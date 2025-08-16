Trong mùa đầu tiên, Meghan Markle khéo léo để hai con tham gia bằng những chi tiết nhỏ nhưng đầy tình cảm. Theo PEOPLE, Hoàng tử Archie từng "giữ vai trò đặc biệt" khi cầm clapboard mở đầu cảnh quay - hành động đơn giản nhưng cực kỳ dễ thương khiến cả ê-kíp đều bật cười thích thú.

Công chúa Lilibet, thường được bố mẹ gọi thân mật là "Lili", lại để lại dấu ấn qua những khoảnh khắc đời thường. Meghan chia sẻ rằng cô bé đã cùng mình làm một mẻ mứt dâu: "Lili đi hái dâu cùng tôi, cứ nói 'Không, mẹ để con làm' và con bé rất tự hào về điều đó'.





Một thành viên đoàn phim tiết lộ rằng trong mỗi lần Vương tử Harry ghé thăm, anh luôn giữ vai trò hỗ trợ lặng lẽ, để Meghan tỏa sáng. Nhưng khi nói đến hai con, Meghan lại trở thành một bà mẹ dịu dàng, tận tâm. Trên phim trường, Archie và Lilibet được phát tai nghe để thử nghe âm thanh, khiến khán giả thấy rõ rằng Meghan không chỉ là một "ngôi sao Netflix" mà còn là một người mẹ muốn con mình trải nghiệm niềm vui sáng tạo.

Không chỉ góp mặt ở hậu trường, Archie và Lilibet còn trở thành cảm hứng trong nhiều câu chuyện Meghan kể trên sóng. Trong tập 3, khi thưởng thức món kimchi truyền thống của đầu bếp Roy Choi, Meghan bật cười chia sẻ rằng Lilibet cũng có thói quen "lắc lư khi ăn ngon" – chi tiết nhỏ nhưng khiến khán giả cảm thấy gần gũi.

Mùa hai của With Love, Meghan gồm 8 tập mới sẽ chính thức ra mắt trên Netflix vào ngày 26/8, sau khi cặp đôi Meghan – Harry ký "thỏa thuận độc quyền" với nền tảng này. Sự kết hợp giữa câu chuyện hậu trường hoàng gia và nét đời thường ấm áp của một bà mẹ hai con hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo khán giả toàn cầu.

Theo Express