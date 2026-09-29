Với Vương phi Kate, thời trang Hoàng gia không chỉ nằm ở những bộ váy dạ hội hay những chiếc mũ cầu kỳ. Trong năm 2026, cô liên tục biến những lần xuất hiện trước công chúng thành những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ, từ Royal Ascot, Wimbledon cho tới các chuyến công du và những sự kiện ngoại giao quan trọng.

Hai lần được gọi tên trong danh sách mặc đẹp nhất nước Anh

Theo ELLE, năm 2026 Vương phi Kate tiếp tục đứng đầu danh sách những nhân vật mặc đẹp nhất nước Anh, sau lần đầu được xướng tên vào năm 2022. ELLE dẫn đánh giá từ Tatler, trong đó tạp chí này dành lời khen cho gu thời trang của Vương phi xứ Wales và vai trò của cô trong việc đưa các nhà thiết kế Anh đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Đáng chú ý, những lựa chọn thời trang của Kate trong năm nay không đi theo một công thức duy nhất. Cô có thể xuất hiện trong một bộ suit may đo với đường cắt gọn gàng ở những sự kiện đời thường, sau đó chuyển sang coat dress trang trọng tại các nghi lễ Hoàng gia, rồi lại gây ấn tượng với váy dạ hội và trang sức Hoàng gia trong những dịp ngoại giao.

Điểm nhất quán nằm ở cách cô lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh. Thay vì để quần áo lấn át sự kiện, nhiều bộ đồ của Kate được xây dựng khá tiết chế về phom dáng, nhưng tạo điểm nhấn bằng màu sắc, chất liệu, phụ kiện hoặc một món đồ được mặc lại.

Đây cũng là một đặc điểm được giới thời trang ghi nhận trong phong cách của Kate. Tatler từng theo dõi toàn bộ trang phục cô mặc trong năm 2026 và nhận xét rằng bên cạnh những lần xuất hiện trang trọng, Kate ngày càng thường xuyên lựa chọn suit, sơ mi và blouse với gam màu khá trầm, đồng thời tích cực mặc lại những món đồ đã có trong tủ quần áo.

Từ chiếc váy vàng ở Royal Ascot đến những bộ suit thanh lịch

Một trong những khoảnh khắc được nhắc tới là lần Kate xuất hiện tại Royal Ascot hồi tháng 6. Đây cũng là một trong những màn tái xuất đáng chú ý của cô tại sự kiện đua ngựa danh tiếng này sau thời gian vắng mặt.

Kate chọn chiếc váy vàng nổi bật của Roksanda, kết hợp cùng một chiếc mũ rộng vành của Jane Taylor London. Màu vàng rực khiến tổng thể trở nên nổi bật giữa không gian Royal Ascot, nhưng phom váy thanh lịch giúp diện mạo vẫn giữ được vẻ trang nhã đặc trưng của Vương phi. Vogue cho biết đây thực tế là một thiết kế Kate từng mặc trong chuyến công du Jamaica năm 2022 và sau đó xuất hiện tại Wimbledon cùng năm. Việc cô tiếp tục mặc lại thiết kế này tại Ascot trở thành một ví dụ khá rõ về cách Kate tận dụng lại những món đồ thời trang đã có.

Tại Trooping the Colour 2026, Kate lại chuyển sang một hình ảnh hoàn toàn khác. Cô diện coat dress màu xanh băng của Catherine Walker, với phần ve áo viền trắng, eo chiết gọn và phần vai rõ nét. Đi cùng là chiếc mũ rộng vành cùng tông của Philip Treacy. Tổng thể tạo cảm giác rất Hoàng gia nhưng vẫn có nét hiện đại nhờ cách phối màu đơn sắc.

Trong khi đó, những lần xuất hiện cùng Thân vương William cho thấy Kate cũng khá linh hoạt khi lựa chọn trang phục. Một ví dụ đáng chú ý là bộ suit xanh hoa ngô của Edeline Lee. Tháng 9/2026, cô tiếp tục mặc lại thiết kế này trong chuyến thăm Liverpool, sau khi từng diện nó tại Reggio Emilia, Italy hồi đầu năm.

