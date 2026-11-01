Không phải Vương phi Kate, đây mới là người phụ nữ được khen có cách cư xử chuẩn mực nhất Hoàng gia Anh

Khi nhắc đến những người phụ nữ nổi bật nhất Hoàng gia Anh, công chúng thường nghĩ ngay đến Vương phi Kate, Vương hậu Camilla hay những nhân vật từng tạo ra nhiều cuộc thảo luận như Meghan Markle. Tuy nhiên, theo một đánh giá mới được tạp chí HELLO! đăng tải, người được khen ngợi về cách ứng xử chuẩn mực lại là một thành viên ít xuất hiện trên mặt báo hơn: Công tước phu nhân Sophie xứ Edinburgh.

Trong bài viết đăng ngày 31/10, HELLO! cho biết một chuyên gia được biết đến với danh xưng "Nữ hoàng nghi thức" đã lựa chọn Sophie là thành viên có cách cư xử mẫu mực nhất Hoàng gia Anh. Bà được đánh giá cao không chỉ bởi việc tuân thủ những quy tắc hoàng gia mà còn bởi thái độ khiêm nhường và sự tận tâm với các hoạt động cộng đồng.

Nhận xét này khiến nhiều người chú ý, bởi Sophie từ lâu vốn được xem là một trong những thành viên đáng tin cậy nhất của Hoàng gia Anh, dù hiếm khi trở thành tâm điểm truyền thông.

Người phụ nữ được khen ngợi vì cách cư xử chuẩn mực

Theo HELLO!, chuyên gia nghi thức đánh giá Sophie là hình mẫu của lối ứng xử lịch thiệp. Điều được nhấn mạnh không chỉ nằm ở việc bà thực hiện đúng những quy tắc trong các sự kiện chính thức mà còn ở cách bà dành sự quan tâm cho người khác.

Chuyên gia cho rằng Sophie xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ truyền thông, đặc biệt bởi những đóng góp của bà dành cho các tổ chức hỗ trợ phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong môi trường hoàng gia, mỗi cử chỉ, trang phục hay lời nói đều có thể được phân tích, sự nhất quán trong cách ứng xử là một phẩm chất đáng chú ý.

Sophie không phải nhân vật thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc gây tranh cãi. Bà xuất hiện tại các sự kiện với phong thái điềm đạm, thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc và thường dành sự chú ý cho những người mình gặp gỡ.

Tuy nhiên, danh hiệu "cư xử chuẩn mực nhất" ở đây là đánh giá của một chuyên gia, không phải danh hiệu chính thức do Hoàng gia Anh trao tặng.

Vì sao Sophie được gọi là "vũ khí bí mật" của Hoàng gia Anh?

Công tước phu nhân Sophie sinh năm 1965, kết hôn với Vương tử Edward, em trai út của Vua Charles, vào năm 1999. Trước khi bước vào Hoàng gia, bà từng có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

Sau khi kết hôn, Sophie dần trở thành một thành viên tích cực trong các hoạt động hoàng gia. Bà đặc biệt quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Trong nhiều năm, truyền thông Anh từng gọi Sophie là "vũ khí bí mật" của Hoàng gia bởi sự tận tụy, kín đáo và khả năng thực hiện các nhiệm vụ đại diện mà không cần đến sự chú ý quá lớn của công chúng. Bà cũng có mối quan hệ gần gũi với cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo Town & Country, Sophie từng gọi mẹ chồng bằng cách xưng hô thân mật "Mama" trong một bài phát biểu tại Cung điện Buckingham năm 2019. Những người từng làm việc cùng Sophie cũng nhận xét bà có khả năng tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên khi giao tiếp.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Sophie và chồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Vua Charles thực hiện các nhiệm vụ của Hoàng gia. Vị trí của bà càng được chú ý khi số lượng thành viên đảm nhiệm công việc hoàng gia chính thức ngày càng thu hẹp.

Sức hút đến từ sự kín tiếng và những đóng góp bền bỉ

Điều thú vị ở Sophie là bà không xây dựng hình ảnh thông qua những tuyên bố gây chú ý hay phong cách thời trang quá nổi bật. Trong nhiều chuyến công du, Công tước phu nhân Edinburgh lựa chọn tập trung vào những chương trình cộng đồng, gặp gỡ người dân và tìm hiểu các vấn đề xã hội.

Sophie cũng từng được chú ý bởi cách thực hiện nghi thức cúi chào trong một chuyến thăm Nhật Bản. Chuyên gia nghi thức Myka Meier khi ấy bày tỏ sự ấn tượng với động tác của bà. Tuy nhiên, hình ảnh Sophie không hoàn toàn gắn với những quy tắc cứng nhắc. Bà từng có những cử chỉ thân thiện, tự nhiên khi gặp gỡ người dân hoặc tham gia các sự kiện thể thao.

Sự kết hợp giữa việc tôn trọng nghi thức và khả năng giao tiếp gần gũi góp phần tạo nên phong cách riêng của Công tước phu nhân. Đáng chú ý, Sophie cũng được cho là có vị trí quan trọng trong những kế hoạch tương lai của Thân vương William. Tatler từng đưa tin rằng khi William kế vị ngai vàng, Sophie có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò nổi bật trong đội ngũ các thành viên hoàng gia làm việc chính thức.

Trong bối cảnh Hoàng gia Anh ngày càng phải thích nghi với những kỳ vọng mới từ công chúng, những nhân vật có kinh nghiệm, sự ổn định và phong cách ứng xử chừng mực như Sophie trở nên đặc biệt có giá trị.

Có lẽ đó cũng là lý do dù không sở hữu mức độ nổi tiếng như Vương phi Kate, Sophie vẫn nhận được sự đánh giá cao từ những người quan sát Hoàng gia. Bởi đôi khi, điều khiến một thành viên hoàng gia được trân trọng không phải số lần họ xuất hiện trên trang nhất, mà là cách họ thực hiện trách nhiệm của mình qua nhiều năm.

Theo HELLO!, Town & Country, Tatler, People.