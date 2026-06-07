Vương phi Kate diện váy từ thương hiệu Meghan Markle từng yêu thích đến đám cưới hoàng gia của Harriet Sperling

Ngày 6/6, hoàng gia Anh quy tụ tại nhà thờ All Saints ở làng Kemble để chứng kiến Peter Phillips, cháu trai của Vua Charles III kết hôn với Harriet Sperling, y tá nhi khoa của NHS. Giữa muôn vàn trang phục lộng lẫy của khách mời hoàng gia, outfit của Vương phi xứ Wales lại có một chi tiết khiến giới mộ điệu chú ý: Chiếc váy bouclé đến từ Roland Mouret - thương hiệu mà Meghan Markle đã trung thành suốt nhiều năm.

Váy bouclé Roland Mouret và mối liên hệ với Meghan Markle

Vương phi Kate (Princess of Wales) xuất hiện tại nhà thờ trong bộ đầm bouclé màu kem của Roland Mouret, tỏa ra vẻ thanh lịch điềm tĩnh dù trời mưa. Đây không phải cái tên xa lạ trong tủ đồ hoàng gia nhưng lại đặc biệt gắn bó với Meghan Markle hơn là với Kate. Meghan từng diện thiết kế của vị nhà mốt người Pháp trong nhiều dịp quan trọng, và trở thành bạn bè thân thiết với ông từ trước khi gia nhập hoàng gia. Lần này, Kate chọn chính thương hiệu đó, dù vô tình hay có chủ đích, đều tạo nên một chi tiết thú vị để dư luận bàn tán.

Phụ kiện và trang sức: Mỗi món đều có câu chuyện

Hoàn thiện tổng thể, Vương phi đội mũ boater bespoke từ Jane Taylor London, thương hiệu millinery ưa chuộng của giới thượng lưu Anh. Chiếc clutch đan Forever New Lily Woven và đôi giày mũi nhọn Gianvito 105 màu beige của Gianvito Rossi góp thêm vẻ tinh tế, cổ điển nhưng không kém phần hiện đại.

Phần trang sức mới thực sự là điểm nhấn cảm xúc. Kate tái diện đôi bông tai morganite hồng từ Kiki McDonough, món trang sức quen thuộc mà cô trung thành qua nhiều sự kiện. Đặc biệt hơn, quanh cổ tay cô là vòng tay ba sợi ngọc trai của Công nương Diana - di vật mà Kate thỉnh thoảng chọn mặc như một cách tưởng nhớ lặng lẽ người mẹ chồng quá cố. Không cần tuyên bố, chỉ một chiếc vòng tay đã đủ nói lên tất cả.

Vua Charles và Vương hậu Camilla: Dự đám cưới rồi… chạy ngay đến trường đua

Cùng tham dự đám cưới còn có Vua Charles III và Vương hậu Camilla, nhưng theo Daily Mail, cặp đôi hoàng gia sẽ không ở lại tiệc dài. Ngay sau lễ cưới vẫn tại nhà thờ All Saints, hai người sẽ lập tức di chuyển hơn 160km đến Surrey để kịp xuất hiện tại giải đua ngựa Epsom Derby - sự kiện thể thao đình đám trong lịch trình hoàng gia hàng năm. Một lịch trình dày đặc nhưng không lạ với Vua Charles, người nổi tiếng với tinh thần làm việc không ngơi nghỉ dù đang điều trị bệnh.

Thân vương William và ba "nhân vật nhỏ" vắng mặt

Thân vương xứ Wales William đồng hành cùng Vương phi Kate, nhưng ba người con gồm Vương tôn George, Vương tôn nữ Charlotte và Vương tôn Louis không có mặt tại buổi lễ. Điều này không quá bất ngờ với những đám cưới quy mô nhỏ, mang tính riêng tư của hoàng gia. Peter Phillips vốn là cháu trai của Vua Charles qua nhánh Vương nữ Anne, và đây là đám cưới lần hai của anh sau cuộc hôn nhân với Autumn Kelly kết thúc vào năm 2021.

Harriet Sperling, 43 tuổi, là y tá nhi khoa thuộc NHS một nghề nghiệp mà người Anh vốn dành rất nhiều kính trọng, đặc biệt sau đại dịch. Sự kết hợp giữa một thành viên hoàng gia và một người phụ nữ làm công việc chăm sóc trẻ em trong hệ thống y tế công lập được báo chí Anh đón nhận khá ấm áp.