Vương phi Kate bất ngờ trổ tài lẻ khiến MC đài truyền hình sửng sốt: Không chỉ mặc đẹp, hóa ra cô còn có khả năng này!

Vương phi Kate vốn nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, khả năng chơi thể thao và phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, hóa ra bà mẹ ba con còn có một kỹ năng thú vị khác khiến nhiều người bất ngờ: nói tiếng Wales. Mới đây, Vương phi xứ Wales đã khiến một người dẫn chương trình BBC gần như không tin vào tai mình khi bất ngờ gửi lời động viên bằng chính tiếng mẹ đẻ của anh.

Vương phi Kate bất ngờ xuất hiện trên sóng BBC, người nhận lời nhắn không tin nổi vào tai mình

Ngày 13/11, chương trình The Sara Cox Breakfast Show của BBC Radio 2 mang đến một bất ngờ đặc biệt dành cho Owain Wyn Evans, người dẫn chương trình phát thanh đến từ xứ Wales. Thời điểm đó, Owain đang thực hiện chặng cuối của thử thách đạp xe từ thiện mang tên 4 Nations Cycle Challenge, kéo dài 5 ngày qua bốn vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh. Chương trình nhằm gây quỹ cho BBC Children in Need, tổ chức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa lúc Owain đang nỗ lực hoàn thành hành trình, người dẫn chương trình Sara Cox thông báo rằng anh sắp nhận được một bất ngờ đặc biệt từ Hoàng gia Anh. Người gửi lời nhắn không ai khác chính là Vương phi Kate. Điều khiến Owain ngạc nhiên hơn cả là Kate không sử dụng tiếng Anh mà ghi âm toàn bộ lời động viên bằng tiếng Wales, ngôn ngữ mẹ đẻ của anh.

Trong đoạn ghi âm ngắn, Kate gửi lời chào, tự giới thiệu mình là Catherine, khen ngợi những nỗ lực của Owain và động viên anh tiếp tục cố gắng, đồng thời chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Ngay khi nghe xong, Owain không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước lời nhắn của Vương phi. Đặc biệt, khi được hỏi về khả năng nói tiếng Wales của Kate, Owain lập tức dành lời khen: "Hoàn hảo! Cô ấy làm rất tốt!". Không chỉ bất ngờ vì được một thành viên Hoàng gia Anh trực tiếp gửi lời động viên, Owain còn xúc động khi Vương phi lựa chọn sử dụng ngôn ngữ quê hương anh thay vì tiếng Anh quen thuộc.

Hóa ra Kate đã âm thầm học tiếng Wales từ trước

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Kate thể hiện khả năng nói tiếng Wales trước công chúng. Tháng 3/2026, nhân dịp Ngày Thánh David, ngày lễ tôn vinh vị thánh bảo trợ xứ Wales, Vương phi Kate cùng Thân vương William đã thực hiện một video chúc mừng bằng tiếng Wales.

Trong đoạn video, hai vợ chồng thay phiên nhau nói những câu bằng ngôn ngữ địa phương. Đây cũng là lần đầu Kate công khai sử dụng tiếng Wales trong một thông điệp chính thức. William cũng dành thời gian trau dồi ngôn ngữ này. Năm 2025, Thân vương xứ Wales đã thực hiện bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Wales, thể hiện nỗ lực gắn kết với người dân địa phương.

Với William và Kate, xứ Wales còn có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước khi trở thành Thân vương và Vương phi xứ Wales vào tháng 9/2022, cặp đôi từng có những năm tháng sinh sống trên đảo Anglesey. Đây là nơi họ xây dựng tổ ấm đầu tiên sau khi kết hôn vào năm 2011, trước khi chuyển đến những nơi ở khác để thực hiện trách nhiệm hoàng gia. Bởi vậy, việc Kate học và sử dụng tiếng Wales không đơn thuần là một kỹ năng ngoại ngữ. Nó còn thể hiện sự quan tâm của Vương phi đối với văn hóa và cộng đồng mà cô đang đại diện.

Không riêng Kate, Vua Charles từng phải dành cả học kỳ để học tiếng Wales

Một chi tiết thú vị là truyền thống học tiếng Wales của các thành viên Hoàng gia Anh đã có từ nhiều thập kỷ trước. Năm 1969, khi còn là Thái tử Charles, Vua Charles III từng dành một học kỳ theo học tiếng Wales tại Đại học Aberystwyth trước lễ tấn phong Thân vương xứ Wales.

Tại buổi lễ diễn ra ở lâu đài Caernarfon vào tháng 7 cùng năm, ông đã sử dụng tiếng Wales trong một phần đáng kể của bài phát biểu. Trong bối cảnh ấy, việc William và Kate tiếp tục học ngôn ngữ địa phương mang ý nghĩa kế thừa một truyền thống hoàng gia, đồng thời xây dựng sự gần gũi với người dân xứ Wales. Điều thú vị là Kate không cần đến một bài phát biểu dài hay sự kiện hoành tráng để gây ấn tượng. Chỉ bằng một đoạn ghi âm ngắn, cô vẫn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Ở tuổi 44, Vương phi Kate tiếp tục cho thấy sức hút không chỉ nằm ở những bộ trang phục được lựa chọn chỉn chu hay hình ảnh xuất hiện trước ống kính. Đôi khi, một hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế, như gửi lời động viên bằng chính ngôn ngữ của người nhận, cũng đủ khiến người khác cảm thấy được trân trọng.

Và xét phản ứng đầy phấn khích của Owain Wyn Evans, có thể nói màn trổ tài ngoại ngữ lần này của Kate đã thực sự ghi điểm.

*Theo Town & Country