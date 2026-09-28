Mối quan hệ giữa Meghan Markle và Kate Middleton vẫn chưa hạ nhiệt

Lần này, câu chuyện lại nóng lên sau khi Vua Charles III đưa ra tuyên bố rằng Harry và Meghan nên được đối xử với tư cách "công dân tư nhân", trong khi William và Kate liên tục xuất hiện tại các sự kiện công khai. Tạp chí Closer cho rằng Meghan tin Kate cũng có phần liên quan đến cách Hoàng gia đang giữ khoảng cách với gia đình Sussex.

Meghan được cho là không "bỏ qua" Kate

Theo Closer dẫn lại, Meghan được cho là tin rằng Kate "cũng phải chịu trách nhiệm" cùng William và nghi ngờ đây là một phần trong kế hoạch khiến Vua Charles giữ khoảng cách với vợ chồng cô. Nguồn tin này cũng cho rằng Meghan cảm thấy mình và Harry đang bị đối xử như những người ngoài cuộc dù đã có những động thái được mô tả là nhằm cải thiện quan hệ với Hoàng gia.

Một chi tiết khá đáng chú ý là nguồn tin nói Meghan cho rằng những lần Kate xuất hiện trước công chúng gần đây có thể mang hàm ý cạnh tranh. Theo nguồn tin, Meghan tin rằng việc Kate liên tục tham gia các hoạt động, gặp gỡ công chúng là cách để "outdoing" cô và Harry, tức muốn cho thấy mình và William đang làm tốt vai trò Hoàng gia như thế nào.

Câu chuyện này xuất hiện trong bối cảnh William và Kate đang có lịch trình công khai khá dày. Mới đây, cặp đôi xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Digger của Tom Cruise ở Leicester Square, London. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Hoàng gia, đặc biệt khi gia đình Sussex cũng đang trở lại Anh sinh sống.

Từ "Fab Four" đến hai đường đi ngày càng khác biệt

William, Kate, Harry và Meghan từng được truyền thông Anh gọi là "Fab Four", đặc biệt trong những năm đầu Meghan gia nhập gia đình Hoàng gia. Tuy nhiên, sau đám cưới của Harry và Meghan năm 2018, mối quan hệ giữa hai cặp đôi liên tục xuất hiện trên mặt báo với những thông tin về bất đồng.

Một trong những câu chuyện được nhắc lại nhiều nhất là tranh cãi liên quan đến trang phục của Công chúa Charlotte trước đám cưới Harry và Meghan. Tuy nhiên, nhiều chi tiết xung quanh sự việc này đến nay vẫn dựa trên các nguồn tin và lời kể khác nhau, vì vậy không nên xem mọi phiên bản trên truyền thông là sự thật đã được hai bên xác nhận.

Sau khi Harry và Meghan rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và chuyển tới Mỹ, khoảng cách giữa hai gia đình ngày càng rõ rệt. Việc nhà Sussex trở lại Anh trong thời gian gần đây vì thế càng khiến mọi động thái của William, Kate, Harry và Meghan được đặt cạnh nhau để so sánh.

Đáng chú ý, chuyên gia Hoàng gia Tom Bower mới đây cũng bình luận về màn xuất hiện của William và Kate tại buổi công chiếu phim Digger. Tuy nhiên, những nhận xét về cảm xúc hay phản ứng được cho là của Harry và Meghan trước sự kiện này là quan điểm của chuyên gia, không phải thông tin được chính vợ chồng Sussex xác nhận.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể xác nhận là William và Kate vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động công khai trong vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, trong khi Harry và Meghan đang xây dựng cuộc sống riêng tại Anh. Còn việc Meghan thực sự nghĩ gì về những lần xuất hiện của Kate hay liệu hai người có đang cạnh tranh với nhau hay không vẫn nằm ở phạm vi truyền thông nhận định.

Và có lẽ đây chính là lý do câu chuyện về hai nàng dâu Hoàng gia vẫn chưa bao giờ hết sức hút: Chỉ cần một người xuất hiện, người còn lại lập tức được đặt lên bàn cân để so sánh.

*Theo Express UK