Trào lưu này không chỉ thu hút bởi sự tò mò mà còn bởi hương vị "bất ngờ" mà nó mang lại, khiến cư dân mạng không ngừng săn đón và thử nghiệm.

Cuộc "kết duyên" giữa bánh tráng và matcha

Bánh tráng Việt Nam vốn nổi tiếng là "linh hồn" của các món cuốn, từ gỏi cuốn thanh mát đến chả giò giòn tan. Thế nhưng, trong tay của các "phù thủy ẩm thực" xứ Trung, loại nguyên liệu này đã vượt ra khỏi biên giới của những món mặn thông thường. Họ tận dụng tính chất dẻo dai và khả năng ngậm nước thần kỳ của bánh tráng để tạo nên những món bánh ngọt độc đáo.

Công thức bắt đầu bằng việc pha bột matcha với một ít sữa tươi, tạo thành một hỗn hợp sệt mịn, mang màu xanh ngọc bích đầy lôi cuốn. Miếng bánh tráng khô được nhúng trực tiếp vào hỗn hợp này, sau đó xếp chồng lên nhau, gấp mép lại và cho vào nồi chiên không dầu. Chỉ sau vài phút, sức nóng của nồi chiên đã biến những miếng bánh tráng dẻo dai trở thành một "chiếc bánh" giòn rụm bên ngoài, nhưng vẫn giữ được độ dẻo mềm, dai dai bên trong hệt như bánh mochi truyền thống Nhật Bản.

Tại sao trào lưu này lại khiến dân mạng "phát cuồng"?

Sức hút của món ăn này đến từ ba yếu tố chính: Đơn giản, đẹp mắt và lạ miệng.

- Tính đơn giản: Bạn không cần lò nướng chuyên dụng, không cần bột mì hay kỹ năng làm bánh phức tạp. Tất cả những gì bạn cần chỉ là bánh tráng và bột matcha - những nguyên liệu vô cùng dễ tìm.

- Thẩm mỹ: Màu xanh matcha luôn là gam màu "quyền lực" trong thế giới đồ ngọt. Khi kết hợp với bề mặt vân hoa đặc trưng của bánh tráng, thành phẩm tạo ra không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ "ăn ảnh" trên các nền tảng như Xiaohongshu hay Douyin.

- Hương vị lạ miệng: Sự kết hợp giữa vị chát nhẹ, thanh mát của trà xanh cùng độ dai dẻo từ gạo của bánh tráng đã tạo ra một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới. Đối với những tín đồ của matcha, đây quả là một khám phá thú vị.

Góc nhìn ẩm thực: Sáng tạo hay "phá cách"?

Tuy nhiên, trào lưu này cũng gây ra không ít tranh luận hài hước. Nhiều cư dân mạng đùa rằng: "Tuyệt đối đừng để người Việt Nam thấy cách ăn này, kẻo họ lại... 'khóc thét' vì bánh tráng của họ bị 'biến hình' quá đà!".

Dưới góc độ văn hóa ẩm thực, đây là một ví dụ điển hình về "sự hòa quyện văn hóa". Bánh tráng Việt Nam không còn chỉ gói gọn trong các món cuốn truyền thống mà đã trở thành nguyên liệu nền tảng cho những biến tấu hiện đại trên toàn cầu. Việc người Trung Quốc hay những blogger ẩm thực quốc tế sử dụng bánh tráng để tạo ra các loại bánh kiểu croissant hay bánh crepe là minh chứng cho sự linh hoạt của nguyên liệu Việt. Điều này không làm mất đi bản sắc của bánh tráng mà ngược lại, còn giúp nó trở nên phổ biến và được yêu thích hơn trên trường quốc tế.

Bạn đã thử trải nghiệm "Dark Cuisine" này chưa?

Nếu bạn là một người yêu thích sự mới mẻ, hãy thử bắt tay vào làm ngay món "bánh tráng matcha" này. Chỉ cần lưu ý một vài mẹo nhỏ: Nếu bạn không thích vị đắng của matcha nguyên chất, hãy cho thêm một chút đường vào hỗn hợp sữa ngay từ bước đầu tiên để cân bằng hương vị. Ngoài ra, việc lật bánh khi chiên là bước quyết định để vỏ bánh giòn đều, không bị cháy khét.

Đừng ngần ngại thử nghiệm. Đôi khi, những công thức tưởng chừng như "phi lý" lại chính là nguồn cảm hứng cho những món ngon bất ngờ. Và biết đâu, sau khi thử qua món này, bạn lại tìm ra một "chân lý" mới cho những xấp bánh tráng đang để quên trong ngăn tủ bếp của mình.

Dù là một món ăn "biến tấu" đầy tranh cãi hay là một phát kiến độc đáo, không thể phủ nhận rằng bánh tráng Việt đang khẳng định được sức mạnh của mình trong trái tim của các "fan cuồng" ẩm thực thế giới. Hãy cùng chờ đợi xem, liệu sẽ còn món ăn nào được "hô biến" từ bánh tráng nữa nhé!