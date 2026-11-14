Gia đình Salim chuẩn bị đón thêm thành viên. Trong bài đăng báo tin mang thai lần hai, cô cùng chồng khoe ảnh siêu âm, còn Pam xuất hiện với chiếc áo "Big Sister". Chưa gặp em nhưng phần giới thiệu chức danh chị cả, cô bé đã có đủ trang phục lẫn biểu cảm.

Nhà sắp có bốn người, Pam có thêm một vai trò

"Oops... we did it again! 🤭 Baby no. 2 is on the way!" - Salim mở đầu bài đăng thông báo gia đình sắp đón em bé thứ hai. Cô viết tiếp: "Vũ trụ quả thật rất biết cách giữ cho cuộc sống của cặp vợ chồng 'bác-tôi' này luôn thú vị. Ba mẹ chào mừng thành viên thứ tư của gia đình nhé".

Đi kèm lời nhắn là bộ ảnh có đủ bố, mẹ và Pam, cùng những tấm hình siêu âm được cả nhà thay nhau cầm trên tay. Không cần một màn công bố cầu kỳ, chi tiết ấy đã nói rõ tin vui: Salim đang mang thai lần hai, còn Pam chuẩn bị lên chức chị.

Nguồn: Salim

Trong một khung hình, Salim mặc váy đen, ngồi cạnh chồng và cùng khoe dải ảnh siêu âm. Ở những bức ảnh khác, chồng cô ngồi bên, áp má vào bụng vợ hoặc nhìn lên cô. Bộ ảnh giữ cách tạo dáng gần gũi, có cả những khoảnh khắc tinh nghịch, thay vì chỉ đứng ngay ngắn để ghi lại một dấu mốc.

Salim cũng gửi lời cảm ơn người chụp ảnh đã ghé nhà, lưu giữ những khoảnh khắc cho "chương tiếp theo" của gia đình. Chương mới ấy có thêm một em bé, và tất nhiên, có thêm cả chuyện Pam sẽ làm chị như thế nào.

Nguồn: Salim

Áo "Big Sister" đã có, biểu cảm cũng rất sẵn sàng

Nếu bố mẹ dùng ảnh siêu âm để báo tin, Pam có hẳn một chiếc áo làm nhiệm vụ giới thiệu. Cô bé diện áo trắng in chữ "Big Sister", phối cùng chân váy đen, tất trắng và giày sáng màu. Dòng chữ mang nghĩa "chị gái" trở thành điểm nhấn rõ nhất cho vai trò sắp tới của Pam.

Trong bức ảnh riêng, cô bé cầm hình siêu âm bằng một tay, tay còn lại đưa lên gần cằm, môi chu ra đầy tinh nghịch. Chức danh mới khá trang trọng, nhưng người nhận chức vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên. Nhìn bộ đồ là biết bố mẹ đã chuẩn bị phần thông báo; nhìn biểu cảm thì thấy Pam vẫn có cách làm bộ ảnh mang màu sắc của riêng mình.

Nguồn: Salim

Ở một khung hình khác, Pam ngồi phía trên bố đang nằm sấp, cười tít mắt bên cạnh mẹ. Còn trong ảnh bố mẹ cùng hôn hai bên má, cô bé đứng giữa và cầm tấm hình siêu âm. Em bé chưa xuất hiện trong vòng tay cả nhà, nhưng đã có mặt theo một cách rất dễ thương.

Trong phần chia sẻ được đăng tải, Salim chưa tiết lộ giới tính em bé, thời điểm dự sinh hay cụ thể phản ứng của Pam khi biết sắp có em. Vì vậy, ngoài hình ảnh cô bé diện áo chị cả và chụp cùng bố mẹ, chưa thể kể thêm câu chuyện Pam đã nói gì hoặc chuẩn bị đón em ra sao. Dẫu vậy, những bức ảnh tươi vui cho thấy "chị hai" Pam rất háo hức để đón em bé.

Điều rõ ràng nhất lúc này là gia đình đang lưu lại một cột mốc mới bằng những bức ảnh đầy tiếng cười. Từ chiếc áo "Big Sister" đến tấm hình siêu âm trong tay Pam, mỗi chi tiết đều góp phần báo tin mà không cần giải thích dài dòng. Nhà sắp có thêm một thành viên, còn cô bé đứng giữa những cái hôn của bố mẹ đang chuẩn bị trở thành chị.