Giải mã bí mật luật hấp dẫn cùng tiến sĩ thần kinh học Tara Swart: Vì sao bạn manifest mãi không thành công?
Nhiều người luôn cố gắng manifest nhưng mãi không thấy kết quả? Hãy cùng khám phá góc nhìn khoa học thần kinh từ tiến sĩ Tara Swart để hiểu rõ nguyên nhân và cách khắc phục.
Trong đời sống hiện đại, khái niệm "luật hấp dẫn" hay "manifest" đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với những ai đang tìm kiếm sự phát triển bản thân. Thế nhưng, không ít người rơi vào trạng thái chán nản khi áp dụng mãi mà cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Chia sẻ trong một buổi podcast, tiến sĩ thần kinh học kiêm tác giả nổi tiếng Tara Swart đã làm sáng tỏ vấn đề này: "Manifestation is not creating a fantasy and then waiting for it to come true with no action from yourself" (Hiển hóa không phải là việc tạo ra một ảo tưởng trong trí não rồi sau đó ngồi chờ đợi giấc mơ thành hiện thực mà không hề có bất kỳ hành động nào từ chính bạn).
Theo Tara Swart, não bộ của chúng ta có xu hướng bảo vệ bản thân rất cao. Trên thực tế, khoa học đã chứng minh một sự thật đáng kinh ngạc: "Your brain is 2.5x more strongly wired to avoid risk than it is to get a reward" (Bộ não của bạn có cấu trúc sinh học mạnh gấp 2,5 lần trong việc né tránh rủi ro so với việc tìm kiếm phần thưởng).
Những rào cản thần kinh và cái bẫy của tư duy tiêu cực
Nhiều người thường lầm tưởng rằng chúng ta có thể dễ dàng xóa bỏ một suy nghĩ tiêu cực chỉ bằng một vài câu khẳng định tích cực. Tuy nhiên, dưới góc độ thần kinh học, điều đó là không thể.
Bên cạnh đó, môi trường sống thời thơ ấu và những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ cũng đóng vai trò tạo nên những "vết hằn" vật lý trong não bộ, hình thành nên phản ứng ứng phó với căng thẳng mang tính mãn tính. Khi bạn quyết định thay đổi cuộc đời, bộ não cũ kỹ và quen thuộc với sự an toàn sẽ ngay lập tức nhận diện sự thay đổi đó là mối đe dọa, kích hoạt hạch hạnh nhân (amygdala) gây ra cảm giác lo âu, tự ti hoặc nghi ngờ bản thân nhằm ngăn cản bạn bước đi trên con đường mới.
Phương pháp tái thiết lập não bộ để tăng tốc Manifest
Để vượt qua những rào cản sinh học đó và biến những mong ước trong đầu thành hiện thực, tiến sĩ Tara Swart đề xuất các bước thực hành dựa trên nguyên lý hoạt động của hệ thần kinh:
- Sử dụng hiệu ứng "bập bênh" của não bộ: Não bộ không thể sản sinh đồng thời cortisol (hormone căng thẳng) và oxytocin/dopamine (hormone hạnh phúc) ở mức độ cao nhất cùng một lúc.
- Giai đoạn giác sát (nhận thức và ghi chép): Dành thời gian quan sát và ghi lại mọi suy nghĩ, hành vi lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày để tìm ra những "mã độc" tiềm thức đang kìm hãm bạn.
- Kỷ luật lặp lại để tạo kết nối thần kinh mới: Dựa trên định luật thần kinh học "Nerve cells that fire together, wire together" (Các tế bào thần kinh cùng kích hoạt sẽ kết nối chặt chẽ với nhau), bạn cần thực hiện những ý niệm tích cực một cách kiên trì và liên tục cho đến khi các đường dẫn truyền thần kinh mới được phủ lớp myelin bảo vệ, giúp phản ứng tích cực trở thành bản năng tự động.
- Xác định "mong ước từ cốt lõi" (magnetic desire): Sức mạnh của việc manifest chỉ thực sự bùng nổ khi điều bạn muốn xuất phát từ sự đồng điệu giữa tâm trí, trái tim và trực giác, thay vì chỉ chạy theo những tiêu chuẩn áp đặt từ xã hội.
Nghệ thuật manifest không phải là phép màu kỳ diệu xuất hiện sau một đêm, mà là quá trình rèn luyện sự dẻo dai của não bộ (neuroplasticity). Khi bạn thấu hiểu cơ chế hoạt động của sinh học thần kinh, biết cách vượt qua nỗi sợ hãi bản năng và kiên trì gieo mầm những ý niệm tích cực, bạn sẽ nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra cuộc sống trọn vẹn, thịnh vượng và hạnh phúc đúng như những gì mình hằng mong ước.