Chính những màn tái sử dụng như vậy khiến phong cách của Kate trở nên gần gũi hơn. Cô vẫn mặc trang phục của những nhà mốt danh tiếng nhưng không tạo cảm giác mỗi lần xuất hiện đều phải có một bộ đồ hoàn toàn mới.

Khi thời trang trở thành một phần của hình ảnh Hoàng gia hiện đại

Không chỉ những bộ trang phục ban ngày, Kate còn có nhiều khoảnh khắc thời trang nổi bật trong các sự kiện mang tính nghi lễ và ngoại giao.

Đặc biệt hơn cả là trang phục cô mặc tại đám cưới Peter Phillips hồi tháng 6, chuyến thăm Italy hồi tháng 5 và sự kiện đón Tổng thống Nigeria cùng phu nhân hồi tháng 3. Những lựa chọn này cho thấy sự thay đổi linh hoạt về mức độ trang trọng nhưng vẫn giữ chung một ngôn ngữ thời trang: Nữ tính, thanh lịch và không quá phô trương.

Tại quốc yến đón Tổng thống Nigeria, Kate gây chú ý với một bộ váy xanh lá của Andrew Gn kết hợp Lover's Knot Tiara. Đây là kiểu xuất hiện khác hẳn hình ảnh coat dress hay suit thường thấy trong các hoạt động ban ngày, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa trang phục, trang sức và bối cảnh Hoàng gia. Tatler cũng ghi nhận đây là một trong những khoảnh khắc thời trang nổi bật của cô trong năm 2026.

Đến Wimbledon, Kate tiếp tục cho thấy khả năng thay đổi hình ảnh mà không đánh mất dấu ấn riêng. ELLE Taiwan điểm lại những lần cô xuất hiện tại giải đấu năm nay, trong đó có khoảnh khắc cô mặc trang phục xanh lá để trao cúp vô địch đơn nam.

Điều thú vị là bên cạnh những bộ váy được truyền thông chú ý, Kate cũng bắt đầu xuất hiện với những kiểu tóc và cách phối đồ thoải mái hơn. Tại Wimbledon, cô từng gây chú ý khi để tóc đuôi ngựa, một lựa chọn giản dị hơn so với những kiểu tóc cầu kỳ thường thấy trong các sự kiện Hoàng gia.

Đến tháng 9, phong cách của Kate tiếp tục được cập nhật. Trong một lần xuất hiện tại Liverpool, cô mặc lại bộ suit xanh của Edeline Lee; Vogue mô tả đây là một trong những kiểu trang phục đang dần trở thành dấu ấn mới của Vương phi xứ Wales: áo jacket may đo kết hợp quần ống loe cạp cao và giày cao gót.

Nhìn lại loạt hình ảnh trong năm 2026, điều làm nên sức hút của phong cách Kate không nhất thiết nằm ở việc mỗi bộ trang phục phải thật cầu kỳ. Cô có thể mặc lại một chiếc váy vàng đã xuất hiện từ nhiều năm trước, tiếp tục sử dụng một bộ suit xanh trong những chuyến công tác khác nhau hoặc thay đổi giữa coat dress, suit và váy dạ hội tùy theo hoàn cảnh.

ELLE gọi Kate là biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh và ghi nhận việc cô một lần nữa đứng đầu danh sách những nhân vật mặc đẹp nhất nước Anh. Trong khi đó, các tạp chí thời trang quốc tế vẫn tiếp tục theo dõi từng bộ trang phục của cô trong năm nay, từ Royal Ascot đến Wimbledon và các chuyến công du.

Có lẽ chính sự ổn định đó tạo nên dấu ấn riêng của Kate: Không chạy theo một hình ảnh duy nhất, nhưng luôn biết cách khiến trang phục phù hợp với sự kiện, vai trò và khoảnh khắc mà cô xuất hiện.