Nhắc đến những thành viên Hoàng gia Anh có phong cách thời trang đáng chú ý, công chúng thường nghĩ ngay đến Vương phi Kate hay Công nương Diana. Tuy nhiên, Vương nữ Anne, em gái Vua Charles III, cũng sở hữu tủ đồ đặc biệt với nhiều thiết kế ấn tượng được bà gìn giữ và sử dụng suốt hàng chục năm.

Mới đây, Vương nữ Anne tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản của việc mặc đẹp. Trong chuyến thăm Bảo tàng Royal Marines Experience tại Portsmouth, bà xuất hiện với bộ trang phục mang hai gam màu xanh ngọc và vàng, tạo nên tổng thể nổi bật được truyền thông Anh liên tưởng đến vẻ đẹp của chim công.

Vương nữ Anne gây chú ý với bộ trang phục xanh ngọc và vàng

Ngày 28/10, Vương nữ Anne tham dự lễ khai trương chính thức Royal Marines Experience, một không gian trưng bày mới tại Portsmouth Historic Dockyard, Anh. Với vai trò người bảo trợ của Royal Navy Museums, bà có mặt tại sự kiện để tìm hiểu về không gian mới dành cho lịch sử và những đóng góp của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Thế nhưng, bên cạnh hoạt động chính thức, trang phục của Vương nữ Anne cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm. Thay vì lựa chọn những gam màu trung tính quen thuộc, bà diện bộ đồ phối xanh ngọc và vàng ánh kim. Điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác chần bông có những mảng họa tiết trừu tượng, tạo hiệu ứng như một bức tranh ghép nhiều màu sắc.





Bên dưới, Vương nữ Anne kết hợp chân váy dáng bút chì dài gần mắt cá chân, với chi tiết thêu màu vàng ở phần gấu váy. Những đường nét trang trí này đồng điệu với sắc vàng trên áo khoác, giúp tổng thể có sự liên kết.

Phụ kiện màu xanh navy được lựa chọn để cân bằng trang phục, trong khi màu son đỏ đặc trưng tạo thêm điểm nhấn cho gương mặt. Sự kết hợp giữa xanh ngọc, vàng và những mảng họa tiết khiến bộ đồ gợi liên tưởng đến màu sắc trên bộ lông chim công. Đây cũng là lý do trang phục của Vương nữ Anne được HELLO! mô tả bằng hình ảnh loài chim nổi tiếng với vẻ ngoài rực rỡ.

Phong cách khiến người ta nhớ đến Nữ hoàng Elizabeth II

Nhìn Vương nữ Anne trong bộ trang phục nổi bật lần này, không ít người có thể liên tưởng đến phong cách của người mẹ quá cố, Nữ hoàng Elizabeth II.

Sinh thời, Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng với những bộ trang phục màu sắc rực rỡ. Từ xanh lá, vàng, hồng đến xanh dương, bà thường chọn những gam màu dễ nhận diện trong các hoạt động đông người.

Việc lựa chọn màu sắc nổi bật không đơn thuần là sở thích thời trang. Những bộ trang phục ấy còn giúp công chúng dễ dàng nhìn thấy Nữ hoàng giữa đám đông. Vương nữ Anne không thường xuyên lựa chọn các thiết kế rực rỡ như mẹ, nhưng bà cũng chưa bao giờ giới hạn tủ đồ trong những màu sắc an toàn.

Suốt nhiều thập kỷ, Anne đã diện không ít bộ trang phục với họa tiết lớn, những chiếc mũ có cấu trúc đặc biệt hay các thiết kế mang tinh thần thời trang cổ điển. Điều thú vị là bà không quá quan tâm đến việc thay đổi phong cách để phù hợp với xu hướng từng mùa. Thay vào đó, Anne ưu tiên những món đồ có chất lượng tốt, phù hợp với vóc dáng và có thể sử dụng lâu dài. Chính điều này khiến hình ảnh của Vương nữ Anne có sự nhất quán hiếm thấy trong Hoàng gia Anh.

Ở tuổi 76, Vương nữ Anne vẫn là biểu tượng thời trang rất riêng của Hoàng gia Anh

Một trong những điều khiến Vương nữ Anne được giới thời trang đánh giá cao là thói quen mặc lại trang phục cũ. Trong khi nhiều nhân vật nổi tiếng liên tục cập nhật tủ đồ theo xu hướng, Anne có thể sử dụng một thiết kế trong hàng chục năm.

Tháng 3/2026, bà từng gây chú ý khi mặc lại chiếc áo khoác màu kem xuất hiện lần đầu từ năm 1969, tức cách đó 57 năm. Bộ trang phục được lựa chọn cho một sự kiện cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor. Trước đó, Vương nữ Anne cũng nhiều lần xuất hiện với những thiết kế từng được bà sử dụng từ thập niên 1980 và 1990.

Điều này cho thấy sự khác biệt trong cách Anne tiếp cận thời trang. Với bà, một món đồ đẹp không nhất thiết phải là món đồ mới. Giá trị của trang phục nằm ở chất lượng, kiểu dáng và khả năng tiếp tục sử dụng sau nhiều năm.

Bộ đồ xanh ngọc và vàng vừa xuất hiện tại Portsmouth cũng mang tinh thần ấy. Dù lựa chọn màu sắc nổi bật, Anne vẫn trung thành với những phom dáng quen thuộc, không cố gắng tạo dựng hình ảnh trẻ trung hơn tuổi.

Từ phong cách của Vương nữ Anne, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể tham khảo một nguyên tắc phối đồ đơn giản: Khi lựa chọn trang phục có màu sắc hoặc họa tiết nổi bật, nên giữ phụ kiện trong cùng một nhóm màu và hạn chế thêm quá nhiều chi tiết tương phản.

Một chiếc áo khoác có họa tiết bắt mắt kết hợp cùng chân váy đơn sắc, giày và túi màu trung tính cũng có thể tạo nên tổng thể chỉn chu mà vẫn có điểm nhấn.

Ở tuổi 76, Vương nữ Anne không cần một tủ đồ liên tục được làm mới để chứng minh gu thẩm mỹ. Bà vẫn có thể thu hút sự chú ý bằng những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân, đôi khi rực rỡ như lần xuất hiện tại Portsmouth, nhưng luôn giữ sự nhất quán trong cách ăn mặc.

*Theo HELLO!, Royal Navy Museums, InStyle, Town & Country.