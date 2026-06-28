Khi vừa quen ai đó và bắt đầu rung động, cách hai người nhắn tin cho nhau ảnh hưởng rất nhiều đến việc tình cảm sẽ đi xa tới đâu. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng chính những mẩu tin vụn vặt mỗi ngày mới là thứ bồi đắp sự thân mật, chứ không phải vài câu nói hoa mỹ thi thoảng buông ra.

Điều thú vị là khoa học cũng đồng tình. Nhà nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng John Gottman từng chỉ ra rằng chính sự kết nối cảm xúc trong những điều đời thường mới dự báo được một mối quan hệ bền lâu. Những cặp đôi thường xuyên chia sẻ trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc bình thường trong ngày sẽ giữ được sợi dây gắn kết chặt hơn so với những cặp chỉ nhắn nhau để bàn chuyện hậu cần kiểu mấy giờ gặp, ăn ở đâu. Nói cách khác, tin nhắn không cần đao to búa lớn. Nó cần thật.

Kiểu 1: Tin nhắn tinh nghịch, kéo người ta vào cuộc

Mối quan hệ nào cũng cần một chút tinh nghịch, nhất là lúc mới bắt đầu. Vậy mà nhiều người lại mặc định nhắn những câu an toàn đến nhàm: "Hôm nay thế nào?", "Tối qua ăn gì?". Những câu này lịch sự, nhưng bạn nhắn cho bạn thân hay cho mẹ cũng được, chẳng có chút khác biệt nào dành riêng cho người mình thích.

Giữ cuộc trò chuyện vui tươi cho thấy bạn đọc được không khí, hiểu mạch tương tác và biết đáp lại bằng sự hài hước đúng lúc. Đó là dấu hiệu của một người có kỹ năng xã hội tốt. Một nghiên cứu được dẫn trên tạp chí Greater Good của Đại học Berkeley cho thấy lối trò chuyện này tạo cảm giác tích cực, khiến đối phương thấy được dễ chịu và cuốn hút.

Bí quyết là chọn một chi tiết nhỏ thú vị về chính mình rồi khéo léo hé lộ. Ví dụ: "Không biết đã kể chưa, nhưng tớ mê ván lướt sóng kiểu cổ điển lắm. Đang định tậu một cái mới mà chưa biết chọn sao, cần ai đó giúp tớ quyết." Một câu vừa lạ vừa đời như vậy mở ra vô số hướng để trêu đùa qua lại. Nó cũng gỡ áp lực cho đối phương, vì họ không phải tự nghĩ ra chủ đề từ con số không.

Điều nên làm: Cá nhân hóa tin nhắn theo đúng chất riêng của bạn, kể những điều khiến bạn là chính bạn, dù là sở thích, gu ăn mặc hay kiểu hài hước. Điều nên tránh: Phóng đại hay cố tỏ ra là một người khác. Sớm muộn cũng lộ, mà chẳng có gì "ngầu" bằng việc cứ là chính mình. Nếu người ta không thích con người thật của bạn thì đó là thiệt thòi của họ, biết sớm còn hơn.

Kiểu 2: Tin nhắn cho người ta biết họ đang ở trong tâm trí bạn

Ai cũng muốn được nhớ đến, và việc bày tỏ tình cảm ở mức vừa phải chẳng có gì sai. Để cho đối phương thấy mình dễ tổn thương một chút lại là bước tiến lớn để xây dựng lòng tin. Khi bạn hạ phòng thủ, người kia cũng có xu hướng mở lòng theo.

Ví dụ đơn giản: "Hôm nay tự nhiên nghĩ đến cậu. Cảm giác dễ chịu ghê." Bộc lộ sự yếu mềm không phải là điểm yếu, mà là một kiểu mạnh mẽ. Người xứng đáng với tình cảm của bạn sẽ trân trọng sự thành thật mộc mạc ấy. Đây chính là kiểu tin nhắn người ta hay lưu lại trong điện thoại, vì nó khiến họ thấy mình đặc biệt.

Điều nên làm: Nói thật lòng. Chẳng ai thích bị dẫn dắt cảm xúc, nên chỉ thêm những câu kiểu này khi bạn thực sự cảm thấy vậy. Điều nên tránh: Đừng dồn dập hay quá vội. Hãy để dành những tin nhắn nhiều cảm xúc cho lúc hai người đã hiểu nhau hơn một chút, như vậy cả hai sẽ thấy việc mở lòng bớt đáng sợ.

Kiểu 3: Tin nhắn hài hước, thêm gia vị cho cuộc trò chuyện

Bạn có thể gửi gắm nhiều tầng cảm xúc chỉ bằng emoji, GIF hay một tấm ảnh đúng lúc. Bắt gặp món đồ hai người vừa nhắc tới, hay một quán mới nhất định phải thử, chụp lại gửi ngay. Cuối tuần háo hức thì thả một cái meme đúng kiểu hai đứa hay trêu nhau.

Không gì khiến người ta vui bằng việc biết mình đã làm bạn mỉm cười. Một biểu tượng mặt cười hay một cái GIF dễ thương chính là bằng chứng cho điều đó. Cách này còn giúp truyền tải cảm xúc và thể hiện rằng bạn hiểu tâm trạng đối phương, theo cách mà câu chữ đôi khi không nói hết được. Họ gửi tin ngọt ngào nói đang nghĩ về bạn? Đáp lại bằng emoji mắt trái tim hoặc bất cứ thứ gì bạn thấy hợp. Chỉ cần nhớ giữ mọi thứ nhẹ nhàng, đừng nghiêm trọng hóa, rồi đối phương sẽ nhắn lại bạn nhiệt tình cho mà xem.

Một lưu ý nhỏ mà khoa học nhắc đến: Tin nhắn đẹp nhất khi đóng vai trò "chăm sóc" cảm xúc, chứ không phải để kiểm soát hay nắm thóp nhau. Nó là chiếc cầu nối giữa hai lần gặp, không phải vật thay thế cho ánh mắt, giọng nói và những lần ngồi cạnh nhau thật sự.